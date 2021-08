MÄRKTE USA/Seitwärts - Unsicherheit über Fed-Kurs bremst Wall Street

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Aktienmärkte treten zum Start in den Dienstagshandel mehr oder weniger auf der Stelle. Der Dow-Jones-Index, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen um je 0,1 Prozent zu. Nachdem zuletzt wieder Inflations- und Zinserhöhungsängste hochgekocht sind, warten die Investoren gespannt auf etwaige Signale der US-Notenbank, wann und in welchem Tempo die Fed ihre Unterstützungsmaßnahmen zurückfährt. Für den Dienstag sind Auftritte von Loretta Mester, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, und Charles Evans, Präsident der Fed-Filiale in Chicago, angekündigt. Am Montag hatten sich mit Raphael Bostic und Eric Rosengren zwei Fed-Vertreter für ein baldiges Zurückfahren der Wertpapierkäufe ("Tapering") durch die Notenbank ausgesprochen, was dem Dollar Auftrieb verschaffte. Aktuell steigt der Dollar-Index um 0,1 Prozent.

An Wirtschaftsdaten wurde am Dienstag nur die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft im zweiten Quartal veröffentlicht. Diese stieg weniger stark als erwartet, aber wirklich spannend wird es konjunkturseitig ohnehin erst am Mittwoch mit den Verbraucherpreisen.

Starke Zahlen und Treueaktion für Reddit-Nutzer beflügeln AMC

Unter den Einzelwerten an der Börse liegen AMC 6,3 Prozent im Plus. Die Kinokette hat im zweiten Quartal dank der Aufhebung der Corona-Beschränkungen wieder mehr umgesetzt und den Verlust deutlich verringert. Auch hat sich AMC eine Belohnung für die Reddit-Nutzer ausgedacht, die die Aktie über diese Plattform hochgejubelt haben. Unter anderem will AMC künftig Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren.

Trotz überraschend guter Zahlen geben Planet Fitness um 2,3 Prozent nach. Die Fitness-Kette kündigte zudem die Expansion nach Mexiko an. Der Kurs des Kochboxen-Versenders Blue Apron sinkt um 0,8 Prozent. Das Unternehmen will steigende Transportkosten an die Kunden weitergeben.

Smiledirectclub stürzen um 23 Prozent ab. Der Anbieter von zahnkosmetischen Leistungen war im April Opfer einer Cyberattacke und hat daher im Quartal die eigenen Umsatzerwartungen verfehlt.

Ölpreise erholt - Indische Nachfrage lindert Angst vor sinkendem Bedarf in China

Die Ölpreise erholen sich am Dienstag von dem Rücksetzer des Vortags. Zwar belaste übergeordnet noch immer die Befürchtung, dass die chinesische Nachfrage nach Öl zurückgehen könnte, heißt es aus dem Handel. Allerdings sei die Nachfrage aus Indien im Juli weniger stark zurückgegangen als erwartet.

Knapp behauptet zeigt sich derweil der Goldpreis, der am Montag regelrecht eingebrochen und zeitweise unter die Marke von 1.700 Dollar gerutscht war. Das Interesse an Staatsanleihen ist ebenfalls gering. Die Zehnjahresrendite zeigt sich kaum verändert bei 1,32 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.129,46 +0,1% 27,61 +14,8%

S&P-500 4.435,32 +0,1% 2,97 +18,1%

Nasdaq-Comp. 14.876,11 +0,1% 15,94 +15,4%

Nasdaq-100 15.143,04 +0,1% 9,93 +17,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,22 0,4 0,22 10,7

5 Jahre 0,80 0,6 0,80 44,1

7 Jahre 1,11 0,2 1,10 45,7

10 Jahre 1,32 0,3 1,32 40,7

30 Jahre 1,97 -0,4 1,97 31,8

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1716 -0,2% 1,1737 1,1749 -4,1%

EUR/JPY 129,51 +0,0% 129,55 129,52 +2,7%

EUR/CHF 1,0810 +0,1% 1,0802 1,0796 0%

EUR/GBP 0,8463 -0,1% 0,8477 0,8479 -5,2%

USD/JPY 110,56 +0,2% 110,39 110,24 +7,0%

GBP/USD 1,3844 -0,1% 1,3846 1,3857 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 6,4868 +0,0% 6,4807 6,4861 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 46.082,26 +0,8% 45.437,51 45.963,26 +58,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,59 66,48 +1,7% 1,11 +40,3%

Brent/ICE 69,74 69,04 +1,0% 0,70 +36,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.725,51 1.729,75 -0,2% -4,25 -9,1%

Silber (Spot) 23,34 23,45 -0,5% -0,11 -11,6%

Platin (Spot) 990,00 982,00 +0,8% +8,00 -7,5%

Kupfer-Future 4,30 4,29 +0,3% +0,01 +22,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2021 09:43 ET (13:43 GMT)