MÄRKTE USA/Sehr schwach - Möglicher Boykott russischer Ölimporte belastet

NEW YORK (Dow Jones)--Steigende Ölpreise und die unvermindert andauernden russischen Angriffe auf ukrainische Städte belasten am Montag die Wall Street. Im Verlauf bauen die Kurse ihre Verluste aus, weil die Diskussion über einen Importstopp für russisches Öl Inflationssorgen befeuert.

Dass offenbar weiter verhandelt wird, stützt aktuell nicht. Zum einen kommen Vertreter Russlands und der Ukraine an der ukrainisch-belarussischen Grenze zusammen. Zum anderen treffen sich die Außenminister Russlands und der Ukraine nach Angaben aus Moskau und Ankara am Donnerstag in der Türkei. Die Zusammenkunft von Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba soll in Antalya stattfinden, erklärte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Die Regierung in Moskau bestätigte dies. Der Markt klammere sich an jeden Strohhalm im Ukraine-Krieg, heißt es im Handel.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) sackt der Dow-Jones-Index um 1,8 Prozent ab, S&P-500 und Nasdaq-Composite verlieren 2,0 und 2,2 Prozent. Die Analysten der Citigroup haben infolge der Baisse ihr Jahresendziel für den S&P-500 auf 4.700 von zuvor 5.100 Punkten gesenkt. Auch die Ölpreisrally, die zuvor massiv belastet hatte, schwächt sich wieder etwas ab mit den Schlagzeilen um das Treffen auf Regierungsebene der Kriegsgegner.

Ölpreisrally schwächt sich ab

Händler sprechen von einem Ölpreisschock angesichts der immer lauter werdender Forderungen nach einem Importstopp russischen Öls und Erdgases im Westen. Laut US-Außenminister Anthony Blinken prüfen die USA und ihre Verbündeten einen Boykott russischer Erdölimporte. Bislang ist der Energiebereich von den Sanktionen noch weitgehend unberührt. Russland steht für 45 Prozent der europäischen Gasimporte, wie aus Daten der Internationalen Energie-Agentur hervorgeht. Der Preis der Nordseesorte Brent schoss mit der Debatte um einen russischen Erdölboykott um rund 10 Prozent bis auf 139 US-Dollar pro Fass in die Höhe - aktuell wird das Barrel mit 123 Dollar gehandelt.

Ein Einlenken des russischen Aggressors in der Ukraine ist aber nicht zu beobachten. Die russische Armee setzt den Beschuss ukrainischer Städte unvermindert fort. Analyst Massimo Bonisoli von Equita sagt, russisches Erdöl sei schwer zu ersetzen. "Die galoppierenden Rohstoffpreise werden natürlich die Wirtschaft unter Druck setzen", ergänzt Aktienstratege Peter Garnry von Saxo Bank mit Verweis auf die bereits bestehende hohe Inflation.

Sichere Häfen verzeichnen Zulauf

Mit den stärkeren Verlusten am Aktienmarkt weichen Anleger wieder in vermeintlich sichere Häfen wie zum Beispiel Gold aus. Die Feinunze hatte zwischenzeitlich mehr als 2.000 Dollar gekostet, nun notiert der Preis zwar wieder unter dieser Marke, aber immer noch leicht im Plus. Steigende Marktzinsen und der feste Dollar bremsen den Anstieg. Im Goldhandel warnt man zudem, Russland könne Teile der Goldreserven auf den Markt werfen, sollten die Einnahmen der Rohstoffexporte sinken.

Der Dollar als Fluchtwährung zieht etwas stärker an, der Dollarindex gewinnt 0,5 Prozent. Am Rentenmarkt sinken die Kurse sogar. Hier steht die galoppierende Inflation mit dem Anziehen der Rohstoff- und Energiepreise im Mittelpunkt, die Renditen steigen daher.

Am Aktienmarkt gehört der Energiesektor zu den wenigen Gewinnern. Unter den Ölwerten steigen Exxon Mobil (2,4%). Chevron (-1,2%) und Occidental Petroleum (-3,5%) drehen mit den zurückkommenden Ölpreisen ins Minus. Dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Investorenlegende Warren Buffett ihren Anteil an Occidental aufgestockt hat, stützt nicht nachhaltig. Konsumnahe und Einzelhandelstitel stehen tendenziell unter Druck, die steigenden Rohstoff- und Energiepreise dürften die Inflation befeuern und die Kaufkraft schwächen.

Clover Health Investments springen gar um 22,3 Prozent empor. Direktorin Chelsea Clinton hat zuletzt ein größeres Paket an dem Unternehmen gekauft, dessen Aktienkurs in diesem Jahr bereits um über 40 Prozent eingebrochen ist.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.996,50 -1,8% -618,30 -9,2%

S&P-500 4.240,65 -2,0% -88,22 -11,0%

Nasdaq-Comp. 13.026,94 -2,2% -286,50 -16,7%

Nasdaq-100 13.532,60 -2,2% -305,23 -17,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,55 +6,4 1,48 81,8

5 Jahre 1,71 +6,9 1,64 44,7

7 Jahre 1,77 +6,4 1,70 32,5

10 Jahre 1,79 +6,1 1,73 28,1

30 Jahre 2,19 +3,3 2,16 29,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:34 Uhr Fr, 17:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0866 -0,5% 1,0884 1,0918 -4,4%

EUR/JPY 125,38 -0,1% 125,27 125,29 -4,2%

EUR/CHF 1,0066 +0,4% 1,0023 1,0030 -3,0%

EUR/GBP 0,8284 +0,3% 0,8234 0,8260 -1,4%

USD/JPY 115,36 +0,4% 115,09 114,78 +0,2%

GBP/USD 1,3116 -0,9% 1,3219 1,3215 -3,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3270 +0,1% 6,3226 6,3276 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 38.734,11 -0,6% 37.975,49 40.637,22 -16,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 117,81 115,68 +1,8% 2,13 +58,2%

Brent/ICE 122,34 118,11 +3,6% 4,23 +58,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.983,53 1.974,50 +0,5% +9,03 +8,4%

Silber (Spot) 25,46 25,72 -1,0% -0,26 +9,2%

Platin (Spot) 1.128,51 1.118,50 +0,9% +10,01 +16,3%

Kupfer-Future 4,71 4,93 -4,5% -0,22 +5,5%

Kupfer-Future 4,78 4,93 -3,1% -0,15 +7,0%

===

