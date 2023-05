MÄRKTE USA/Uneinheitlich - SAP-Aktie zieht an der Nyse etwas an

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die weiter nicht geklärte Frage, wie es mit der Schuldenobergrenze in den USA weitergeht, hält die US-Börsen auch am Dienstag in Schach. Dazu kommen eher mau ausgefallene Einzelhandelsumsätze und aus Kanada hartnäckig hohe Inflationsdaten. Unter dem Strich sorgt das für eine uneinheitliche Tendenz bei den Indizes.

Der Dow-Jones-Index liegt zur Mittagszeit in New York 0,6 Prozent zurück bei 33.141 Punkten. Der S&P-500 gibt um 0,3 Prozent nach, die Nasdaq-Indizes gewinnen dagegen bis zu 0,5 Prozent. Am Anleihemarkt geben die Notierungen erneut nach, allerdings stärker als zuletzt, die Renditen steigen also weiter. Marktteilnehmer verweisen dazu auf die Inflationsdaten aus Kanada. Dort stiegen die Preise im April mit 4,4 Prozent zum Vorjahr stärker als mit 4,2 Prozent erwartet. Das schürt nicht nur in Kanada wieder Spekulationen über die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen. Der Kanada-Dollar zog darauf folgerichtig zum US-Dollar an, kommt aber mittlerweile wieder zurück, weil der US-Dollar mit den Spekulationen seinerseits ebenfalls anzieht. Der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent.

Auch wenn US-Finanzministerin Janet Yellen erneut warnte, dass die USA bereits am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein könnten, Rechnungen pünktlich zu bezahlen, zeigen sich Analysten skeptisch, dass es bald zu einer Einigung im Schuldenstreit kommen wird. "Die Verhandlungen werden wahrscheinlich angespannt bleiben, weil die Republikaner große Ausgabenkürzungen fordern, um eine Erhöhung der Schuldenobergrenze zu akzeptieren, während Biden nicht bereit ist, bis ins Wahljahr hinein Kompromisse bei den Ausgaben einzugehen", kommentiert die Swissquote Bank. Am Abend um 21.00 Uhr (MESZ) sollen weitere Gespräche zwischen Republikanern und Demokraten stattfinden.

Home Depot enttäuscht mit Gewinnausblick - SAP von Rückkauf gestützt

Zu den mauen US-Einzelhandelsumsätzen im April passt ein unter Erwarten ausgefallener Quartalsumsatz von Home Depot. Die US-Baumarktkette übertraf mit dem Gewinn zwar die Markterwartung, senkte aber den Gewinnausblick für das Gesamtjahr. Die Aktie verliert 1,6 Prozent. Am Donnerstag folgen die Quartalsergebnisse von Walmart (-0,6%), einem weiteren Einzelhandelsriesen. Der Einzelhandel gilt in den stark konsumorientierten USA als starker Konjunkturindikator.

SAP zeigen sich an der New Yorker Börse 1,1 Prozent im Plus. Das deutsche Softwareunternehmen hat nach Handelsende in Europa mitgeteilt, in großem Stil Aktien zurückkaufen und damit einen Teil des Erlöses aus dem im Herbst vor dem Abschluss stehenden Verkauf der US-Tochter Qualtrics an die Aktionäre zu leiten. Das Volumen soll bis zu 5 Milliarden Euro betragen.

Capital One Financial steigen um 2,2 Prozent. Berkshire Hathaway ist mit 900 Millionen Dollar bei dem Finanzunternehmen eingestiegen. Reduziert hat die Beteiligungsgesellschaft von Anlegerlegende Warren Buffett die Beteiligungen am Videospieleunternehmen Activision Blizzard (-1,3%) sowie an General Motors (-1,2%).

Horizon Therapeutics knicken um 15 Prozent ein. Die Kartellbehörde FTC will gegen die geplante Übernahme durch den Biotechnikkonzern Amgen (-1,0%) klagen. Sie argumentiert, die 27,8 Milliarden Dollar teure Übernahme würde eine Monopolstellung bei der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen und chronisch refraktärer Gicht begründen.

Wells Fargo verlieren 0,4 Prozent. Die US-Bank zahlt 1 Milliarde Dollar um so eine Sammelklage beizulegen. Das Geldhaus wurde beschuldigt, Fortschritte bei der Bereinigung des Skandals um gefälschte Konten aus dem Jahr 2016 übertrieben dargestellt zu haben.

Goldpreis fällt

Für den Goldpreis geht es um 27 Dollar abwärts auf 1.994 Dollar je Feinunze. Er leidet unter den steigenden Renditen der Anleihen, die diese als Anlage attraktiver machen gegenüber dem zinslosen Gold.

Bei den Ölpreisen tut sich wenig, sie geben leicht nach. "Die Risiken bleiben angesichts der schleppenden Erholung in China und der Unsicherheit über die US-Wirtschaft und das Bankensystem eher abwärts gerichtet", meint Marktkenner Craig Erlam von Oanda. Am späteren Abend werden die jüngsten Vorratsdaten eines Branchenverbands erwartet, die für frische Impulse sorgen könnten.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.142,52 -0,6% -206,08 -0,0%

S&P-500 4.125,50 -0,3% -10,78 +7,5%

Nasdaq-Comp. 12.392,39 +0,2% 27,18 +18,4%

Nasdaq-100 13.482,31 +0,5% 68,80 +23,2%

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,08 +8,0 4,00 -34,0

5 Jahre 3,53 +6,2 3,47 -46,9

7 Jahre 3,54 +5,0 3,49 -42,9

10 Jahre 3,56 +5,6 3,50 -32,0

30 Jahre 3,89 +4,6 3,84 -8,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Uhr Mo, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0865 -0,1% 1,0872 1,0870 +1,5%

EUR/JPY 148,44 +0,3% 147,74 147,90 +5,8%

EUR/CHF 0,9736 -0,1% 0,9736 0,9731 -1,6%

EUR/GBP 0,8697 +0,2% 0,8690 0,8686 -1,7%

USD/JPY 136,63 +0,4% 135,88 136,07 +4,2%

GBP/USD 1,2494 -0,3% 1,2513 1,2515 +3,3%

USD/CNH (Offshore) 6,9959 +0,5% 6,9732 6,9624 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 27.058,31 -1,2% 27.069,47 27.384,82 +63,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,06 71,11 -0,1% -0,05 -11,4%

Brent/ICE 75,05 75,23 -0,2% -0,18 -11,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,10 32,31 -0,7% -0,21 -58,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.996,38 2.020,95 -1,2% -24,58 +9,5%

Silber (Spot) 23,70 24,15 -1,9% -0,45 -1,1%

Platin (Spot) 1.065,75 1.069,50 -0,4% -3,75 -0,2%

Kupfer-Future 3,67 3,74 -2,1% -0,08 -3,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

