DAX24.292 -0,3%ESt505.425 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.965 ±0,0%Nas21.610 -0,1%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1674 -0,3%Öl65,58 -0,8%Gold3.337 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben! TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Stillstand - Alles wartet auf Gipfel zur Ukraine

18.08.25 16:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dayforce
56,50 EUR 11,30 EUR 25,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
30,31 EUR 2,89 EUR 10,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Solar Inc
186,54 EUR 16,54 EUR 9,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Membership Collective Group Inc Registered Shs -A-
7,00 EUR 0,45 EUR 6,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sunrun Inc
12,65 EUR 0,83 EUR 7,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
269,60 EUR 8,35 EUR 3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Erwartungsgemäß wenig tut sich zum Start in die neue Woche an der Wall Street. Die großen Indizes liegen durchweg ganz knapp im Minus, der Dow-Jones-Index notiert mit 44.945 Punkten. Die Akteure an den Finanz- und Rohstoffmärkten warten zunächst ab, was das Treffen von US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi bringen wird, der von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet wird. Die Sorge der Europäer ist, dass Trump Selenskyi unter Druck setzen wird, die vom russischen Präsidenten Putin erhobenen Forderungen, insbesondere nach Gebietsabtretungen, zu akzeptieren, um einen Waffenstillstand herbeizuführen. Im Gegenzug könnten die USA womöglich Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgeben.

Wer­bung

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Das wird sich im Laufe der Woche aber ändern. Am Donnerstag beginnt das jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole. Im Fokus steht der Auftritt von US-Notenbankchef Powell am Freitag mit möglichen Signalen für die im September anstehende nächste Zinsentscheidung. Aktuell wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist.

Am Anleihemarkt tut sich zunächst ebenfalls wenig, die Zehnjahresrendite fällt um 1 Basispunkt auf 4,31 Prozent, nachdem sie zuletzt nach einer unerwartet starken Teuerung der Erzeugerpreise etwas deutlicher gestiegen war. Der Dollar zieht etwas an, der Euro kommt auf 1,1676 Dollar.

Die Ölpreise kommen von den Tageshochs zurück und liegen rund ein halbes Prozent im Minus. Nach dem Gipfeltreffen Trumps mit Putin am vergangenen Freitag gilt eine nochmalige Verschärfung der Sanktionen beispielsweise gegen Staaten, die Öl aus Russland beziehen, als unwahrscheinlich. Damit dürfte also weiter Öl aus Russland dem Weltmarkt zur Verfügung stehen.

Wer­bung

Am Aktienmarkt sind Aktien von Erzeugern alternativer Energien weiter gesucht, nachdem neuen Richtlinien der US-Regierung für die Branche günstiger als befürchtet ausgefallen sind. Hintergrund ist der hohe Strombedarf von Rechenzentren. First Solar gewinnen 6,3, Sunrun 8,5 und Enphase 4,1 Prozent.

Unitedhealth verbessern sich um 1,7 Prozent. Wie schon am Freitag wirkt die Nachricht, dass Berkshire Hathaway, das Beteiligungsunternehmen von Anlegerlegende Warren Buffett, eine Beteiligung an dem angeschlagenen Krankenversicherer erworben hat.

Dayforce machen einen Satz von rund 25 Prozent. Einem Bericht von Bloomberg zufolge verhandelt die Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo über den Kauf des Anbieters von Software für das Personalwesen.

Wer­bung

Soho House schnellen um 15,6 Prozent nach oben. Um den Betreiber von Ferienunterkünften für Mitglieder ranken sich Übernahmegerüchte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.945,37 -0,0% -0,75 +5,6%

S&P-500 6.445,69 -0,1% -4,11 +9,7%

NASDAQ Comp 21.593,92 -0,1% -29,06 +12,0%

NASDAQ 100 23.671,07 -0,2% -41,00 +12,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1677 -0,3% 1,1715 1,1704 +13,1%

EUR/JPY 172,66 +0,1% 172,44 172,03 +5,8%

EUR/CHF 0,9424 -0,2% 0,9446 0,9432 +0,6%

EUR/GBP 0,8624 -0,1% 0,8636 0,8631 +4,4%

USD/JPY 147,86 +0,4% 147,20 146,98 -6,4%

GBP/USD 1,3540 -0,2% 1,3566 1,3561 +8,4%

USD/CNY 7,1347 -0,1% 7,1425 7,1369 -0,9%

USD/CNH 7,1851 -0,0% 7,1882 7,1848 -2,0%

AUS/USD 0,6504 -0,1% 0,6508 0,6519 +5,2%

Bitcoin/USD 115.253,60 -2,1% 117.766,50 117.557,50 +24,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,23 62,80 -0,9% -0,57 -12,2%

Brent/ICE 65,40 65,85 -0,7% -0,45 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.339,27 3.335,70 +0,1% 3,58 +27,1%

Silber 38,09 38,01 +0,2% 0,08 +31,6%

Platin 1.144,22 1.145,59 -0,1% -1,37 +30,8%

Kupfer 4,46 4,49 -0,7% -0,03 +8,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 10:17 ET (14:17 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Dayforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dayforce

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dayforce

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen