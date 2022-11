MÄRKTE USA/Stimmung bleibt gedrückt - Marktzinsen steigen weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der steilen Talfahrt der Wall Street nach den geldpolitischen Verlautbarungen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag setzt sich die Abwärtstendenz am Donnerstag zunächst fort. Powell signalisierte zwar einerseits, dass das Tempo der Zinserhöhungen nun nachlassen könnte, andererseits deutete er an, dass der Zinsgipfel am Ende höher ausfallen könnte als bislang vom Markt veranschlagt.

Der Zinserhöhungszyklus könnte also länger dauern und auf einem höheren Niveau enden, weil die US-Notenbank "fest entschlossen" an ihrem Ziel festhalten will, die viel zu hohe Inflation auf 2 Prozent zurückzubringen und dabei auch Rezessionsgefahren in Kauf nimmt. Für dieses Szenario gebe es am Markt noch Anpassungsbedarf, kommentieren Händler die anhaltenden Kursverluste bei Aktien. Am Zinsterminmarkt ist die Wahrscheinlichkeit weiterhin etwa gleich verteilt zwischen einer Zinserhöhung um 50 und 75 Basispunkte beim nächsten Zinstreffen am 14. Dezember.

Am Rentenmarkt steigen die Renditen weiter, wenn auch erneut eher moderat, im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,14 Prozent. Der Dow-Jones-Index verliert zur New Yorker Mittagszeit 0,2 Prozent auf 32.070 Punkte, der S&P-500 kommt um weitere 0,8 Prozent zurück. Die zinsreagibleren Nasdaq-Indizes verlieren mit bis zu 1,4 Prozent erneut am stärksten.

Eine Reihe von Konjunkturdaten des Tages geht eher unter, nachdem sich die Fed gerade erst zu Wort gemeldet hat. Sie dürften aber in den nächsten Wochen wieder mehr Relevanz bekommen, weil die Notenbanker auch datenabhängig agieren wollen.

Dollar zieht stark an

Der Dollar zieht an und gewinnt noch an Dynamik nach oben, gestützt von den weiter steigenden US-Marktzinsen. Der Dollarindex rückt um 1,3 Prozent vor. Der Euro fällt auf 0,9756 Dollar. Das britische Pfund ist nach der ebenfalls kräftigen Zinsanhebung in Großbritannien unter Druck geraten und verliert zum Dollar knapp 1 Prozent. Hintergrund der Pfund-Schwäche ist, dass der Geldpolitische Rat der Bank of England signalisierte, nicht damit zu rechnen, die Kreditkosten so stark zu erhöhen, wie vom Markt bislang erwartet.

Die Ölpreise geben etwas nach um bis zu 1,4 Prozent, weil steigende Zinsen potenziell das Wirtschaftswachstum und damit die Erdölnachfrage drücken.

Qualcomm enttäuscht - Under Armour übetrifft Erwartungen

Am Aktienmarkt geht es für Qualcomm um 7,5 Prozent abwärts. Die Umsatzprognose des Chipherstellers fiel düsterer aus als erwartet. Bessere Geschäftszahlen als erwartet hat dagegen das Online-Auktionshaus Ebay (+1,5%) vorgelegt.

Der für seinen Corona-Impfstoff bekannte US-Biotechnikkonzern Moderna hat seine Prognose nach einem Umsatzeinbruch im dritten Quartal gesenkt. Hintergrund sind Lieferkettenprobleme. Der Kurs gibt um 3,2 Prozent nach. Der Kurs des Wettbewerbers Biontech gewinnt 1,7 Prozent, nachdem dessen Impfstoffpartner Pfizer (-1,4%) jüngst die Prognose erhöht hatte.

Under Armour (+13,9) hat trotz rückläufigem bereinigten Gewinn und Umsatz im zweiten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen übertroffen.

Ein enttäuschender Ausblick schickt die Aktie des Multimediaspieleentwicklers Roku um 5,2 Prozent ins Minus. Altice USA brechen um über 26 Prozent ein. Die Mutter der Kabelfernsehgesellschaft Cablevision kämpft unter anderem mit sinkenden Werbeeinnahmen und hat deshalb einen Umsatz- und Ergebnisrückgang verzeichnet.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.070,94 -0,2% -76,82 -11,7%

S&P-500 3.731,37 -0,8% -28,32 -21,7%

Nasdaq-Comp. 10.391,41 -1,3% -133,39 -33,6%

Nasdaq-100 10.750,40 -1,4% -155,94 -34,1%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,70 +9,2 4,60 396,5

5 Jahre 4,36 +4,8 4,32 310,4

7 Jahre 4,26 +4,1 4,22 282,2

10 Jahre 4,14 +3,8 4,10 263,1

30 Jahre 4,15 +1,3 4,14 225,1

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Uhr Mi, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9760 -0,6% 0,9808 0,9865 -14,2%

EUR/JPY 144,63 -0,4% 144,83 145,09 +10,5%

EUR/CHF 0,9884 +0,4% 0,9857 1,0004 -4,7%

EUR/GBP 0,8724 +1,2% 0,8617 0,8610 +3,8%

USD/JPY 148,24 +0,2% 147,65 147,08 +28,8%

GBP/USD 1,1186 -1,8% 1,1380 1,1459 -17,3%

USD/CNH (Offshore) 7,3359 -0,1% 7,3301 7,3165 +15,4%

Bitcoin

BTC/USD 20.254,05 +0,8% 20.303,95 20.383,23 -56,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,89 90,00 -1,2% -1,11 +27,3%

Brent/ICE 95,36 96,16 -0,8% -0,80 +30,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 125,84 125,86 -0,0% -0,03 +107,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.626,22 1.634,10 -0,5% -7,88 -11,1%

Silber (Spot) 19,35 19,21 +0,7% +0,14 -17,0%

Platin (Spot) 921,45 935,15 -1,5% -13,70 -5,1%

Kupfer-Future 3,42 3,47 -1,3% -0,05 -22,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

