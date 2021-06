MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Fed-Sitzung im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz hat die Wall Street zu Wochenbeginn den Handel beendet. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite erreichten auf Schlusskursbasis zwar neue Rekordstände, allerdings legten die Indizes nur moderat zu. Der Dow-Jones-Index fiel dagegen leicht zurück. Insgesamt habe vor dem Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch Zurückhaltung geherrscht, hieß es.

Der Dow-Jones-Index verlor 0,3 Prozent auf 34.394 Punkte. Der S&P-500 schloss 0,2 Prozent höher bei 4.255 Punkten. Für den Nasdaq-Composite ging es um 0,7 Prozent auf 14.174 Punkte nach oben. Dabei gab es 1.419 (Freitag: 2.181) Kursgewinner und 1.944 (1.128) -verlierer. Unverändert schlossen 116 (177) Titel. Wichtige Konjunkturdaten standen nicht auf der Agenda.

Die sich zunehmend verbessernden Konjunktur-Aussichten für viele Industrieländer und die fortgesetzte Unterstützung der Notenbanken haben die Aktienkurse zuletzt gestützt. Anleger warten nun gespannt darauf, ob die US-Notenbank ihren geldpolitischen Kurs bestätigen wird. Die Zinsen an den Anleihemärkten waren zuletzt zurückgekommen, obwohl die Verbraucherpreise in den USA stark gestiegen sind, wie in der vergangenen Woche veröffentlichte Daten zeigten.

Am Montag legten die Renditen jedoch kräftig zu und die Zehnjahresrendite erreichte wieder die Marke von 1,50 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einer Erholung nach den Abgaben der Vorwoche.

Gleichwohl bleibt ein Rest Unsicherheit, ob die Fed nicht vielleicht doch ihre Ansichten zu Inflation und Arbeitsmarkt ändert und die Zügel früher als erwartet anzieht. Bislang beteuern die Währungshüter, dass es sich beim jüngsten Preisauftrieb um eine temporäre Erscheinung handele.

Feuer in Fabrik belastet Aktie von Berkshire Hathaway

Eine Explosion und ein Feuer haben ein Werk im US-Bundesstaat Illinois erschüttert, das zur Berkshire-Hathaway-Tochter Lubrizol gehört. Das Unternehmen von Warren Buffett hatte im Jahr 2011 den Chemiehersteller für 9 Milliarden US-Dollar übernommen. Für die Aktie von Berkshire Hathaway ging es 1,1 Prozent nach unten.

Novavax fielen nach anfänglichen Gewinnen um 0,9 Prozent. Der Covid-19-Impfstoff des Unternehmens hat in Tests einen Wirkungsgrad von 90 Prozent gezeigt. Händler begründeten das Minus mit Gewinnmitnahmen.

In der dritten Reihe machten Iteos einen Satz um 37,3 Prozent. Das Unternehmen hat mit Glaxosmithkline eine Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung einer experimentellen Krebstherapie vereinbart. Iteos erhält eine Vorauszahlung von 625 Millionen Dollar. Dazu könnten Meilensteinzahlungen von bis zu 1,4 Milliarden Dollar kommen.

Ölpreise auf Mehrjahreshochs

Die Ölpreise stiegen auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren. Händler verwiesen auf die anziehende Nachfrage, die fortschreitenden Impf-Kampagnen und den Beginn der Sommer-Saison. Die steigenden Benzinpreise könnten aber zu Zurückhaltung bei den US-Autofahrern führen, so die Befürchtung.

Am Devisenmarkt gab der Dollar einen Teil seiner Gewinne vom Freitag wieder ab. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Der Ton der US-Notenbank könnte etwas weniger akkommodierend werden, was den Dollar stützen dürfte, so TD Securities. Powell werde wahrscheinlich zugeben, dass die Notenbank begonnen habe, einen Plan zur Drosselung ihres Anleihekaufprogramms zu diskutieren. Er dürfte allerdings betonen, dass dies davon abhänge, dass die Fed bei der Erreichung ihrer Ziele weitere deutliche Fortschritte mache.

Dagegen legte der Bitcoin im Vergleich zum Freitag deutlich zu und kletterte kurzzeitig sogar wieder über die Marke von 40.000 Dollar. Die Kryptowährung profitierte von einem Tweet des Tesla-Chefs Elon Musk vom Wochenende. Demnach wird Tesla Bitcoin wieder als Zahlungsmittel akzeptieren, wenn beim Schürfen mehr "saubere" Energie zum Einsatz kommt. Für die Tesla-Aktie ging es um 1,3 Prozent nach oben.

Leicht unter Druck stand der Goldpreis. Marktteilnehmer sprachen auch hier von erhöhter Zurückhaltung vor dem Ergebnis der Fed-Sitzung. Zudem hänge das Edelmetall derzeit vor allem an der Dollar-Entwicklung, merkte die Commerzbank an. Halte Powell an der bisherigen Position fest, wonach die Inflation nur vorübergehend steige und die Anleihekäufe noch für einige Zeit unverändert fortgeführt würden, sollte Gold den zuletzt verlorenen Boden im Anschluss an die Fed-Sitzung wieder gutmachen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.393,75 -0,25 -85,85 12,37

S&P-500 4.255,15 0,18 7,71 13,29

Nasdaq-Comp. 14.174,14 0,74 104,72 9,98

Nasdaq-100 14.128,20 0,93 129,90 9,62

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 1,2 0,14 4,0

5 Jahre 0,78 4,2 0,74 42,3

7 Jahre 1,19 4,7 1,14 54,0

10 Jahre 1,50 4,5 1,45 57,8

30 Jahre 2,18 4,4 2,14 53,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:16 Uhr Fr, 17.14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2122 +0,12% 1,2107 1,2103 -0,8%

EUR/JPY 133,40 +0,49% 132,78 132,91 +5,8%

EUR/CHF 1,0904 +0,20% 1,0876 1,0890 +0,9%

EUR/GBP 0,8591 +0,13% 0,8578 0,8577 -3,8%

USD/JPY 110,05 +0,37% 109,73 109,81 +6,6%

GBP/USD 1,4109 -0,02% 1,4115 1,4113 +3,2%

USD/CNH (Offshore) 6,4069 +0,18% 6,4039 6,3985 -1,5%

Bitcoin

BTC/USD 39.704,26 +2,02% 39.236,50 37.026,25 +36,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,06 70,91 +0,2% 0,15 +46,5%

Brent/ICE 73,00 72,69 +0,4% 0,31 +42,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.866,16 1.877,58 -0,6% -11,42 -1,7%

Silber (Spot) 27,87 27,94 -0,3% -0,08 +5,6%

Platin (Spot) 1.167,40 1.152,50 +1,3% +14,90 +9,1%

Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,3% -0,01 +28,3%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2021 16:19 ET (20:19 GMT)