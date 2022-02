MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Übernahmespekulationen treiben Peloton an

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz ist die Wall Street in die neue Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung zehn Punkte auf 35.079 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,1 Prozent nach oben und der Nasdaq-Composite gewinnt 0,3 Prozent. Teilnehmer gehen von einem weiterhin sehr volatilen Geschäft aus. Den überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht für Januar hat der Markt gut verkraftet, obwohl er die Zinserhöhungssorgen verschärft hat. Dem steht aber ein zunehmender Konjunkturoptimismus gegenüber.

Der Bericht hat die Chancen auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im März deutlich erhöht, heißt es. "Es wird für die Fed einfach unmöglich, glaubwürdig zu behaupten, dass der Arbeitsmarkt nicht überhitzt ist", sagt Tim Duy, Chefökonom für die USA bei SGH Macro Advisors. Duy meint, die Fed würde wahrscheinlich das "Geschenk" einer Anhebung um 50 Basispunkte im März annehmen, wenn die Märkte dies einpreisen.

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Nach dem kräftigen Anstieg der Renditen am Freitag geht es für diese aktuell weiter leicht nach oben.

Daneben sorgt die Berichtssaison weiter für Impulse. Vor der Startglocke haben unter anderem Hasbro und Tyson Foods einen Blick in die Bücher gewährt. Der Spielzeughersteller Hasbro hat mit Gewinn und Umsatz im vierten Quartal über den Markterwartungen gelegen. Die Aktie verliert aber dennoch 2,7 Prozent. Tyson Foods hat mit den Ergebnissen für das erste Geschäftsquartal ebenfalls die Schätzungen der Analysten übertroffen. Für die Aktie geht es um 9,1 Prozent aufwärts. Nach Handelsende legt noch Amgen Ergebnisse für das vierte Quartal vor.

Peloton-Aktie haussiert mit Übernahmespekulationen

Bei den Einzelwerten schießt die Peloton-Aktie 27,1 Prozent in die Höhe. Das Fitnessunternehmen zieht das verstärkte Interesse von Finanzinvestoren auf sich, darunter auch Amazon, berichtete am Wochenende das Wall Street Journal mit Verweis auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die Peloton-Aktien seien in jüngster Vergangenheit stark gefallen und ein aktivistischer Investor dränge das Unternehmen, einen Verkauf zu prüfen. Zudem habe Amazon mit Beratern über ein mögliches Geschäft gesprochen, so die Quellen weiter. Die Amazon-Aktie legt um 2,0 Prozent zu.

Dagegen geht es für die Ford-Papiere um weitere 0,1 Prozent nach unten. Nachdem enttäuschende Quartalszahlen am Freitag für ein Minus von 9,7 Prozent gesorgt hatten, bestätigte der Konzern am Wochenende einen Bericht, wonach die Produktion in einigen Werken ab dieser Woche zurückgefahren wird.

Die beiden Billigflieger Spirit Airlines (+16,4%) und Frontier Airlines (+3,4%) fusionieren. Ziel des Zusammenschlusses sei ein "wettbewerbsfähiges Unternehmen, das unseren Kunden für einen noch besseren Service ultra-reduzierte Preise anbietet", teilte Spirit Airlines mit.

Ölpreise geben nach

Nach zuletzt sechs Handelstagen mit Gewinnen kommen die Ölpreise leicht zurück. Die Abgaben führen Händler auf mögliche Fortschritte bei den Atom-Gesprächen mit dem Iran zurück. Die USA werden die von Ex-Präsident Donald Trump verhängten Sanktionen gegen das zivile Atomprogramm des Iran aufheben. Dies sei aber nicht als "Zugeständnis an den Iran" oder als Signal dafür zu verstehen, "dass wir kurz vor einer Einigung stehen", sagte ein Regierungssprecher mit Blick auf die Atomverhandlungen. Im Fall eines neuen Atomabkommens könnte deutlich mehr iranisches Öl an den Markt kommen und die Preise drücken. Keine Auswirkungen hat die Ankündigung vom saudischen Öl-Konzern Aramco, im März die Preise anzuheben.

Der Dollar legt leicht zu, der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent. Die Unicredit sieht für den Dollar trotz des starken US-Arbeitsmarktberichts für Januar nur begrenztes Aufwärtspotenzial. Der Bericht zeige zwar, dass die US-Konjunktur "robust genug bleibt", um der US-Notenbank ab März eine Erhöhung der Leitzinsen zu erlauben; diese Aussicht sei aber im Dollarkurs schon eingepreist. Außerdem habe nun auch die EZB die Tür für mögliche Zinserhöhungen 2022 geöffnet. Der Euro notiert bei 1,1431 Dollar und damit knapp unter dem jüngsten Hoch am Freitag und mehr als 2,5 Cent über dem Stand von vor einer Woche.

