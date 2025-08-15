MÄRKTE USA/Stillstand - Alles wartet auf Gipfel zur Ukraine

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Erwartungsgemäß wenig tut sich zum Start in die neue Woche an der Wall Street. Die großen Indizes liegen durchweg ganz knapp im Minus, der Dow-Jones-Index notiert mit 44.945 Punkten. Die Akteure an den Finanz- und Rohstoffmärkten warten zunächst ab, was das Treffen von US-Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi bringen wird, der von einigen europäischen Staats- und Regierungschefs begleitet wird. Die Sorge der Europäer ist, dass Trump Selenskyi unter Druck setzen wird, die vom russischen Präsidenten Putin erhobenen Forderungen, insbesondere nach Gebietsabtretungen, zu akzeptieren, um einen Waffenstillstand herbeizuführen. Im Gegenzug könnten die USA womöglich Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgeben.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. Das wird sich im Laufe der Woche aber ändern. Am Donnerstag beginnt das jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole. Im Fokus steht der Auftritt von US-Notenbankchef Powell am Freitag mit möglichen Signalen für die im September anstehende nächste Zinsentscheidung. Aktuell wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist.

Am Anleihemarkt tut sich zunächst ebenfalls wenig, die Zehnjahresrendite fällt um 1 Basispunkt auf 4,31 Prozent, nachdem sie zuletzt nach einer unerwartet starken Teuerung der Erzeugerpreise etwas deutlicher gestiegen war. Der Dollar zieht etwas an, der Euro kommt auf 1,1676 Dollar.

Die Ölpreise kommen von den Tageshochs zurück und liegen rund ein halbes Prozent im Minus. Nach dem Gipfeltreffen Trumps mit Putin am vergangenen Freitag gilt eine nochmalige Verschärfung der Sanktionen beispielsweise gegen Staaten, die Öl aus Russland beziehen, als unwahrscheinlich. Damit dürfte also weiter Öl aus Russland dem Weltmarkt zur Verfügung stehen.

Am Aktienmarkt sind Aktien von Erzeugern alternativer Energien weiter gesucht, nachdem neuen Richtlinien der US-Regierung für die Branche günstiger als befürchtet ausgefallen sind. Hintergrund ist der hohe Strombedarf von Rechenzentren. First Solar gewinnen 6,3, Sunrun 8,5 und Enphase 4,1 Prozent.

Unitedhealth verbessern sich um 1,7 Prozent. Wie schon am Freitag wirkt die Nachricht, dass Berkshire Hathaway, das Beteiligungsunternehmen von Anlegerlegende Warren Buffett, eine Beteiligung an dem angeschlagenen Krankenversicherer erworben hat.

Dayforce machen einen Satz von rund 25 Prozent. Einem Bericht von Bloomberg zufolge verhandelt die Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo über den Kauf des Anbieters von Software für das Personalwesen.

Soho House schnellen um 15,6 Prozent nach oben. Um den Betreiber von Ferienunterkünften für Mitglieder ranken sich Übernahmegerüchte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.945,37 -0,0% -0,75 +5,6%

S&P-500 6.445,69 -0,1% -4,11 +9,7%

NASDAQ Comp 21.593,92 -0,1% -29,06 +12,0%

NASDAQ 100 23.671,07 -0,2% -41,00 +12,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1677 -0,3% 1,1715 1,1704 +13,1%

EUR/JPY 172,66 +0,1% 172,44 172,03 +5,8%

EUR/CHF 0,9424 -0,2% 0,9446 0,9432 +0,6%

EUR/GBP 0,8624 -0,1% 0,8636 0,8631 +4,4%

USD/JPY 147,86 +0,4% 147,20 146,98 -6,4%

GBP/USD 1,3540 -0,2% 1,3566 1,3561 +8,4%

USD/CNY 7,1347 -0,1% 7,1425 7,1369 -0,9%

USD/CNH 7,1851 -0,0% 7,1882 7,1848 -2,0%

AUS/USD 0,6504 -0,1% 0,6508 0,6519 +5,2%

Bitcoin/USD 115.253,60 -2,1% 117.766,50 117.557,50 +24,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,23 62,80 -0,9% -0,57 -12,2%

Brent/ICE 65,40 65,85 -0,7% -0,45 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.339,27 3.335,70 +0,1% 3,58 +27,1%

Silber 38,09 38,01 +0,2% 0,08 +31,6%

Platin 1.144,22 1.145,59 -0,1% -1,37 +30,8%

Kupfer 4,46 4,49 -0,7% -0,03 +8,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

