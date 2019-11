MÄRKTE USA/Starker Arbeitsmarktbericht dürfte Wall Street anschieben

NEW YORK (Dow Jones)--Ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht dürfte der Wall Street am Freitag zu einer freundlichen Tendenz verhelfen. Mit einem Stellenplus von 128.000 im Oktober wurde die Prognose einer Zunahme um 75.000 deutlich übertroffen. Auch wurden die Daten für September und August nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote entsprach mit 3,6 Prozent der Markterwartung. Die US-Stundenlöhne stiegen um 0,2 Prozent - Ökonomen hatten hier ein Plus von 0,3 Prozent erwartet.

Die Daten nehmen etwas Druck von der US-Notenbank, im Dezember eine weitere Zinssenkung vorzunehmen. Die Notenbanker um Fed-Chairman Jerome Powell hatten nach der Sitzung am Mittwoch betont, bei der die Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkt wurden, erklärt, die künftigen Zinsentscheidungen wieder stärker von den US-Konjunkturdaten abhängig zu machen. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung im Dezember liegt aktuell bei 21 Prozent und damit etwa auf dem Niveau vor dem US-Arbeitsmarktbericht.

"Der US-Arbeitsmarkt erweist sich ungeachtet der Schwäche in der Industrie als robust", heißt es von der Helaba. Die Arbeitslosenquote liegt auf einem niedrigen Niveau und die Lohnentwicklung sei solide. "Das ist ein starker US-Arbeitsmarktbericht", so Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Natürlich habe sich auch in den USA das Wirtschaftswachstum verlangsamt, aber die Wirtschaft wachse. Damit blieben die USA der Fels in der Brandung. Dass die Arbeitslosenquote in der Nähe ihres 50-Jahres-Tiefs stagniere sei ein starkes Zeichen für die Robustheit der US-Wirtschaft.

Der Dollar legt in Reaktion auf die Daten deutlicher zu, der Euro sinkt im Gegenzug auf ein Tagestief bei 1,1128 Dollar, nach 1,1153 Dollar vor der Veröffentlichung. Auch der Future auf den S&P-500 springt etwas an und liegt aktuell 0,4 Prozent im Plus - vor den Daten betrug der Aufschlag 0,1 Prozent. Für den Goldpreis geht es nach den Daten leicht nach unten. Die Feinunze verliert 0,4 Prozent auf 1.507 Dollar, nach zuvor 1.511 Dollar.

Im weiteren Verlauf werden noch die Revision des US-Einkaufsmanagerindexes für das verarbeitende Gewerbe vorgelegt sowie der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Oktober. Dazu kommen noch die Bauausgaben für September.

Auch gute Daten aus China

Leicht positiv dürften auch die jüngsten Konjunkturdaten aus China wirken. Hier ist der Caixin Index für das verarbeitende Gewerbe im Oktober auf 51,7 Punkte von 51,4 Punkten gestiegen. Der Index notiert damit zum dritten Mal in Folge über der Expansionsschwelle von 50. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie für Oktober war am Vortag auf 49,3 gesunken.

Exxon überzeugt - Chevron enttäuscht

Niedrigere Öl- und Gaspreise haben Exxon Mobil im dritten Quartal einen Gewinneinbruch beschert. Dieser fiel aber nicht so stark aus wie von Analysten befürchtet. Die Aktie gewinnt vorbörslich 0,6 Prozent. Die Papiere von Chevron verlieren dagegen 1,0 Prozent. Zwar übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie im dritten Quartal die Erwartungen des Marktes, doch blieb der Umsatz hinter diesen zurück.

Die Aktien von United States Steel schießen um 7,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte das dritte Quartal zwar mit einem Verlust abgeschlossen, dieser fiel aber geringer als befürchtet aus. Auch der Umsatz zeigte sich etwas besser als erwartet.

Colgate-Palmolive hat seinen Gewinn auf Grund einer Umsatzsteigerung von rund 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Bereinigt wies der US-Hygienekonzern einen Gewinn von 71 Cent pro Aktie aus, was leicht über der Erwartung der Analysten von 70 Cent lag. Die Titel fallen dennoch vor Börsenstart um 1,2 Prozent.

Der US-Biotechnologiekonzern Amgen steigt bei dem auf Krebsmedikamente spezialisierten Pharmahersteller Beigene ein. Amgen zahlt 2,7 Milliarden Dollar in bar für eine Beteiligung von etwa 20 Prozent. Wie Amgen mitteilte, wird Beigene drei Medikamente des US-Konzerns in China vermarkten. Der Wert gewinnt 1,3 Prozent.

Ölpreise uneinheitlich

Uneinheitlich zeigen sich die Ölpreise. Hier belasten weiterhin die zuletzt eher negativen Aussagen zum US-chinesischen Handelsstreit. Die positiven China-Daten stützen dagegen kaum. Die Analysten der DNB verweisen eine Kombination aus einer negativen Stimmung über den Handelsstreit und die jüngsten EIA-Daten, die eine schwache US-Nachfrage und eine steigende Produktion gezeigt hätten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 1,3 Prozent auf 54,89 Dollar, Brent zeigt sich dagegen wenig verändert bei 60,27 Dollar.

Das britische Pfund zog zwischenzeitlich bis auf 1,2973 Dollar an. Auslöser war eine aktuelle Umfrage des Guardian zu der für den 12. Dezember angesetzten Unterhauswahl, in der die Konservativen führen. Diese erhielten laut Umfrage 37 Prozent der Stimmen, während auf die Labour-Partei nur 24 Prozent entfielen. Der besser als erwartet ausgefallene britische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitendes Gewerbe stützte das Pfund nur kurz. Das übergeordnete Konjunkturbild sei "weiter sehr trübe", so Markit. Im Anschluss kam das Pfund etwas zurück und notiert aktuell bei 1,2938 Dollar.

Die US-Anleihen geben nach den US-Arbeitsmarktdaten ihre Gewinne ab und drehen ins Minus. Die Rendite zehnjähriger Papiere verbessert sich um 2,0 Basispunkte auf 1,71 Prozent.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,55 2,8 1,52 35,0

5 Jahre 1,54 2,3 1,52 -38,2

7 Jahre 1,63 2,5 1,60 -61,9

10 Jahre 1,71 2,0 1,69 -73,7

30 Jahre 2,20 1,9 2,18 -87,0

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.35 Uhr Do, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1133 -0,17% 1,1157 1,1158 -2,9%

EUR/JPY 120,44 -0,02% 120,48 120,59 -4,2%

EUR/CHF 1,1010 +0,05% 1,1005 1,1009 -2,2%

EUR/GBP 0,8605 -0,21% 0,8608 0,8622 -4,4%

USD/JPY 108,18 +0,13% 107,99 108,07 -1,3%

GBP/USD 1,2938 +0,04% 1,2959 1,2941 +1,4%

USD/CNH (Offshore) 7,0446 -0,06% 7,0431 7,0443 +2,6%

Bitcoin

BTC/USD 9.209,26 +0,99% 9.114,26 9.263,51 +147,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,89 54,18 +1,3% 0,71 +13,5%

Brent/ICE 60,27 60,24 +0,0% 0,03 +9,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.506,58 1.512,28 -0,4% -5,70 +17,5%

Silber (Spot) 18,01 18,10 -0,5% -0,09 +16,2%

Platin (Spot) 933,93 932,24 +0,2% +1,69 +17,3%

Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,1% +0,00 -0,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mpt

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2019 09:12 ET (13:12 GMT)