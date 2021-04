MÄRKTE USA/Starke Konjunkturdaten treiben Börse auf Rekordhochs

NEW YORK (Dow Jones)--Überraschend starke heimische Konjunkturdaten treiben die US-Börsen am Montag steil nach oben. Der Dow-Jones-Index und der S&P-500 markieren am ersten Handelstag nach dem langen Osterwochenende neue Rekordhochs. Schon die am Karfreitag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten übertrafen die Erwartungen der Ökonomen deutlich. Die USA verzeichneten im vergangenen Monat den stärksten Stellenaufbau seit August.

Der am Montag veröffentlichte ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe zog im März ebenfalls unerwartet stark an auf seinen bisher höchsten Stand. Der Service-Sektor war, unter anderem wegen der Schließung von Restaurants und Freizeiteinrichtungen, besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen und dürfte entsprechend profitieren, wenn die Bürger in den kommenden Monaten Aktivitäten wie Restaurantbesuche oder Reisen nachholen, die ihnen während der pandemiebedingten Lockdowns versagt waren. Damit verstärken sich die Hoffnungen auf eine deutliche konjunkturelle Erholung in den USA. Dass der Auftragseingang der US-Industrie im Februar zurückging, fiel nicht ins Gewicht.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) steigt der Dow um 1,2 Prozent auf 33.561 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gewinnen jeweils 1,4 Prozent.

Die US-Notenbank hatte zuletzt betont, dass sie neben einer dauerhaften Inflation von 2 Prozent auch eine Erholung des Arbeitsmarktes erwarte, bevor sie die Zinssätze ändern oder die Anleihekäufe anpassen werde. In den vergangenen Monaten hatten die raschen Fortschritte bei der Impf-Kampagne und zusätzliche Stimulusausgaben die Erwartungen der Investoren verstärkt, dass die Fed die Zinsen in den nächsten drei Jahren anheben muss..

Dollar nach Konjunkturdaten mit leichtem Minus

Der US-Dollar zeigt sich nach den starken US-Konjunkturdaten mit Abgaben. Der Dollar-Index verliert 0,5 Prozent. Angesichts des Konjunkturoptimismus sei der Dollar nicht mehr als "sicherer Hafen" gefragt, heißt es. Der Handel sei allerdings extrem dünn. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt derweil auf 1,70 Prozent.

Deutlich nach unten geht es mit den Ölpreisen. Hier belastet die Entscheidung der Opec aus der vergangenen Woche, die derzeit geltenden Fördermengenbeschränkungen aufzuheben. Außerdem gebe es Hinweise, dass trotz der US-Sanktionen wieder mehr iranisches Öl auf den Markt komme, berichten Händler.

Tesla-Aktie mit kräftigem Plus

Für die Tesla-Aktie geht es rund 5,0 Prozent nach oben. Der Elektroautobauer hat im ersten Quartal weltweit rund 184.000 Elektrofahrzeuge ausgeliefert und damit die Prognose der Analysten übertroffen, die lediglich mit einem Absatz von rund 168.000 Fahrzeugen gerechnet hatten.

Der Kurs der Google-Mutter Alphabet rückt um 4,3 Prozent vor. Im Rechtsstreit mit Oracle (+3,6%) um die Programmiersprache Java hat Google einen juristischen Sieg errungen. Der Oberste Gerichtshof der USA in Washington entschied, dass Google mit der Nutzung von Java nicht gegen das Urheberrecht verstoßen habe.

Für die Facebook-Aktie geht es 3,8 Prozent aufwärts auf ein Rekordhoch. Sie zeigt sich damit unbeeindruckt von schlechten Nachrichten: Die Daten von mehr als 500 Millionen Facebook-Nutzern, die 2019 erbeutet worden waren, sind im Internet in einem Hacker-Forum veröffentlicht worden. Facebook erklärte, es handele sich um kein neues Problem. "Wir haben das Problem im August 2019 entdeckt und gelöst."

Die Apple-Aktie gewinnt 2,1 Prozent. Die südkoreanische LG Electronics will noch in diesem Jahr ihre verlustbringende Handy-Sparte aufgeben. Die Sparte machte zuletzt rund 8 Prozent des Umsatzes aus, schrieb seit rund sechs Jahren allerdings Verluste.

Gamestop verlieren 3 Prozent, nachdem der Videospielhändler angekündigt hat, bis zu 3,5 Millionen Aktien zu verkaufen, um vom starken Kursanstieg seit Jahresbeginn zu profitieren.

