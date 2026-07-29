MÄRKTE USA/Technologiewerte führen Erholung an der Wall Street an

30.07.26 18:40 Uhr

DOW JONES--Angeführt von den Technologiewerten kommt es an der Wall Street am Donnerstagmittag (Ortszeit) zu einer kräftigen Erholung. Vor allem der Technologie-Sektor hatte zuletzt mit den immer weiter steigenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) unter Druck gestanden. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,9 Prozent auf 52.041 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 verbessert sich um 1,3 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 3,0 Prozent nach oben.

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Kein klares Bild liefern die mit Spannung erwarteten Zahlen von Microsoft und Meta Platforms. So geht es für die Meta-Aktie um 9,3 Prozent nach unten. Das Technologie-Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit Investitionen im Mittel von rund 137,5 Milliarden US-Dollar - eine Summe, die den Konzern laut Analysten in der zweiten Jahreshälfte zum ersten Mal seit seinem Börsengang im Jahr 2012 in den Bereich eines negativen freien Cashflows bringen dürfte. Zudem enttäuschte die Umsatzprognose für das laufende Quartal.

Microsoft (+16,5%) hat für das vierte Geschäftsquartal ein robustes Cloud-Wachstum und einen Anstieg der zahlenden KI-Abonnenten gemeldet. Der Konzern senkte seine Investitionsprognose für das Kalenderjahr 2026 von rund 190 Milliarden Dollar auf etwa 175 Milliarden Dollar, nachdem die geschätzte Nutzungsdauer der Rechenzentren und Bürogebäude von 15 auf 25 Jahre verlängert wurde.

Der Gewinn von Qualcomm ist im dritten Quartal gesunken, da niedrigere Umsätze und höhere Inputkosten das Ergebnis belasteten. Der Halbleiterkonzern gab zudem einen verhaltenen Ausblick für das laufende Quartal und kündigte an, die Preise für seine Produkte zu erhöhen, um den Anstieg der Inputkosten auszugleichen. Die Aktie fällt um 1,8 Prozent.

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Bei den Chip-Werten kommt es zu einer kräftigen Erholung von den jüngsten Abgaben. So geht es für die Nvidia-Aktie um 2,0 Prozent nach oben und die Titel von Intel gewinnen 12,5 Prozent. Marvell Technology steigen um 10,6 Prozent. Nach der Schlussglocke werden zudem Apple (-1,9%) und Amazon (+5,4%) ihre Quartalszahlen vorlegen.

Lam Research hat im vierten Quartal einen höheren Umsatz erzielt, gestützt durch die KI-getriebene Nachfrage. Die Aktie erhöht sich um 17,2 Prozent. Der Umsatz von Mastercard ist im zweiten Quartal dank des Wachstums in seinem Zahlungsnetzwerk gestiegen. Die Titel klettern um 2,3 Prozent.

Die vor der Startglocke veröffentlichten US-Konjunkturdaten setzen keine Impulse. Der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge ist leicht unter der Erwartung geblieben. Die Zunahme des Bruttoinlandprodukts lag im zweiten Quartal bei annualisiert 1,5 Prozent und damit unter der Prognose einer Zunahme um 1,8 Prozent. Im ersten Quartal hatte die Zunahme noch 2,1 Prozent betragen. Die persönlichen Einkommen für Juni lagen im Rahmen der Erwartungen.

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Die Kämpfe im Iran-Krieg gehen derweil weiter, was die Hoffnungen auf eine friedliche Lösung weiter schwinden lässt. Die Ölpreise pendeln nach den jüngsten kräftigen Gewinnen zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fällt aktuell um 1,1 Prozent auf 89,72 Dollar.

Der Dollar steht unter Druck. Der Dollar-Index fällt um 0,9 Prozent. Im Gegenzug springt der Euro wieder über 1,15 Dollar. Die Unsicherheit über die Reaktionsfähigkeit der Fed auf Inflationsrisiken mache den Dollar anfällig, so Derek Halpenny von der MUFG Bank. US-Notenbankchef Warsh habe kaum eine Erklärung für die Entscheidung der Zentralbank vom Mittwoch geliefert, die Zinsen unverändert zu lassen. "Die Glaubwürdigkeit der Fed wird in Frage gestellt, und nach einem starken Anstieg der Inflationserwartungen haben sich die Aussichten für den Dollar eindeutig verschlechtert", ergänzt er.

Die Renditen am US-Anleihemarkt steigen nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den begleitenden Aussagen - im Zehnjahresbereich um 4 Basispunkte auf 4,66 Prozent. Für die Rendite 30-jähriger Papiere ging es zwischenzeitlich mit 5,243 Prozent sogar auf den höchsten Stand seit 19 Jahren.

Für den Goldpreis geht es mit dem schwachen Dollar nach oben. Die Feinunze steigt um 1,2 Prozent auf 4.115 Dollar und springt wieder über die Marke von 4.100 Dollar. Die Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen unverändert zu lassen, gibt den Anlegern die Zuversicht, wieder auf Gold zu setzen, meint Rick Kanda von der Gold Bullion. Kanda warnt jedoch, dass trotz der im Vergleich zu den letztjährigen Allzeithochs relativ günstigen aktuellen Goldpreise weiterhin Risiken bestünden. "Ehrlich gesagt kann sich das geopolitische und wirtschaftliche Umfeld dramatisch ändern, was Raum für Unsicherheit und Volatilität lässt", ergänzt er.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.040,69 +0,9 +446,55 51.594,14

S&P-500 7.411,26 +1,3 +95,11 7.316,15

NASDAQ Comp 25.053,02 +2,5 +610,08 24.442,94

NASDAQ 100 28.006,44 +3,0 +814,14 27.192,31

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,22 -0,02 4,30 4,21

5 Jahre 4,37 +0,01 4,44 4,36

10 Jahre 4,66 +0,04 4,71 4,65

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:41

EUR/USD 1,1529 +0,6 0,0064 1,1465 1,1379

EUR/JPY 183,81 -1,9 -3,5700 187,38 186,4600

EUR/CHF 0,9276 -0,6 -0,0052 0,9328 0,9333

EUR/GBP 0,8561 -0,2 -0,0015 0,8576 0,8564

USD/JPY 159,42 -2,4 -3,9600 163,38 163,8400

GBP/USD 1,3466 +0,7 0,0097 1,3369 1,3284

USD/CNY 6,755 -0,2 -0,0111 6,7661 6,7661

USD/CNH 6,7464 -0,2 -0,0141 6,7605 6,7711

AUS/USD 0,7026 +1,0 0,0072 0,6954 0,6927

Bitcoin/USD 64.837,99 +2,2 1.378,87 63.459,12 63.963,40

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,55 -1,1 -0,91 84,46

Brent/ICE 89,72 -1,1 -1,02 90,74

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.114,72 +1,2 49,74 4.064,98

Silber 58,85 +2,1 1,21 57,64

Platin 1.652,64 +2,5 40,65 1.612,00

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

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July 30, 2026 12:41 ET (16:41 GMT)