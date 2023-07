MÄRKTE USA/Sinkende Marktzinsen treiben Technologieaktien

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street setzt sich die zuletzt positive Tendenz am Donnerstag fort. Die Hoffnung auf das baldige Erreichen des Zinsgipfels in den USA, die bereits am Vortag gestützt hatte, erhält neue Nahrung. Erneut stark sinkende Marktzinsen treiben vor allem die Technologiewerte. S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-Composite bewegen sich auf den höchsten Ständen seit Anfang April 2022. Die Sektoren Halbleiter und Software im S&P-500 steigt um jeweils über 1 Prozent. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit hinkt der Dow-Jones-Index mit einem mageren Aufschlag von 0,2 Prozent auf 34.424 Punkte hinterher, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,6 bzw. 1,2 Prozent an.

Rückenwind erhalten die Kurse weiter von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, nachdem der Verbraucherpreisauftrieb im Juni deutlicher als erwartet nachgelassen hat, wie die Daten am Vortag gezeigt haben. Die nun publizierten Erzeugerpreise bestätigen diese Tendenz. Auch hier war der Anstieg im Juni sowohl insgesamt als auch in der Kernrate schwächer als prognostiziert. Daneben zeugt ein Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von der unverändert guten Beschäftigungslage in den USA.

"Die Daten zu den Verbraucherpreisen geben Anlass zur Hoffnung, dass die US-Notenbank in der Lage sein wird, die Inflation zu senken, ohne die US-Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. Eine sich abkühlende Inflation und ein starker und widerstandsfähiger Arbeitsmarkt deuten darauf hin, dass es 2023 nicht zu einer Rezession kommen wird. Wir glauben, dass die Fed die perfekte weiche Landung hingelegt hat", analysiert CEO Nigel Green von deVere Group.

Pepsico überzeugt mit Zahlen und Ausblick

Unterdessen rückt die gerade anlaufende Bilanzsaison in den Blick, unter anderem mit Geschäftszahlen des Getränkekonzerns Pepsico. Diese werden am Markt gut aufgenommen, zumal Pepsico den Ausblick angehoben hat. Die Aktie legt um 1,2 Prozent zu. Auf den ersten Blick enttäuscht haben hingegen die Geschäftszahlen von Millerknoll. Der Möbelhersteller hat das vierte Geschäftsquartal mit einem Verlust abgeschlossen. Gleichwohl fielen einige Details des Zahlenausweises besser als befürchtet aus, der Kurs steigt um 6,7 Prozent.

Der Lebensmittelkonzern Conagra (+0,6%) hat den Umsatz dank Preiserhöhungen zwar gesteigert, damit die Konsensschätzungen von Analysten aber knapp verfehlt. Außerdem ging der Absatz zurück, wofür Conagra Lieferkettenprobleme und die Kaufzurückhaltung der Kunden verantwortlich macht. Das Unternehmen ist jedoch zuversichtlich, dass sich die Lage bald normalisieren wird.

Bei Disney (+0,4%) kommt gut an, dass der Unterhaltungskonzern den Vertrag mit CEO Robert Iger verlängert hat. Der Anbieter für Satellitenkommunikation Viasat räumt technische Probleme ein, der Kurs stürzt um über 28 Prozent ab.

Dollar und Anleiherenditen erneut unter Druck

Weiter abwärts geht es mit den Anleiherenditen und dem Dollar. Schon am Vortag hatte die Annahme, dass in den USA bald der Zinsgipfel erreicht werde, den Greenback und die Marktzinsen kräftig gedrückt. Der Dollarindex sinkt aktuell um weitere 0,6 Prozent. Der Euro nimmt die Hürde von 1,12 Dollar.

Der Ölpreis legen nach dem Anstieg des Vortages weiter zu, aber nur noch moderat. Gestützt wird der Preis von der Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Konjunktur ohne Rezession. Unterstützung erhält der Ölpreis auch vom schwächeren Dollar, der Öl für Käufer aus anderen Währungsräumen billiger macht. Gebremst wird er von widersprüchlichen Erwartungen an die Ölnachfrage. Die Opec hat ihre Prognose des diesjährigen Nachfragewachstums erhöht und rechnet für 2024 mit einer weiter soliden Nachfrage, vor allem aus Asien. Allerdings impliziert die Prognose für das kommende Jahr ein langsameres Wachstum als 2023. Die Internationale Energieagentur dagegen prognostiziert, dass sich der Nachfrageanstieg im kommenden Jahr ungefähr halbieren werde, auch weil umweltfreundlichere Energieträger an Bedeutung gewännen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.423,80 +0,2% 76,37 +3,9%

S&P-500 4.500,09 +0,6% 27,93 +17,2%

Nasdaq-Comp. 14.086,27 +1,2% 167,30 +34,6%

Nasdaq-100 15.502,67 +1,3% 195,44 +41,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,67 -8,0 4,75 24,6

5 Jahre 3,98 -9,1 4,07 -1,8

7 Jahre 3,89 -8,2 3,97 -7,9

10 Jahre 3,79 -6,6 3,86 -8,5

30 Jahre 3,92 -3,3 3,95 -5,3

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:46 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1203 +0,7% 1,1144 1,1119 +4,7%

EUR/JPY 154,67 +0,4% 154,32 153,91 +10,2%

EUR/CHF 0,9622 -0,3% 0,9634 0,9662 -2,8%

EUR/GBP 0,8547 -0,3% 0,8566 0,8559 -3,4%

USD/JPY 138,05 -0,3% 138,44 138,42 +5,3%

GBP/USD 1,3110 +0,9% 1,3011 1,2991 +8,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1516 -0,2% 7,1708 7,1695 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 30.881,60 +1,7% 30.344,32 30.709,36 +86,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,03 75,75 +0,4% +0,28 -4,2%

Brent/ICE 80,45 80,11 +0,4% +0,34 -3,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,24 26,64 +2,3% +0,60 -66,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.957,43 1.956,79 +0,0% +0,64 +7,3%

Silber (Spot) 24,66 24,15 +2,1% +0,51 +2,9%

Platin (Spot) 976,48 951,50 +2,6% +24,98 -8,6%

Kupfer-Future 3,93 3,85 +2,2% +0,08 +3,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

