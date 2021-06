MÄRKTE USA/Seitwärts nach durchwachsenen Konjunkturdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Trotz eines starken Anstiegs der Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist es am Mittwoch an den US-Börsen eher etwas verhalten zugegangen. Am Vortag hatte der S&P-500-Index allerdings auch bereits sein 33. Rekordhoch in diesem Jahr markiert, so dass eine Verschnaufpause nicht überraschte.

Der am Vortag zurückhängende Dow-Jones-Index legte um 0,6 Prozent zu auf 34.504 Punkte, gestützt von Schwergewicht Boeing, das sich nach den Verlusten der vergangenen Tage um 1,6 Prozent erholt. Der S&P-500 schloss 0,1 Prozent höher, während der Nasdaq-Composite 0,2 Prozent abgab. Dabei verzeichneten 1.966 (Dienstag: 1.498) Titel Kursgewinne, während 1.413 (1.779) -verlierer gesehen wurden und 116 (196) Titel unverändert schlossen.

Laut dem ADP-Arbeitsmarktbericht wurden im Juni deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Der Bericht gilt vielen Marktteilnehmern als eine Art Vorläufer für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Allerdings sank der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago im Juni überraschend deutlich.

Nach Aussage des US-Notenbankers Robert Kaplan entsprach der ADP-Bericht den Erwartungen. Er rechne mit einem weiteren, aber nicht explosionsartigen Beschäftigungsaufbau, so der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas im Gespräch mit Bloomberg. Die Unsicherheit wegen der Inflationsentwicklung werde andauern und es gebe Hinweise darauf, dass die Inflation in die Breite der Wirtschaft vordringe, doch dürfte sich der Preisauftrieb bis zum kommenden Jahr auf 2,4 Prozent abschwächen. Kaplan sprach sich dafür aus, noch vor Ende dieses Jahres mit dem Zurückfahren der Anleihekäufe zu beginnen.

Marktzinsen geben leicht nach

Vom Rentenmarkt kam kein Störfeuer. Dort herrschte auch nach den robusten ADP-Zahlen relative Ruhe, die Renditen gaben leicht nach, nachdem sie zuletzt bereits trotz der Spekulationen über eine möglicherweise drohende straffere Geldpolitik kaum Anzeichen gemacht hatten, nachhaltig nach oben zu laufen. Nachlassende Inflationssorgen hatten zuletzt maßgeblich zur Aktienrally beigetragen.

Anwiti Bahuguna, Senior Portfolio Manager bei Threadneedle, will in der Entwicklung am Anleihemarkt nachlassendes Vertrauen der Anleger in die Erholung der Wirtschaft erkennen. Seit die Fed kürzlich erste Zinserhöhungen schon 2023 ins Spiel gebracht habe, hätten die Anleger Titel mit kürzeren Laufzeiten verkauft und dafür länger laufende Papiere gekauft. Am kurzen Ende der Zinskurve seien die Renditen gestiegen, am langen Ende aber gesunken. Das lege nahe, dass der Markt davon ausgehe, dass der Wachstumszyklus früher als bislang erwartet enden werde, fügte sie hinzu.

Der Dollar zeigte sich nach den starken ADP-Daten fester, der Dollar-Index lag 0,3 Prozent im Plus, der Euro notierte klar unter 1,19 Dollar. Der Goldpreis legte trotz des etwas festeren Dollars leicht zu. Hier stützten die gesunkenen Anleiherenditen.

Die Ölpreise tendieren fester, nachdem die staatliche Energy Information Administration eine überraschend deutliche Abnahme der US-Rohölvorräte gemeldet hat.

Didi Global mit Nyse-Debüt

Mit angeführt wurde der Markt vom Energiesektor, der dem Ölpreis nach oben folgte. Auch Bankenwerte waren gesucht. Sie gelten als Nutznießer einer robusten Konjunktur und zeigten sich daher unbelastet von den erneut gesunkenen Marktzinsen.

Unter den Einzelwerten gingen General Mills 1,5 Prozent fester um, nachdem der Lebensmittelhersteller besser als gedacht ausgefallene Quartalszahlen vermeldet hatte. Gleichwohl war der Umsatz rückläufig.

Bed Bath & Beyond sprangen um 11,3 Prozent, nachdem der Einzelhändler im vergangenen Quartal seinen Verlust verringert und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr angehoben hatte. Eine Kapitalerhöhung drückte derweil den Kurs von MongoDB um 5,7 Prozent.

Ford büßten 1 Prozent ein. Der Chipmangel zwingt den Autohersteller, einige Werke vorübergehend zu schließen und an anderen Standorten die Produktion zu drosseln.

Ein nur mäßig erfolgreiches Börsendebüt an der Nyse feierten die US-Hinterlegungsscheine (ADR) des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi Global. Der erste Kurs lag mit 16,65 Dollar rund 19 Prozent über dem Ausgabepreis von 14 Dollar. Damit kam das Unternehmen zum Handelsstart auf eine Marktkapitalisierung von rund 80 Milliarden Dollar. Tatsächlich verkauft hat Didi Aktien im Wert von rund 4,4 Milliarden Dollar. Zur Schlussglocke notierten die Titel jedoch nur noch bei 14,14 Dollar.

Um den Börsengang abzusichern, hatte Didi zuvor Vereinbarungen mit Investoren über etwa ein Drittel des Emissionserlöses getroffen. Morgan Stanley Investment Management und Temasek Holdings sind Ankerinvestoren, die Aktien im Volumen von 1,25 Milliarden Dollar zeichnen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.503,76 +0,6% 211,47 +12,7%

S&P-500 4.297,52 +0,1% 5,72 +14,4%

Nasdaq-Comp. 14.503,95 -0,2% -24,38 +12,5%

Nasdaq-100 14.554,80 -0,1% -17,95 +12,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,24 -1,2 0,25 12,6

5 Jahre 0,88 -1,3 0,89 52,1

7 Jahre 1,23 -0,8 1,24 57,9

10 Jahre 1,46 -0,7 1,47 54,6

30 Jahre 2,06 -2,2 2,09 41,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 8:07h Di, 17:32h % YTD

EUR/USD 1,1859 -0,4% 1,1898 1,1911 -2,9%

EUR/JPY 131,73 +0,2% 131,46 131,58 +4,5%

EUR/CHF 1,0971 +0,1% 1,0968 1,0956 +1,5%

EUR/GBP 0,8573 -0,3% 0,8596 0,8603 -4,0%

USD/JPY 111,08 +0,5% 110,48 110,47 +7,5%

GBP/USD 1,3833 -0,1% 1,3844 1,3844 +1,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4675 +0,0% 6,4649 6,4637 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 34.923,26 -3,7% 35.016,26 36.219,01 +20,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,56 72,98 +0,8% 0,58 +52,1%

Brent/ICE 75,13 74,76 +0,5% 0,37 +46,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.770,40 1.761,35 +0,5% +9,05 -6,7%

Silber (Spot) 26,13 25,78 +1,4% +0,36 -1,0%

Platin (Spot) 1.075,88 1.074,63 +0,1% +1,25 +0,5%

Kupfer-Future 4,30 4,28 +0,4% +0,02 +21,8%

===

