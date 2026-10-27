MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Boeing-Aktie nach Zahlen unter Druck

27.10.26 18:19 Uhr

DOW JONES--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigt sich die Wall Street am Dienstagmittag (Ortszeit). Während es für den Dow-Jones-Index, belastet von den Abgaben bei Boeing und Sherwin-Williams, leicht nach unten geht, zeigen sich der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes mit Gewinnen. Doch im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und der Quartalszahlen von großen Technologie-Unternehmen wie Intel, Microsoft, Amazon und der Google-Mutter Alphabet sprechen Teilnehmer von Zurückhaltung. Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA wird erwartet, dass die Fed keine Zinserhöhung bekannt geben wird. Daher werden vor allem die Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh mit erhöhtem Interesse bedacht, denn für die Sitzung im Dezember geht der Markt mehrheitlich von einer Anhebung des Zinsniveaus an.

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Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 52.307 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 steigt dagegen um 0,5 Prozent, und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 1,2 Prozent aufwärts.

Der KI-Sektor war am Vortag mit den Unterlagen zum Börsengang von Anthropic wieder in den Fokus gerückt. Anthropic könnte dem KI-Sektor zu einem wesentlich klareren Bild verhelfen, sobald das Unternehmen an der Börse notiert sei, sagt Michael Field, Chefstratege für europäische Aktien bei Morningstar. Zudem scheine der Börsengang auf die Zeit nach den US-Zwischenwahlen gelegt worden zu sein, was bedeute, dass er nicht in den politischen Schlagzeilen untergehen sollte und von einer größeren Klarheit über die politische Richtung profitieren dürfte, ergänzt Field.

Für keinen Impuls sorgen die US-Konjunkturdaten. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter ist im September etwas stärker gestiegen als erwartet. Das Verbrauchervertrauen hat sich im Oktober wieder auf das Niveau von Juni erholt. Wie aus der monatlichen Umfrage des Conference Board hervorgeht, verbesserten sich die Einschätzungen der Verbraucher sowohl für die aktuelle Lage als auch für die zukünftigen Erwartungen. Die Zahl der Verkäufe neuer Häuser ist im September dagegen zurückgegangen, wenn auch nicht so stark wie erwartet.

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Die Renditen am US-Anleihemarkt holen zwischenzeitliche leichte Abgaben wieder auf und legen nun leicht zu. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 1 Basispunkt auf 5,00 Prozent nach oben. Der Markt warte mit Spannung auf die Aussagen der US-Notenbank am Mittwoch, heißt es.

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne weiter aus. Der Dollar-Index legt um weitere 0,3 Prozent zu. Der Greenback dürfte vor den Zwischenwahlen im November stark bleiben, selbst wenn die US-Notenbank am Mittwoch trotz erhöhter Inflationsrisiken die Zinssätze unverändert lässt, schreiben die Strategen von TD Securities in einer Research Note.

Die Ölpreise geben deutlicher nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent verliert 1,8 Prozent auf 113,69 Dollar. Händler würden diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Spannungen im Nahen Osten gegen erneute Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien und anhaltende Risiken für die regionale Ölversorgung abwägen, heißt es.

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Der Goldpreis kann sich von der Marke bei 4.000 Dollar je Feinunze weiter absetzen. Das Edelmetall gewinnt 1,1 Prozent auf 4.060 Dollar je Feinunze.

Boeing verzeichnete einen weiteren Quartalsverlust, nachdem gestiegene Kosten die Gewinne im zivilen Flugzeuggeschäft belastet hatten. Hohe Investitionen in die Produktion neuer Flugzeuge, eine Zahlung von rund 700 Millionen US-Dollar zur Begleichung einer Einigung mit dem US-Justizministerium sowie weitere Bilanzbelastungen schmälerten die Gewinne im dritten Quartal ebenfalls. Die Aktie ist mit einem Minus von 9,6 Prozent größter Verlierer im Dow.

United Parcel Service (+4,3%) hat den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und im dritten Quartal einen höheren Umsatz erzielt, da die jüngsten Restrukturierungsbemühungen weiterhin Früchte tragen. Coca-Cola (-0,9%) hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet für das dritte Quartal gemeldet hatte, da die starke globale Nachfrage dazu beitrug, das schleppende Absatzvolumen in Nordamerika auszugleichen.

Paypal Holdings (+1,5%) hat ebenfalls seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und für das dritte Quartal einen höheren Umsatz ausgewiesen. Sherwin-Williams verzeichnete im dritten Quartal einen niedrigeren Gewinn. Belastet wurde das Ergebnis durch ein herausforderndes Nachfrageumfeld und höhere Kosten, was das Unternehmen dazu veranlasste, seinen Ausblick für das Gesamtjahr einzugrenzen. Die Aktie verliert 2,6 Prozent.

General Motors (+5,7%) verlegt seine Börsennotierung von der New York Stock Exchange zur Nasdaq. GM teilte mit, dass der Konzern damit kalkuliert, dass die Aktie ab dem 17. November unter dem aktuellen GM-Aktienkürzel als Nasdaq-notiertes Unternehmen gehandelt wird.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.307,38 -0,1 -54,20 52.361,58

S&P-500 7.715,48 +0,5 +38,71 7.676,77

NASDAQ Comp 26.457,68 +1,1 +288,30 26.169,38

NASDAQ 100 29.622,50 +1,2 +349,10 29.273,41

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,74 +0,03 4,75 4,69

5 Jahre 4,84 +0,02 4,85 4,80

10 Jahre 5,00 +0,01 5,01 4,96

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,1139 -0,3 -0,0033 1,1172 1,1191

EUR/JPY 175,88 -0,1 -0,1000 175,98 176,1900

EUR/CHF 0,9228 -0,2 -0,0017 0,9245 0,9251

EUR/GBP 0,8365 -0,1 -0,0009 0,8374 0,8379

USD/JPY 157,87 +0,2 0,3700 157,5 157,4100

GBP/USD 1,3315 -0,2 -0,0024 1,3339 1,3353

USD/CNY 6,666 -0,1 -0,0040 6,6700 6,6700

USD/CNH 6,6635 -0,1 -0,0041 6,6676 6,6675

AUS/USD 0,7029 +0,2 0,0013 0,7016 0,7022

Bitcoin/USD 80.506,47 +1,0 760,06 79.746,41 80.077,46

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,10 -1,6 -1,66 101,76

Brent/ICE 113,69 -1,8 -2,12 115,81

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.059,69 +1,1 43,38 4.016,31

Silber 54,38 +0,8 0,45 53,93

Platin 1.529,89 +0,2 2,92 1.526,97

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 27, 2026 13:20 ET (17:20 GMT)