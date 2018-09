MÄRKTE USA/Technologiewerte führen kleine Erholung an

Amazon 1.715,00 EUR 1,94% Charts

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Vortagesverlusten an der Wall Street kommt es am Donnerstag zu einer Erholung. Vor allem die Technologiewerte finden die Gunst der Anleger, getrieben nicht zuletzt von positiven Analysten-Aussagen, so zu Apple und zu Amazon. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 26.405 Punkte, der S&P-500 steigt um 0,2 Prozent und der technologielastige Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent.

Der breite Markt zeigt sich gebremst, denn viele Fragen bleiben gegenwärtig ungeklärt. Die erwartete und erfolgte Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch und die Projektion der weiteren geldpolitischen Straffung haben die Anleger wieder an das zentrale Problem erinnert: Wie kann die Fed Überhitzungen verhindern, ohne den Wachstumsprozess abzuwürgen?

"Das Ausmaß des US-Wachstums wird sich verlangsamen angesichts der Zinsschritte der Fed, der höheren Ölpreise und dem schwindenden Effekt der Steuersenkungen", mutmaßt Chefmarktstratege Guy Miller von Zurich Insurance: "Dies wird seine Auswirkung auf den Rest der Welt haben."

Doch es gibt noch andere unerfreuliche Verbindungen zwischen den USA und der übrigen Welt, denn das leidige Thema der Handelskonflikte bleibt im Blick. Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump China beschuldigt, sich in die anstehenden US-Zwischenwahlen einzumischen. Der Handelsstreit zwischen den beiden Ländern dürfte nicht so rasch zu einem Ende kommen, vermutet Chefvolkswirt Paul Donovan von UBS Wealth Management.

Ölpreise erneut fester

Die Ölpreise legen am Donnerstag wieder zu, Brent klettert zwischenzeitlich erneut über die Marke von 82 Dollar je Fass. Der neuerliche Anstieg ist laut Commerzbank auf Äußerungen von US-Energieminister James Perry zurückzuführen, der einer Freigabe der strategischen Ölreserven zur Abfederung der Iran-Sanktionen eine Absage erteilte. Stattdessen würden die USA auf eine Angebotsausweitung der großen Ölproduzenten setzen. Das Barrel der Sorte WTI legt um 0,8 Prozent zu auf 72,17 Dollar, das Barrel Brent gewinnt 0,7 Prozent auf 81,94 Dollar.

Der Dollar legt gegen den Euro zu. Belastend für die Gemeinschaftswährung wirken sich hier Spekulationen unter Marktteilnehmern aus, Italien könnte die Budget-Bekanntgabe verschieben. Im Laufe des Tages soll die Regierung den Entwurf in Brüssel vorlegen. Daneben heißt es auch, die Regierung habe sich nicht auf die niedrige Defizit-Quote von 1,9 Prozent einigen können, sondern plane nun eher mit 2,4 Prozent. Der Euro fällt erstmals seit dem 20. September unter 1,17 Dollar und notiert nun bei 1,1680 nach einem Stand von 1,1742 am späten Mittwoch.

JP Morgan treibt Apple-Aktie

Unter den Einzelwerten rücken Apple um 1,6 Prozent auf 224 Dollar vor, gestützt von einer Analyse von JP Morgan (JPM), die den Wert mit "Overweight" startet und ein Kursziel von 272 Dollar nennt. Dieses Kursziel ist laut Factset-Daten das zweithöchste. Auch wenn die führende Rolle von Apple im Premium-Smartphone-Geschäft den Anlegern bewusst sei, sei noch beträchtliches Aufwärtspotenzial für die Aktie zu sehen, urteilt JPM. Die Experten loben die Umwandlung in Richtung Dienstleistungs-Geschäft und rechnen weiter mit positiven Überraschungen beim durchschnittlichen Verkaufspreis für das iPhone.

Für Amazon geht es um 1 Prozent auf 1.995 Dollar nach oben. Hier hat Stifel Nicolaus das Kursziel auf 2.525 von 2.020 Dollar erhöht.

Dagegen saust die Aktie der Einrichtungskette Bed Bath & Beyond nach enttäuschten Gewinnerwartungen zweistellig abwärts. Das Unternehmen verfehlte in seinem zweiten Quartal mit 48,6 (Vorjahr: 94,2) Millionen Dollar beim Nettogewinn ebenso die Erwartung wie mit dem zum Vorjahr unveränderten Umsatz von 2,94 Milliarden Dollar. Die Aktie fällt um gut 20 Prozent.

Auch für Comtech Telecommunications geht es südwärts, und zwar um 5,8 Prozent. Das Unternehmen hatte zwar einen Anstieg der Nettoumsätze im Jahresvergleich im vierten Geschäftsquartal gemeldet, aber auch vor einem kleinen Verlust im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres gewarnt.

Der Anleihemarkt tendiert mit den festeren Aktienkursen zur Schwäche, nachdem am Vortag noch die Käufer das Geschehen bestimmten. Die Zehnjahresrendite legt um 2 Basispunkte zu auf 3,06 Prozent.

Der Goldpreis gibt nochmals nach, die Feinunze verliert 0,9 Prozent auf 1.184 Dollar, belastet vom steigenden Greenback. Bereits am Vortag war der Preis vor der Fed-Sitzung deutlicher gefallen, da die Zinserhöhung bereits vorweggenommen wurde. Höhere Zinsen vermindern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.405,22 0,08 19,94 6,82

S&P-500 2.910,71 0,16 4,74 8,87

Nasdaq-Comp. 8.025,08 0,43 34,72 16,25

Nasdaq-100 7.606,30 0,57 43,21 18,91

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,83 0,0 2,83 162,5

5 Jahre 2,96 1,4 2,95 103,5

7 Jahre 3,02 1,4 3,01 77,3

10 Jahre 3,06 1,7 3,05 61,9

30 Jahre 3,20 1,4 3,18 12,9

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Mi, 17.25 % YTD

EUR/USD 1,1678 -0,55% 1,1708 1,1748 -2,8%

EUR/JPY 132,00 -0,23% 131,93 132,74 -2,4%

EUR/CHF 1,1377 +0,36% 1,1325 1,1374 -2,8%

EUR/GBP 0,8901 -0,19% 0,8911 0,8916 +0,1%

USD/JPY 113,04 +0,32% 112,68 112,99 +0,4%

GBP/USD 1,3118 -0,35% 1,3138 1,3176 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 6.527,76 -0,0% 6.484,62 6.526,01 -52,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,17 71,57 +0,8% 0,60 +23,6%

Brent/ICE 81,94 81,34 +0,7% 0,60 +28,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.183,97 1.194,48 -0,9% -10,51 -9,1%

Silber (Spot) 14,20 14,34 -0,9% -0,14 -16,1%

Platin (Spot) 812,35 823,50 -1,4% -11,15 -12,6%

Kupfer-Future 2,77 2,81 -1,5% -0,04 -17,4%

