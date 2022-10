MÄRKTE USA/Stabilisierung nach deutlichen Abgaben

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den kräftigen Verlusten am Freitag dürfte es an der Wall Street zu Wochenbeginn zu einer Stabilisierung kommen. Allerdings dominieren den Markt weiterhin die Sorgen vor anhaltenden kräftigen Zinserhöhungen. Daran habe der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag keinen Zweifel gelassen, heißt es. Für den S&P-500-Future geht es um 0,1 Prozent nach oben. Allerdings könnten die Umsätze wegen des Feiertages "Columbus Day" niedrig bleiben. Während am Aktienmarkt regulär gehandelt wird, bleibt der US-Anleihemarkt geschlossen.

Die Entwicklung am US-Arbeitsmarkt im September wird die Fed nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner nicht von ihrem forschen Straffungskurs abbringen. Die Fed-Zinsanhebungen zielten auch darauf ab, den Arbeitsmarkt abzukühlen und die Verspannungen zu lösen, was bisher augenscheinlich nicht gelungen sei. "Die Fed wird daher ihre Leitzinsen weiter erhöhen, wir erwarten unverändert eine erneute Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der Sitzung Anfang November", so Weidensteiner.

Dollar legt weiter zu - Ölpreise mit Abgaben

Der Dollar baut seine Gewinne vom Freitag leicht aus. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Doch hätten sich die Gewinne nach dem US-Arbeitsmarktbericht in Grenzen gehalten, heißt es von der Commerzbank. Einerseits dürfte das daran gelegen haben, dass die Zahlen noch innerhalb der Erwartungsspanne der von Bloomberg befragten Analysten lagen. Andererseits habe der Dollar in den Tagen zuvor im Zuge falkenhafter Äußerungen zahlreicher Fed-Mitglieder bereits deutlich zugelegt. So hätten sich die US-Notenbanker zuletzt überaus bemüht, Spekulationen darüber, dass die Zinsen in naher Zukunft weniger stark erhöht oder gar gesenkt werden müssten, zu dämpfen.

Die Ölpreise zeigen sich mit Abgaben. Laut Medienberichten planen die USA, Öl aus der strategischen Reserve auf den Markt zu bringen. In der Vorwoche hatten die Preise für WTI und Brent mit der Fördermengenkürzung der Opec+ noch kräftiger zugelegt. "Rohöl tendiert niedriger, da die Entscheidung der Opec+ verblasst. Tatsächlich sehen wir, dass der Ölpreis wieder auf das Niveau vor der Ankündigung des Kartells zurückfällt, da die Realität einer weltweiten Rezessionen Einzug hält", so Peter Cardillo von Spartan.

Der Goldpreis fällt um 1,1 Prozent auf 1.677 Dollar je Feinunze und damit in den Untersützungsbereich zwischen 1.680 und 1.670 Dollar zurück. Belastungsfaktoren seien die Aussicht auf weitere deutliche Zinserhöhungen der US-Notenbank und der weiter zulegende Dollar, heißt es.

Chip-Sektor weiter unter Druck erwartet

Nach der Umsatzwarnung von Advanced Micro Devices (AMD) könnte der Halbleitersektor weiter unter Abgabedruck bleiben. Nomura zufolge wird der weltweite Absatz von Halbleiterchips für den Rest des Jahres 2022 und Anfang 2023 voraussichtlich weiter zurückgehen. Die Analysten senken ihre Prognose für die weltweiten Chiplieferungen im Jahr 2023 um 12 Prozent. Die Verkäufe könnten in den schlechtesten Monaten sogar um bis zu 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgehen, so Nomura weiter, und die Talsohle könnte in den ersten Monaten des Jahres 2023 erreicht werden, entweder im März oder Anfang Juni. Für die AMD-Aktie geht vorbörslich um weitere 2,0 Prozent nach unten, nachdem sie am Freitag um knapp 14 Prozent eingebrochen war.

Die Tesla-Aktie verliert 0,2 Prozent. Der Elektroautohersteller hat im September in China mehr als 83.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist ein Rekord, wie aus den am Sonntag veröffentlichten Daten des chinesischen Branchenverbandes China Passenger Car Association hervorgeht. Damit liegt Tesla jedoch immer noch hinter dem chinesischen Konkurrenten BYD, der im September mit fast 95.000 ausgelieferten E-Autos die Nase vorn hatte, ein Plus von 14 Prozent gegenüber August.

Dagegen geht es für Merck & Co 2,2 Prozent aufwärts. Der US-Pharmakonzern hat mit seinem Wirkstoffkandidaten Sotatercept einen klinischen Studienerfolg bei der Behandlung einer Blutgefäßerkrankung erzielt.

===

EUR/USD 0,9711 -0,3% 0,9724 0,9768 -14,6%

EUR/JPY 141,34 -0,2% 141,34 141,85 +8,0%

EUR/CHF 0,9694 +0,1% 0,9671 1,0072 -6,6%

EUR/GBP 0,8779 +0,0% 0,8780 0,8788 +4,5%

USD/JPY 145,52 +0,1% 145,35 145,22 +26,4%

GBP/USD 1,1057 -0,3% 1,1075 1,1114 -18,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1540 +0,5% 7,1232 7,1244 +12,6%

Bitcoin

BTC/USD 19.374,40 -0,6% 19.401,18 19.434,16 -58,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,26 92,64 -0,4% -0,38 +31,1%

Brent/ICE 97,53 97,92 -0,4% -0,39 +32,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 156,50 156,21 +0,2% +0,29 +141,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.676,81 1.694,70 -1,1% -17,90 -8,4%

Silber (Spot) 19,90 20,13 -1,1% -0,23 -14,6%

Platin (Spot) 913,50 918,68 -0,6% -5,18 -5,9%

Kupfer-Future 3,46 3,40 +1,6% +0,06 -21,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: thomas.rossmann@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2022 08:58 ET (12:58 GMT)