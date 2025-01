MÄRKTE USA/Technologiewerte führen Abwärtsbewegung an Wall Street an

DOW JONES--Angeführt von Verlusten im Technologiesektor dominieren an der Wall Street am Dienstag Abgaben. Die Technologietitel hatten am Vortag das Tableau der Gewinner angeführt und schalten nun in den Rückwärtsgang. Der Dow-Jones-Index gibt gegen Mittag US-Ostküstenzeit um 0,1 Prozent auf 42.645 Punkte nach, S&P-500 und der technologielastige Nasdaq-Composite fallen um 0,7 bzw. 1,5 Prozent.

Im Handel ist von Verunsicherung wegen der jüngst widersprüchlichen Schlagzeilen zur Zollpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump die Rede. "Es passiert viel mit der bevorstehenden Machtübernahme der Trump-Administration", urteilt Rentenstratege Andrew Brenner von NatAlliance Securities. Und am Freitag dürfte die Zinsdebatte mit den anstehenden US-Arbeitsmarktdaten wieder Fahrt aufnehmen. Die US-Notenbank kann es sich nach Aussage von Fed-Gouverneurin Lisa Cook leisten, in den kommenden Monaten bei Zinssenkungen einen vorsichtigen Ansatz zu verfolgen, auch wenn weitere Senkungen letztendlich wahrscheinlich erforderlich sein würden.

Die aktuellen Daten sprechen zudem nicht unmittelbar für weitere Zinssenkungen: Denn die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA ist im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Darüber hinaus ist die Zahl der offenen Stellen in den USA im November etwas höher als erwartet ausgefallen. Die Handelsbilanz für November lag im Rahmen der Erwartungen.

Dollar stabilisiert

Der Dollar stabilisiert sich nach seinen Vortagesverlusten, der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent. Die positiven Konjunkturdaten stützen etwas. Denn die positiven Konjunktursignale schmälern für die US-Notenbank die Spielräume für Leitzinssenkungen. Dass der Dollar die Verluste nicht aufhole, deute wahrscheinlich auf eine Anpassung der Positionierung nach der dreimonatigen Rally hin, mutmaßt Analyst Chris Turner von ING.

Am Rentenmarkt hieven sinkende Notierungen die Renditen nach oben. Die positiven Konjunktursignale sprächen nicht für aggressive Zinssenkungen, heißt es im Handel.

Für die Ölpreise geht es leicht nach oben. Nach dem Rücksetzer der Vortages setzen die Erdölpreise ihre jüngste Gewinnserie damit wieder fort. Auch hier verweisen Marktakteure auf die positiven Daten, die auf eine anziehende Nachfrage hindeuten könnten.

Auch der Goldpreis legt zu, da China seine Goldreserven den zweiten Monat in Folge aufgestockt hat. Die Goldreserven der People's Bank of China seien im Dezember auf 73,3 Millionen Unzen gestiegen gegenüber 73 Millionen Unzen im November, so die Analysten von SP Angel. Die Notenbank hatte mit Käufen in den sechs Monaten bis November pausiert. Die Wiederaufnahme sei ein ermutigendes Zeichen für das Edelmetall, so die Analysten.

Chip-Werte drehen ins Minus

Unter den Einzelwerten geht es für die Nvidia-Aktie nach den kräftigen Vortagesgewinnen nun um 5 Prozent talwärts. Händler sprechen angesichts des negativen Börsenumfelds am Dienstag für Technologietitel von Gewinnmitnahmen. Nvidia-CEO Jensen Huang hat auf der Unterhaltungselektronikmesse CES die Fortschritte des Konzerns in den Bereichen KI, selbstfahrende Autos und Robotik dargelegt. Allerdings seien die Aussagen zum Teil wenig überraschend ausgefallen, heißt es. Der Halbleitersektor im S&P-500 verliert 3,4 Prozent.

Die Microsoft-Aktie zeigt sich mit einem Abschlag von 0,7 Prozent. Der Konzern will in den nächsten zwei Jahren 3 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur in Indien investieren. Microsoft plant, in ihrem laufenden Geschäftsjahr per Ende Juni 2025 insgesamt 80 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren zu investieren, wie Microsoft-Präsident Brad Smith am vergangenen Freitag in einem Blogbeitrag schrieb.

Mit Aufschlägen zeigen sich die Aktien von Impfstoffherstellern. Hintergrund dürfte die Nachricht sein, dass ein Patient in den USA an dem H5N1-Vogelgrippevirus gestorben ist. Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, war der Patient über 65 Jahre alt und gesundheitlich vorbelastet. Die Aktien von Biontech steigen um 6,2 Prozent und Curevac erhöhen sich um 4,1 Prozent - Pfizer um 1,6 Prozent und Moderna um 10,8 Prozent.

Dagegen geht es für die Tesla-Aktie um 4,2 Prozent nach unten. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat rund 2,6 Millionen Tesla-Fahrzeuge wegen Unfällen bei einer autonomen Fahrfunktion ins Visier genommen.

Aurora Innovation haussieren um knapp 37 Prozent, der Anbieter von Technologie zum Autonomen Fahren kooperiert mit Nvidia im Nutzfahrzeugbereich. Getty Images schießen um 23,9 Prozent empor, die Gesellschaft fusioniert mit Shutterstock, die um 20,2 Prozent zulegen. Inari Medical ziehen um 22,1 Prozent an - Stryker (-1,6%) übernimmt den Medizintechniker.

·INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

·DJIA 42.644,52 -0,1% -62,04 +0,2%

·S&P-500 5.931,20 -0,7% -44,18 +0,4%

·Nasdaq-Comp. 19.571,33 -1,5% -293,65 +1,4%

·Nasdaq-100 21.261,20 -1,4% -298,31 +1,2%

US-Anleihen

·Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

·2 Jahre 4,29 +1,6 4,28 5,1

·5 Jahre 4,47 +3,1 4,44 8,6

·7 Jahre 4,57 +4,6 4,53 9,4

·10 Jahre 4,68 +5,0 4,63 11,2

·30 Jahre 4,91 +5,3 4,86 12,9

·DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:15 Mo, 17:01 % YTD

·EUR/USD 1,0365 -0,2% 1,0408 1,0391 +0,1%

·EUR/JPY 163,67 -0,1% 164,16 163,66 +0,5%

·EUR/CHF 0,9412 +0,1% 0,9398 0,9403 +0,3%

·EUR/GBP 0,8299 -0,0% 0,8295 0,8309 +0,3%

·USD/JPY 157,88 +0,2% 157,68 157,51 +0,4%

·GBP/USD 1,2491 -0,2% 1,2549 1,2506 -0,2%

·USD/CNH (Offshore) 7,3399 -0,1% 7,3386 7,3528 +0,1%

·Bitcoin

·BTC/USD 97.760,40 -4,2% 101.861,95 102.114,15 +3,3%

·ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

·WTI/Nymex 73,99 73,56 +0,6% +0,43 +3,2%

·Brent/ICE 76,79 76,30 +0,6% +0,49 +2,6%

·GAS VT-Settlem. +/- EUR

·Dutch TTF 47,84 47,21 +1,3% +0,63 -6,6%

·METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

·Gold (Spot) 2.651,60 2.636,20 +0,6% +15,40 +1,0%

·Silber (Spot) 30,07 29,96 +0,4% +0,11 +4,1%

·Platin (Spot) 952,68 932,25 +2,2% +20,43 +5,0%

·Kupfer-Future 4,18 4,14 +1,0% +0,04 +4,4%

·YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

