MÄRKTE USA/Taubenhafte Fed treibt Dow auf Allzeithoch

NEW YORK (Dow Jones)--Als taubenhaft interpretierte Aussagen der US-Notenbank haben am Mittwoch die Aktien- und Anleihemärkte nach oben getrieben. Der Dow-Jones-Index stieg erstmals über 37.000 Punkte und markierte bei 37.094,85 Stellen ein neues Rekordhoch. Der Dollar geriet unter Druck. Die Fed erwartet 2024 Zinssenkungen um 75 Basispunkte und weitere Zinssenkungen in den darauffolgenden beiden Jahren. Weiter signalisierten die Währungshüter, dass die Teuerung schneller als erwartet abklingt. Das Wachstum verlangsame sich nach einem starken dritten Quartal. Die Prognose für das BIP-Wachstum 2024 wurde leicht gesenkt auf 1,4 von 1,5 Prozent.

Der Dow-Jones-Index gewann 1,4 Prozent auf 37.090 Punkte, der S&P-500 schloss ebenfalls 1,4 Prozent höher und auch der Nasdaq-Composite stieg um 1,4 Prozent. Dabei wurden an der Nyse 2.559 (Dienstag: 1.348) Kursgewinner gesehen, denen 339 (1.513) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 35 (64) Titel.

Auch einige weniger taubenhafte Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell wurden vom Markt gut weggesteckt. So schloss er eine weitere Zinserhöhung nicht gänzlich aus und sagte, es sei viel zu früh, um den Sieg über die Inflation auszurufen.

Am Anleihemarkt ging es kräftig aufwärts. Die Zehnjahresrendite sackte um 19 Basispunkte ab nach 5 im Vorfeld der Fed-Aussagen. Die Erwartung mehrerer Zinssenkungen im kommenden Jahr stütze die Notierungen der Anleihen, hieß es. Mit dem Dollarindex ging es um 0,9 Prozent abwärts, der Euro kletterte von 1,0780 bis auf 1,0890 Dollar. Der Goldpreis machte einen Satz und stieg deutlich über 2.000 Dollar, ein Tagesplus von 2,3 Prozent.

Im Vorfeld hatten Teilnehmer eher mit einer falkenhaften Fed gerechnet und mit dem Wunsch der Währungshüter, die an den Märkten grassierenden Zinssenkungsspekulationen zu dämpfen.

Pfizer-Umsatzprognose enttäuscht

Pfizer sackten um 6,7 Prozent ab, der Kurs des Impfstoffpartners Biontech kam um 1,5 Prozent zurück. Pfizer peilt angesichts der anhaltenden Abschwächung der Nachfrage nach dem Impfstoff für Covid-19 sowie verwandte Produkte 2024 einen Umsatz von 58,5 bis 61,5 Milliarden Dollar an - unter der Konsensschätzung von 62,66 Milliarden.

Take-Two Interactive Software notierten 3,8 Prozent höher. Die Aktie wird in den Nasdaq-100-Index aufgenommen. Airbnb stiegen um 2,8 Prozent. Der Zimmervermittler hat einen Steuerstreit mit Italien per Nachzahlung in Höhe von 576 Millionen Euro aus der Welt geschafft.

Tesla drehten nach Verlusten 1 Prozent ins Plus - obwohl der Elektroautobauer mehr als 2 Millionen Autos zurückrufen muss wegen Probleme mit dem Autopiloten.

XPO stiegen 0,7 Prozent. Das Logistikunternehmen hat angekündigt, Dienstleistungszentren zu übernehmen, die zuvor vom Konkurs gegangenen Unternehmen Yello betrieben wurden.

Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise stiegen von ihren Fünfmonatstiefs um 1,7 Prozent, nachdem die Opec ihre Prognosen für das Wachstum der weltweiten täglichen Ölnachfrage 2023 und 2024 unverändert gelassen hat. Sie erwartet, dass sie verglichen mit dem Vorjahr um 2,5 Millionen Barrel zunehmen wird. Dazu sind die US-Ölvorräte in der zurückliegenden Woche stärker zurückgegangen als erwartet.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.090,24 +1,4% 512,30 +11,9%

S&P-500 4.707,09 +1,4% 63,39 +22,6%

Nasdaq-Comp. 14.733,96 +1,4% 200,57 +40,8%

Nasdaq-100 16.562,37 +1,3% 208,12 +51,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,43 -29,8 4,73 1,3

5 Jahre 3,97 -24,4 4,22 -2,6

7 Jahre 4,02 -22,7 4,24 4,7

10 Jahre 4,01 -19,0 4,20 13,5

30 Jahre 4,17 -13,7 4,31 20,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Di, 18:30 % YTD

EUR/USD 1,0880 +0,8% 1,0788 1,0794 +1,6%

EUR/JPY 155,52 -1,0% 157,32 157,21 +10,8%

EUR/CHF 0,9484 +0,4% 0,9446 0,9451 -4,2%

EUR/GBP 0,8617 +0,3% 0,8609 0,8595 -2,6%

USD/JPY 142,95 -1,7% 145,84 145,64 +9,0%

GBP/USD 1,2626 +0,5% 1,2531 1,2559 +4,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1382 -0,8% 7,1982 7,1964 +3,0%

Bitcoin

BTC/USD 42.780,81 +3,8% 41.139,15 40.957,49 +157,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,80 68,61 +1,7% +1,19 -9,1%

Brent/ICE 74,52 73,24 +1,7% +1,28 n.def.

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,7 34,86 +2,4% +0,84 -58,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.024,17 1.979,54 +2,3% +44,64 +11,0%

Silber (Spot) 23,78 22,76 +4,5% +1,01 -0,8%

Platin (Spot) 939,80 933,50 +0,7% +6,30 -12,0%

Kupfer-Future 3,83 3,79 +1,1% +0,04 +0,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

