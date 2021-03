MÄRKTE USA/Steigende Anleiherenditen Störfaktor für Aktien

NEW YORK (Dow Jones)--Nach neuerlichen Rekorden am Vortag dürfte die Wall Street am Freitag zum Start zunächst unter Gewinnmitnahmen leiden. Der Aktienterminmarkt lässt auf etwas leichtere Startkurse schließen. Bei den am Vortag vorausgeeilten Technologiewerten dürften die Abschläge deutlich üppiger ausfallen. "Der Aktienmarkt wird nach all den Schlagzeilen gestern eine Pause einlegen", erwartet Vermögensstrategin Sophie Chardon von Lombard Odier.

Belastend wirken wieder anziehenden Marktzinsen in den USA. Der hoch bewertete Technologiesektor reagiert darauf besonders sensibel, auch weil die Unternehmen meist hohe Investitionen stemmen müssen. Druck auf den Technologiesektor kommt auch aus China, wo die Regulierungsbehörden Geldstrafen gegen einige der größten Branchenverteter des Landes verhängt haben. Außerdem gibt es Berichte, wonach die US-Administration einige Zulieferer des chinesischen Kommunikationskonzerns Huawei mit strengeren Bedingungen für zuvor genehmigte Exportlizenzen belegen will.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt am Freitag zunächst wieder auf 1,60 Prozent in den Bereich des Jahreshochs, aktuell liegt sie 5,4 Basispunkte höher bei 1,59 Prozent. Im Handel ist die Rede davon, dass Geldverwalter Mittel am Rentenmarkt abgezogen hätten, da ihr Appetit auf sichere Anlagen nachlasse. Die Diskussion um eine steigende Inflation mit in der Folge anziehenden Rentenrenditen dürfte mit den Erzeugerpreisen für Februar neue Nahrung erhalten. Die Preise sind mit 0,5 Prozent im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen. Gleichwohl ist das in der Rückschau der vergangenen Monate ein hoher Wert.

Steigende Renditen treiben Dollar

Am Devisenmarkt profitiert der Dollar von den steigenden US-Renditen, weil Anleger in die höher verzinsten Währungsräume wechseln. Der Euro fällt auf 1,1927 Dollar nach Wechselkursen über 1,1980 am Vorabend. Damit kehrt sich die Bewegung vom Vortag praktisch um.

Der feste Dollar und die steigenden Marktzinsen belasten den Goldpreis. Das zinslose Edelmetall verliert bei steigenden Marktzinsen an Attraktivität, der steigende Dollar macht es zudem für Investoren außerhalb des Dollarraums teurer. Die Feinunze verbilligt sich um 1,1 Prozent.

Novavax haussieren - Bankenwerte im Plus

Die gestiegenen Marktzinsen treiben die Aktienkurse im Bankensektor: Citigroup, JP Morgan, Bank of America und Wells Fargo liegen vorbörslich alle etwa 1,5 Prozent im Plus. Steigende Renditen verbessern das Geschäftsmodell der Finanzinstitute.

Novavax machen einen Sprung um 33,4 Prozent, nachdem der Corona-Impfstoffkandidat des Biotechmologie-Unternehmens in einer Spätstudie eine Wirksamkeit von 96,4 Prozent gezeigt hat gegen "leichte, mittelschwere und schwere Erkrankungen, die durch den ursprünglichen Covid-19-Stamm verursacht werden".

Das Cloud-Software-Unternehmen Domo (+2,6%) hat im vierten Quartal einen niedrigeren Verlust als im Vorjahr geschrieben und die Markterwartungen übertroffen. Docusign (-4,5%) übertraf zwar die Umsatz- und Gewinnerwartungen, der Ausblick deutet jedoch auf eine Abschwächung hin.

Poshmark stürzen um 13,4 Prozent ab, weil der Ausblick auf das laufende erste Quartal unter den Markterwartungen liegt. Bei Goodrx Holdings (-5,9%) enttäuscht ebenfalls der Ausblick.

Vail Resorts (+9,7%) übertraf im zweiten Geschäftsquartal die Konsensschätzungen bei Umsatz und Gewinn deutlich. Der Betreiber von Skigebieten setzt zudem auf eine Belebung des Skitourismus in den USA und Kanada.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,15 0,4 0,14 3,2

5 Jahre 0,82 3,1 0,79 46,0

7 Jahre 1,26 5,4 1,20 60,9

10 Jahre 1,59 5,4 1,54 67,3

30 Jahre 2,35 5,1 2,30 70,5

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do,18:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1932 -0,43% 1,1944 1,1974 -2,3%

EUR/JPY 130,11 +0,05% 130,14 129,86 +3,2%

EUR/CHF 1,1092 +0,07% 1,1080 1,1073 +2,6%

EUR/GBP 0,8587 +0,24% 0,8565 0,8568 -3,9%

USD/JPY 109,03 +0,46% 108,96 108,45 +5,6%

GBP/USD 1,3895 -0,66% 1,3946 1,3976 +1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,5017 +0,35% 6,4856 6,4868 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 55.237,25 -4,71% 56.737,50 56.837,25 +90,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,96 66,02 -0,1% -0,06 +35,5%

Brent/ICE 69,51 69,63 -0,2% -0,12 +34,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.705,69 1.722,70 -1,0% -17,01 -10,1%

Silber (Spot) 25,59 26,18 -2,2% -0,58 -3,0%

Platin (Spot) 1.192,13 1.199,88 -0,6% -7,75 +11,4%

Kupfer-Future 4,11 4,14 -0,8% -0,03 +16,8%

