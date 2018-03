MÄRKTE USA/Stillstand vor Fed-Entscheid - Facebook weiter schwach

NEW YORK (Dow Jones)--Kaum verändert sind die Indizes an der Wall Street in den Mittwoch gestartet. Kurz nach Handelsbeginn steigt der Dow-Jones-Index um 2 Pünktchen auf 24.729, der S&P-500 gibt 0,1 Prozent nach und der Nasdaq-Composite verliert 0,2 Prozent. Das Geschäft dürfte in den ersten Handelsstunden von Zurückhaltung geprägt sein, denn gegen 19.00 Uhr deutscher Zeit wird die Zinsentscheidung der US-Notenbank bekanntgegeben werden.

Während eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte als sicher gilt, herrscht Unsicherheit über den weiteren Zinspfad in diesem Jahr: Wird es insgesamt drei oder vier Zinsschritte geben? Ob die Notenbanker diesbezüglich konkretere Signale senden werden, ist ungewiss, zumal es die erste Zinsentscheidung unter dem neuen Präsidenten Jerome Powell ist.

Bereits am Dienstag hatten die Experten von JP Morgan die Vermutung geäußert, dass die Währungshüter dem Markt ein "Geschenk" machen könnten. Denn angesichts der gestiegenen Volatilität und der negativen Stimmung könne schon ein leicht taubenhafter Ton ausreichen, um dem Markt Auftrieb zu verleihen.

Vorbörslich wurde die US-Leistungsbilanz für das vierte Quartal publiziert, deren Defizit etwas höher ausfiel als erwartet.

Facebook kommt nicht zur Ruhe

Bei den Einzelwerten setzt sich das Facebook-Debakel fort. Die Aktie verliert weitere 1,5 Prozent, nachdem sie bislang in dieser Woche fast 10 Prozent abgegeben hat. Auslöser war der bekanntgewordene umfangreiche Datenmissbrauch durch das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica. Börsianer befürchten nun, dass sich Facebook einer strafferen Regulierung unterziehen muss. Nach ähnlichen Initiativen in den USA und Großbritannien hat inzwischen auch das EU-Parlament Konzernchef Mark Zuckerberg eingeladen, um sich zu erklären.

Fedex steigen 1,4 Prozent. Der Logistiker übertraf mit seinen Drittquartalszahlen gewinn- und umsatzseitig die Erwartungen und erhöhte zudem den Ausblick. Allerdings bezeichnen es Beobachter als überraschend, dass das Unternehmen zugleich die Investitionen im Fiskaljahr um 100 Millionen auf 5,8 Milliarden Dollar senken will.

Für die Nordstrom-Aktie geht es 2,8 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat die Gespräche mit mehreren Nordstrom-Familienmitgliedern beendet, die beabsichtigt hatten, das Unternehmen zu kaufen und dann von der Börse zu nehmen. Dem Einzelhandelsunternehmen zufolge konnten sich die Parteien nicht auf einen Preis einigen.

Öl nicht zu bremsen

Der Ölmarkt zeigt weiter Stärke, nachdem er bereits am Vortag auf ein Dreiwochenhoch geklettert war. Dabei verweisen Teilnehmer weiter auf die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den USA einerseits und dem Iran andererseits. Sollte sich die Forderung nach Wirtschaftssanktionen gegen Iran konkretisieren, dürften auch die Ölexporte aus dem Land betroffen sein. Auch die Lieferprobleme in Venezuela dauern an. "Die Marktteilnehmer haben ihren Fokus von der steigenden US-Ölförderung auf die Risiken der Versorgung verlagert", sagen die Analysten der Commerzbank. Die US-Sorte WTI steigt um 1,2 Prozent auf 64,29 Dollar je Barrel, Brent rückt um 1,2 Prozent auf 68,22 Dollar vor.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar nach dem kräftigen Anstieg am Vortag nach. Nach einem Euro-Tief am späten Dienstag bei 1,2240 Dollar liegt die Gemeinschaftswährung nun bei 1,2290. Teilnehmer vermuten, dass bis zur Zinentscheidung wenig Bewegung zu verzeichnen sein dürfte.

Für den Goldpreis liefert der nachgebende Dollar etwas Unterstützung. Für eine Unze werden nun 1.322 Dollar bezahlt, ein Tagesaufschlag von 0,8 Prozent.

Noch wenig Bewegung zeigt sich bei den Anleihen im Vorfeld der Fed-Entscheidung. Die Zehnjahresrendite verharrt bei 2,90 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 24.729,00 0,01 1,73 0,04

S&P-500 2.714,99 -0,07 -1,95 1,55

Nasdaq-Comp. 7.353,47 -0,15 -10,83 6,52

Nasdaq-100 6.885,92 0,31 21,04 7,65

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,36 1,3 2,34 115,5

5 Jahre 2,70 0,5 2,70 77,7

7 Jahre 2,83 -0,3 2,83 58,1

10 Jahre 2,90 0,2 2,90 45,4

30 Jahre 3,13 -0,4 3,13 6,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 17.34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2289 +0,35% 1,2268 1,2262 +2,3%

EUR/JPY 130,48 +0,01% 130,54 130,52 -3,5%

EUR/CHF 1,1708 +0,01% 1,1713 1,1710 -0,0%

EUR/GBP 0,8735 -0,12% 0,8755 1,1410 -1,8%

USD/JPY 106,32 -0,19% 106,41 106,45 -5,6%

GBP/USD 1,4048 +0,34% 1,4013 1,3991 +4,0%

Bitcoin

BTC/USD 9.124,97 +1,5% 9.093,09 8.793,11 -33,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,29 63,54 +1,2% 0,75 +6,7%

Brent/ICE 68,22 67,42 +1,2% 0,80 +3,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.321,91 1.311,48 +0,8% +10,44 +1,5%

Silber (Spot) 16,23 16,20 +0,2% +0,03 -4,2%

Platin (Spot) 943,75 944,35 -0,1% -0,60 +1,5%

Kupfer-Future 3,02 3,03 -0,2% -0,01 -8,7%

===

