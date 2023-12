MÄRKTE USA/Tendenz zunächst weiter abwärts gerichtet

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der leichteren Tendenz am Vortag zeichnen sich für den Start an der Wall Street am Dienstag weitere Einbußen ab von rund 0,4 Prozent. Marktbeobachter sprechen von einer Atempause nach den vorangegangenen kräftigen Gewinnen - sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen. Auch Gewinnmitnahmen könnten dabei eine Rolle spielen. Allerdings geht es am Anleihemarkt bereits wieder nach oben.

Im Hinblick insbesondere auf die Zinsen habe der Markt bereits den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag im Blick, was bei dem ein oder anderen für Zurückhaltung sorge. Von dem Bericht erhoffe man sich mehr Klarheit über die Zinsperspektiven, nachdem zuletzt die Spekulation auf schon im ersten Halbjahr 2024 fallende Zinsen das Renditeniveau am Anleihemarkt stark gedrückt habe.

Über die Stärke des US-Arbeitsmarkts und davon ausgehende Impulse könnten die im Tagesverlauf anstehenden sogenannten Jolts-Daten mit den Stellenangeboten in der US-Wirtschaft sorgen. Daneben dürften die Akteure auch den ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor genau in Augenschein nehmen als Maß für die Stärke der US-Wirtschaft. Er wird mit 52,4 Punkten höher als im Vormonat (51,8) erwartet und würde auf diesem Niveau Wachstum anzeigen.

Dollar kaum verändert - Öl etwas fester

Der Dollar bewegt sich nur wenig. Nach dem jüngsten Anstieg von Euro, Yen, Franken und Co gegen die US-Devise sei nun erstmal die Luft raus, kommentieren Händler. Eine neue Phase der Dollar-Stärke sei aber wohl kaum zu erwarten, vermutet die Commerzbank.

Die Ölpreise zeigen sich leicht befestigt. Am Markt wird auf die Spannungen im Nahen Osten verwiesen, denen allerdings Nachfragesorgen gegenüberstünden.

Am Anleihemarkt geht es leicht aufwärts. Nach den Abgaben am Vortag stützen wieder Zinssenkunsgserwartungen, wenn auch nur in geringem Ausmaß.

Am Aktienmarkt steigen Johnson & Johnson vorbörslich gegen den Trend um 0,6 Prozent. Der Pharmakonzern hat Umsatz- und Ergebnisziele für 2024 mitgeteilt.

IDT legen auf 2,7 Prozent zu. Das Finanzdienstleistungsunternehmen hat zwar insgesamt einen Umsatzrückgang um 6 Prozent gemeldet, für sein wichtiges Geschäft mit Geldtransferleistungen aber überzeugende Zahlen und insgesamt anziehende Margen.

Gitlab machen einen Satz um rund 14 Prozent. Das Softwareunternehmen hat nicht nur mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen, sondern erhöhte auch den Gewinn- und Umsatzausblick.

Ganz anders bei Joann. Das Kurzwarenunternehmen hat den Quartalsverlust ausgeweitet. Der Kurs sackt um 17 Prozent ab.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,61 -3,8 4,65 18,8

5 Jahre 4,18 -3,9 4,22 17,7

7 Jahre 4,24 -3,8 4,28 26,9

10 Jahre 4,22 -3,6 4,26 34,1

30 Jahre 4,38 -3,2 4,41 40,8

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:30 Mo, 17:03 % YTD

EUR/USD 1,0821 -0,1% 1,0822 1,0816 +1,1%

EUR/JPY 159,06 -0,2% 158,89 159,12 +13,3%

EUR/CHF 0,9453 -0,0% 0,9458 0,9453 -4,5%

EUR/GBP 0,8570 -0,1% 0,8575 0,8574 -3,2%

USD/JPY 147,01 -0,1% 146,83 147,11 +12,1%

GBP/USD 1,2625 -0,1% 1,2621 1,2614 +4,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1553 +0,1% 7,1521 7,1523 +3,3%

Bitcoin

BTC/USD 41.892,88 -0,2% 41.485,86 41.257,37 +152,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,79 73,04 -0,3% -0,25 -5,2%

Brent/ICE 77,93 78,03 -0,1% -0,10 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,85 40,42 -3,9% -1,57 -52,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.027,29 2.029,63 -0,1% -2,35 +11,2%

Silber (Spot) 24,37 24,53 -0,6% -0,16 +1,7%

Platin (Spot) 908,87 922,00 -1,4% -13,13 -14,9%

Kupfer-Future 3,78 3,82 -1,1% -0,04 -0,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

