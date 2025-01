MÄRKTE USA/US-Börsen dürften mit leichten Aufschlägen starten

DOW JONES--Nach fünf Sitzungen mit Verlusten in Folge und einem schwachen Jahresauftakt dürfte die Wall Street am Freitag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen rund 0,3 Prozent im Plus. Damit könnte die längste Durststrecke seit April 2024 zu Ende gehen, die durch enttäuschte Zinssenkungshoffnungen durch die US-Notenbank getrieben worden war.

Die anstehende Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar hatte zuletzt die Inflationserwartungen nach oben getrieben und die Fed in Sachen Zinssenkungszyklus vorsichtiger werden lassen. Die Optimisten hoffen auf niedrigere Steuern sowie eine Deregulierungswelle, während sich die Pessimisten vor allem Sorgen machen wegen der Ankündigung neuer Zölle. Für Bewegung könnte der im frühen Verlauf anstehende ISM-Index sorgen. Sollte dieser eine stärkere Abkühlung der US-Konjunktur signalisieren, dürfte dies die Zinsdebatte wieder befeuern.

"Investoren haben ihre Erwartungen an Zinssenkungen der Fed in den nächsten Monaten zurückgeschraubt, was bedeutete, dass Risikoanlagen etwas an Unterstützung verloren haben", urteilen die Marktstrategen der Deutschen Bank. Darüber hinaus hätten Investoren angesichts der jüngsten Entwicklungen bei den Energiepreisen ihre kurzfristigen Inflationserwartungen angehoben, heißt es auch mit Blick auf die europäischen Gaspreise weiter.

Zu den auffälligsten Kursbewegungen im vorbörslichen US-Aktienhandel zählt die von U.S. Steel, die Titel geben vorbörslich um 7,7 Prozent nach. In einer seiner letzten bedeutenden Amtshandlungen als Präsident hat Joe Biden die Übernahme von U.S. Steel durch das japanische Unternehmen Nippon Steel im Umfang von 14,1 Milliarden Dollar blockiert.

Tesla (+0,7%) hat im Dezember in China rückläufige Umsätze verzeichnet und dabei den Druck der chinesischen Wettbewerber auf dem weltgrößten Markt für Elektrofahrzeuge zu spüren bekommen. Der US-Hersteller verkaufte im Dezember 93.766 in China hergestellte Elektroautos, 0,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Daten der China Passenger Car Association (CPCA) am Freitag zeigten. Im Vergleich zum November entsprach dies allerdings einem Anstieg um 18 Prozent.

Constellation Energy steigen um weitere 1,7 Prozent, nachdem die Aktie am Vortag um 8,4 Prozent zugelegt hat. Der Betreiber von Kernkraftwerken hatte zwei Verträge mit der US-Regierung unterzeichnet, die in den nächsten Jahren voraussichtlich zu Zahlungen von rund 1 Milliarde Dollar führen.

Dollar etwas schwächer

Am Devisenmarkt gibt der Dollarindex um 0,4 Prozent nach, bewegt sich aber in der Nähe eines Zweijahreshochs, weil die am Vortag veröffentlichten starken US-Arbeitsmarktdaten für einen langsameren Zinssenkungszyklus durch die Fed sprechen. Die Daten unterstrichen die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes, so Mohamad Al-Saraf, Stratege der Danske Bank. Angesichts weiterer Anzeichen für eine Divergenz zwischen den Volkswirtschaften der USA und der Eurozone und des Optimismus im Hinblick auf die Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident setzten Anleger zunehmend auf einen stärkeren Dollar.

Die Ölpreise notieren wenig verändert. Die Preise für die Sorten WTI und Brent steigen leicht um bis zu 0,2 Prozent. Die Stimmung am Markt ist angesichts der geopolitischen Risiken am Horizont vorsichtig, insbesondere im Vorfeld der Amtseinführung von Trump, so Ahmad Assiri von Pepperstone.

Am Anleihemarkt geben die Renditen etwas nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 2,3 Basispunkte auf 4,54 Prozent.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,23 -2,1 4,25 -0,8

5 Jahre 4,35 -1,6 4,37 -2,7

7 Jahre 4,45 -1,0 4,46 -3,1

10 Jahre 4,54 -2,3 4,56 -2,9

30 Jahre 4,76 -2,7 4,79 -1,9

DEVISEN zuletzt +/- % Fr,7:55 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0293 +0,3% 1,0278 1,0258 -0,6%

EUR/JPY 161,79 +0,1% 161,56 161,47 -0,7%

EUR/CHF 0,9360 -0,0% 0,9361 0,9359 -0,2%

EUR/GBP 0,8296 +0,1% 0,8287 0,8292 +0,3%

USD/JPY 157,18 -0,2% 157,17 157,40 -0,1%

GBP/USD 1,2408 +0,2% 1,2403 1,2370 -0,8%

USD/CNH (Offshore) 7,3567 +0,2% 7,3323 7,3382 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 96.474,25 -0,4% 96.543,30 96.595,45 +1,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,30 73,13 +0,2% +0,17 +2,2%

Brent/ICE 75,99 75,93 +0,1% +0,06 +1,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 50,285 49,73 +1,1% +0,56 -1,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.649,50 2.658,20 -0,3% -8,70 +1,0%

Silber (Spot) 29,75 29,63 +0,4% +0,13 +3,0%

Platin (Spot) 937,70 920,25 +1,9% +17,45 +3,4%

Kupfer-Future 4,03 4,01 +0,5% +0,02 +0,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

