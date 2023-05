MÄRKTE USA/Ungewissheit im Schuldenstreit hält Börse in Schach

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften wenig verändert in die neue Woche starten, nachdem immer noch keine Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze der USA erreicht ist. Die Futures auf die großen Aktienindizes treten vorbörslich mehr oder weniger auf der Stelle. Etwas Hoffnung macht, dass US-Präsident Joe Biden und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy sich nach der Rückkehr des Präsidenten vom G7-Gipfel in Japan treffen wollen, um weiterzuverhandeln.

Verhalten zuversichtlich stimmen auch Aussagen Bidens, dass er mit einer baldigen Verbesserung der angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking rechne. Gegen eine solche Verbesserung spricht allerdings, dass China heimischen Unternehmen den Einsatz von Chips des US-Herstellers Micron untersagt und dies mit Sicherheitsbedenken begründet hat. Für die Micron-Aktie geht es im vorbörslichen Handel um 3,5 Prozent nach unten.

Meta Platforms fallen um 0,9 Prozent. Die EU hat die Facebook-Mutter mit einer Geldstrafe von 1,3 Milliarden Dollar belegt, weil das Unternehmen Nutzerdaten in die USA weitergeleitet hat.

Foot Locker (-2,4%) leiden nach dem Kursdebakel vom Freitag weiter unter der jüngsten Gewinnwarnung der Schuhhandelskette. Die Analysten von Williams Trading haben die Aktie auf "Sell" von "Hold" abgestuft, ebenso wie die Titel von Nike (-1,6%). Daneben kommen auch von anderen Analysten negative Kommentare und niedrigere Kursziele für Foot Locker. Under Armour (+2,5%) können sich derweil etwas erholen von ihrem Minus im Sog von Foot Locker.

"Abwarten" lautet auch das Motto an den Anleihe- und Devisenmärkten. Die Anleiherenditen zeigen sich nach der tagelangen Aufwärtstendenz wenig verändert, der Dollar liegt wenig verändert im Markt. Wenn die Gespräche über die Anhebung der Schuldenobergrenze Fortschritte machen sollten und am Mittwoch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung eine weitere Zinserhöhung im Juni signalisiere, könnte der Dollar steigen, meint Devisen-Analyst Francesco Pesole von ING. Die Märkte seien vorsichtig optimistisch, dass bis Ende der Woche eine Einigung erzielt werde, fügt er hinzu.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,27 +0,9 4,26 -14,7

5 Jahre 3,74 -0,3 3,74 -26,3

7 Jahre 3,72 +0,7 3,71 -25,0

10 Jahre 3,69 +0,9 3,68 -19,0

30 Jahre 3,95 +1,6 3,93 -2,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:47 Uhr Fr, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0824 +0,2% 1,0819 1,0816 +1,1%

EUR/JPY 149,71 +0,4% 149,12 148,74 +6,7%

EUR/CHF 0,9700 -0,1% 0,9714 0,9715 -2,0%

EUR/GBP 0,8687 +0,1% 0,8697 0,8678 -1,8%

USD/JPY 138,29 +0,2% 137,81 137,53 +5,5%

GBP/USD 1,2461 +0,1% 1,2439 1,2465 +3,0%

USD/CNH (Offshore) 7,0392 +0,2% 7,0344 7,0176 +1,6%

Bitcoin

BTC/USD 26.828,25 +0,3% 26.830,49 26.800,02 +61,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,60 71,55 +0,1% +0,05 -10,7%

Brent/ICE 75,70 75,47 +0,3% +0,23 -9,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,84 30,18 -1,1% -0,34 -61,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.974,42 1.977,90 -0,2% -3,48 +8,3%

Silber (Spot) 23,80 23,86 -0,2% -0,06 -0,7%

Platin (Spot) 1.080,28 1.069,48 +1,0% +10,80 +1,2%

Kupfer-Future 3,68 3,73 -1,2% -0,05 -3,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

