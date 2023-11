MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Shopify Black-Friday-Gewinner

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig tut sich zum Wochenstart an der Wall Street. Die Grundstimmung sei dennoch positiv, heißt es mit Verweis auf die weiter vorherrschende Meinung der Marktteilnehmer, dass der Zinshöhepunkt erreicht sein dürfte. Zugleich hätten die erfolgten massiven Zinserhöhungen offenbar nur begrenzte Auswirkungen auf die US-Wirtschaft gehabt, sagt Marktstratege Richard Hunter von Interactive Investor.

Der Dow-Jones-Index liegt zur Mittagszeit im New York 0,2 Prozent im Minus bei 35.334 Punkten. Der S&P-500-Index bewegt sich ebenfalls kaum, die als etwas zinsreagibler geltenden Nasdaq-Indizes steigen um 0,2 Prozent. Ihnen kommt zugute, dass am Anleihemarkt die Renditen sinken, im Zehnjahresbereich beispielsweise um immerhin 4 Basispunkte auf 4,43 Prozent.

Aktuell dürfte etwas auf die Marktzinsen drücken, dass die US-Neubauverkäufe im Oktober stärker als erwartet gesunken sind. Schwache Konjunkturdaten unterstützen die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht noch weiter erhöht. Dazu wurde auch der Vormonatswert nach unten revidiert.

Am Devisenmarkt tut sich wenig, der Dollar liegt einen Tick höher als am Freitag. Die Spekulation über den Zinsgipfel und die sinkenden Renditen kommen weiter dem Gold zugute, das als Anlage selbst keine Zinsen abwirft. "Der Glanz des Goldes kehrt zurück", heißt es bei Goldman Sachs zum mittlerweile erreichten Sechsmonatshoch. Die Analysten sehen den Preis des Edelmetalls auf Sicht von zwölf Monaten gleichwohl nur bei 2.050 Dollar. Vom aktuellen Preis von 2.011 Dollar (+0,4%) ist das nicht allzu weit entfernt.

Die Ölpreise büßen nach den jüngsten Rückgängen weitere 0,5 Prozent ein. In der Vorwoche war ein Opec-Treffen verschoben worden auf den 30. November. Offenbar gibt es Streit mit Angola und Nigeria, den größten afrikanischen Förderländern des Kartells, über die Förderquoten. Der Markt war zuvor davon ausgegangen, dass bei dem Treffen Maßnahmen gegen den Abwärtstrend am Ölmarkt getroffen würden. Seit Ende September hat sich der Preis von Brentöl bereits um gut 13 Prozent verbilligt.

Shopify 4,4% fester

Für wenig Euphorie sorgen Daten zum Geschäft der Einzelhändler am sogenannten Black Friday. Zwar deuten die Online-Umsätze an diesem Tag auf einen guten Start in die Weihnachtseinkaufssaison hin - sowohl global wie auch in den USA wurden die Erwartungen übertroffen, in den USA wuchs der Umsatz um 9 Prozent; allerdings sind laut Daten von Mastercard SpendingPulse die Umsätze in den stationären Geschäften hinter den Online-Einkäufen zurückgeblieben. Die Analysten der UBS glauben, dass der Anstieg der Gesamtumsätze im Einzelhandel um 2,5 Prozent am Black Friday eine frühe Bestätigung für eine glanzlos erwartete Weihnachtseinkaufssaison sind.

Einzelwerte wie Amazon (+1,5%) und Walmart (+0,7%) zeigen sich dennoch im Plus. Macy's tendieren unverändert, Target ebenfalls. Stark gesucht sind dagegen Shopify (+4,4%) - der Anbieter von Software für Online-Verkäufe profitiert von den guten Online-Umsätzen am Black Friday.

Crown Castle ziehen um 3,4 Prozent an. Berichten zufolge drängt der aktivistische Investor Elliott Investment Management auf Veränderungen, nachdem er sich mit 2 Milliarden Dollar bei dem Betreiber von Sendemasten und -einrichtungen für den Mobilfunk beteiligt hat.

Nvidia (+0,7%) zeigen sich unbelastet von einem Reuters-Bericht, wonach das Unternehmen die Markteinführung eines neuen Chips für künstliche Intelligenz verschiebt, um US-Exportbeschränkungen für China einzuhalten.

GE Healthcare Technologies büßen nach einer Abstufung auf "Verkaufen" durch die UBS 3,7 Prozent ein. Foot Locker verlieren 1,3 Prozent - Citi hat die Aktie auf "Verkaufen" gesenkt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.333,87 -0,2% -56,28 +6,6%

S&P-500 4.557,77 -0,0% -1,57 +18,7%

Nasdaq-Comp. 14.275,95 +0,2% 25,10 +36,4%

Nasdaq-100 16.015,66 +0,2% 33,65 +46,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,92 -3,4 4,95 50,0

5 Jahre 4,45 -4,1 4,49 45,0

7 Jahre 4,47 -3,5 4,51 50,3

10 Jahre 4,43 -4,0 4,47 54,9

30 Jahre 4,57 -3,0 4,60 60,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:58 Uhr Fr, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0937 -0,1% 1,0949 1,0937 +2,2%

EUR/JPY 162,85 -0,5% 163,15 163,59 +16,0%

EUR/CHF 0,9636 -0,2% 0,9654 0,9646 -2,6%

EUR/GBP 0,8672 -0,1% 0,8682 0,8674 -2,0%

USD/JPY 148,89 -0,4% 148,96 149,57 +13,6%

GBP/USD 1,2611 +0,0% 1,2615 1,2608 +4,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1618 +0,2% 7,1603 7,1542 +3,4%

Bitcoin

BTC/USD 37.053,37 -1,6% 37.302,10 38.198,07 +123,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,20 75,54 -0,5% -0,34 -2,1%

Brent/ICE 80,15 80,58 -0,5% -0,43 -1,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 43,94 45,80 -4,1% -1,86 -49,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.010,88 2.002,33 +0,4% +8,55 +10,3%

Silber (Spot) 24,69 24,33 +1,5% +0,37 +3,0%

Platin (Spot) 919,73 934,45 -1,6% -14,72 -13,9%

Kupfer-Future 3,76 3,79 -0,8% -0,03 -1,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

