MÄRKTE USA/US-Arbeitsmarkt bleibt weiterhin robust

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für Februar dürfte die Wall Street am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Mit 275.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft wurde die Prognose einer Zunahme um 198.000 Stellen übertroffen. Allerdings wurde die Januar- wie auch die Dezember-Zahl teils kräftig nach unten revidiert, die Arbeitslosenquote stieg im Februar in der Folge auf 3,9 Prozent während mit einer Stagnation bei 3,7 Prozent gerechnet wurde. Die Lohnsteigerung blieb mit einer Jahresrate von 4,3 Prozent weiterhin hoch.

Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,3 Prozent, nachdem er vor der Veröffentlichung der Daten noch 0,1 Prozent im Minus gelegen hatte. Damit zeigt sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin in einer robusten Verfassung und setzt die US-Notenbank nicht unter Druck, bald mit Zinssenkungen zu beginnen. Am Markt wird derzeit mit einer Senkung im Juni gerechnet. Allerdings waren im Wochenverlauf der ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar und auch die Zahl der offenen Stellen leicht unter den Erwartungen geblieben.

Zuletzt hatte die Fed ihren Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen und betont, dass man in den kommenden Monaten weitere "gute" Anzeichen für eine Disinflation benötigen werde, um zu entscheiden, wann mit der Lockerung der Geldpolitik begonnen werde. Positiv wurde am Vortag aber eine Aussage von US-Notenbankpräsident Jerome Powell aufgenommen, dass die Fed nicht mehr weit von Zinssenkungen entfernt sei.

Dollar gibt weiter nach - Ölpreise geben leicht nach

Der Dollar gibt mit dem Arbeitsmarktbericht leicht nach, obwohl mit den Daten die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Zinssenkung nicht weiter gestiegen ist. Der Dollar-Index verliert aktuell 0,4 Prozent. Der Dollar ist an den vergangenen zwei Handelstagen gesunken, nachdem der Fed-Chairman Powell erklärt hatte, dass Zinssenkungen in diesem Jahr wahrscheinlich sind.

Die Ölpreise zeigen sich mit moderaten Abgaben. Zwischenzeitliche Gewinne konnten nicht behauptet werden, Auslöser waren Berichte, dass der Betrieb der Keystone-Pipeline, eine wichtige Leitung für den Transport von kanadischem Rohöl in den Mittleren Westen und an die Golfküste der USA, teilweise eingestellt wurde.

Am US-Anleihemarkt und beim Goldpreis gibt es nach den Arbeitsmarktdaten keine größeren Reaktionen.

Boeing mit Abgaben - Broadcom unter Druck

Unter den Einzelwerten fällt die Boeing-Aktie vorbörslich um 0,5 Prozent. Der US-Flugzeughersteller reagiert auf die jüngsten Pannen in der Produktion mit einer Überarbeitung, wie das Unternehmen Prämien an seine Mitarbeiter auszahlt. Qualität und Sicherheit sollen nun wichtiger als die Erfüllung finanzieller Ziele werden. Zudem starten am Freitag die Verhandlungen mit der Gewerkschaft. Diese strebt unter anderem Lohnerhöhungen von 40 Prozent über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren an.

Broadcom geben um 0,5 Prozent nach. Eine starke Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen hat bei Broadcom im ersten Geschäftsquartal zum Wachstum beigetragen. Überschattet wurde dieses aber von hohen akquisitionsbedingten Kosten, die den Gewinn erheblich drückten.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,44 -7,8 4,51 1,6

5 Jahre 4,03 -2,7 4,06 3,1

7 Jahre 4,04 -4,3 4,09 7,2

10 Jahre 4,06 -2,0 4,08 17,8

30 Jahre 4,24 +0,0 4,24 27,2

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:07 Uhr Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0967 +0,2% 1,0947 1,0928 -0,7%

EUR/JPY 161,01 -0,6% 161,99 161,86 +3,5%

EUR/CHF 0,9587 -0,2% 0,9603 0,9605 +3,3%

EUR/GBP 0,8516 -0,4% 0,8547 0,8547 -1,8%

USD/JPY 146,74 -0,8% 147,96 148,12 +4,2%

GBP/USD 1,2879 +0,5% 1,2809 1,2786 +1,2%

USD/CNH (Offshore) 7,1888 -0,2% 7,1995 7,2041 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 67.976,96 +1,1% 67.521,86 67.358,15 +56,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,62 78,93 -0,4% -0,31 +8,6%

Brent/ICE 82,78 82,96 -0,2% -0,18 +7,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,125 26,08 +0,2% +0,05 -18,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.175,52 2.160,03 +0,7% +15,49 +5,5%

Silber (Spot) 24,41 24,33 +0,4% +0,09 +2,7%

Platin (Spot) 924,96 920,50 +0,5% +4,46 -6,8%

Kupfer-Future 3,93 3,93 +0,1% +0,01 +0,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

