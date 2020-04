MÄRKTE USA/US-Börsen mit Corona-Hoffnungen fester

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Verlusten des Vortages ist die Wall Street mit Gewinnen in den Handel zur Wochenmitte gestartet. Bestimmendes Thema ist und bleibt weiterhin die Coronavirus-Krise und die Auswirkungen der Pandemie auf die globale Wirtschaft. Die Anleger hoffen, dass das schlimmste überstanden ist, nachdem immer mehr Länder die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie lockern wollen. Gestützt wird das Sentiment auch von der Nachricht, dass das Biotechnologie-Unternehmen Gilead Erfolge mit dem Mittel Remdesivir im Kampf gegen Covid-19 meldet. Remdesivir habe den primären Endpunkt der Studie erreicht, so das Unternehmen. Dies weckt Hoffnungen im Markt. Zudem läuft die Bilanzsaison auf vollen Touren mit einer Flut an Unternehmenzahlen, die bisher teils besser als erwartet ausfielen.

Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 1,8 Prozent auf 24.535 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 2,0 bzw. 2,3 Prozent zu.

Die vor Handelsbeginn veröffentlichten BIP-Daten für das erste Quartal veranschaulichen indessen, wie hart der Stillstand die USA getroffen hat. Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 4,8 Prozent eingebrochen und damit stärker als von Ökonomen mit minus 3,5 Prozent erwartet. Im vierten Quartal war sie noch um revidiert 2,1 Prozent gewachsen.

Die Anleger warten nun mit Spannung auf die Einschätzung der US-Notenbank zum Zustand der US-Wirtschaft. Gerechnet wird mit einem klaren Bekenntnis der Fed zur weiteren Stützung der Wirtschaft. Konkrete Maßnahmen werden allerdings nicht erwartet.

"Die Investoren wollen von der Fed wissen, wie lange der Wirtschaftsabschwung voraussichtlich anhalten wird", so Eddy Loh, Senior Investment Stratege bei Maybank Group Wealth Management.

Alphabet und Spotify springen nach oben

Gilead gewinnen mit der positiven Meldung um Remdesivir 3,2 Prozent. Auch Für Biontech geht es aufwärts, und zwar um 2,7 Prozent. Das in den USA gelistete deutsche Biotechnologie-Unternehmen und der US-Pharmariese Pfizer haben mit der klinischen Prüfung ihres Covid-19-Impfstoffkandidaten BNT162 begonnen. Die Pfizer-Aktie zeigt sich kaum verändert.

Alphabet machen einen Satz von 8,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat im ersten Quartal einen überraschend deutlichen Umsatzsprung verzeichnet, warnte bei der Vorlage der Zahlen aber auch vor rückläufigen Werbeeinnahmen als Folge der Corona-Krise.

Noch kräftig nach oben um 12,3 Prozent geht es für die Spotify-Aktie. Der Musik-Streamingdienst hat im ersten Quartal Nutzer hinzugewonnen. Der Umsatz aus Abonnements stieg stärker als erwartet, allerdings gingen die werbefinanzierten Erlöse deutlich zurück. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde gekürzt.

Die Aktie von General Electric zeigt sich 0,2 Prozent niedriger. Der Konzern hat die Folgen der Coronavirus-Pandemie im ersten Quartal deutlich zu spüren bekommen. Die weltweiten Einschränkungen schmälerten den Gewinn im Industriegeschäft und den freien Cashflow. Der Konzern kündigte an, 2 Milliarden Dollar auf der Kostenseite einzusparen, um die rückläufigen Umsätze und Gewinne auszugleichen.

Die Ford-Aktie notiert 1,5 Prozent leichter. Der Autohersteller hat im ersten Quartal einen drastischen Umsatzrückgang und einen Milliardenverlust verbucht. Überdies stimmte das Unternehmen die Anleger auf noch erheblich höhere Verluste im zweiten Quartal ein.

Boeing hat im ersten Quartal zwar die Verlust- und Umsatzerwartungen verfehlt, der freie Cashflow rutschte allerdings nicht so stark ins Minus wie befürchtet. Die Aktie notiert 5,4 Prozent fester.

Belastet von einer Umsatzwarnung für das laufende Jahr gibt der Aktienkurs des Chipherstellers Advanced Micro Devices (AMD) 4,0 Prozent nach.

Starbucks musste im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie viele ihrer Filialen schließen, weshalb der Umsatz auf Quartalssicht erstmals seit elf Jahren zurückging. Das laufende zweite Quartal dürfte noch schlimmer werden, warnte die Kaffeehauskette. Die Aktie zeigt sich 1,3 Prozent niedriger.

Ölpreise erholen sich

Mit einer deutlichen Erholung zeigen sich die Ölpreise nach dem Einbruch der vergangenen Tage. Beobachter sprechen allerdings nur von einer technischen Gegenbewegung, denn die jüngsten Belastungsfaktoren bestünden weiter - ein Ölüberangebot, ein Nachfrageeinbruch im Zuge der Coronavirus-Pandemie und knapp werdende Lagerkapazitäten. Vor diesem Hintergrund dürfte von den am Nachmittag anstehenden wöchentlichen US-Öllagerdaten der nächste Impuls ausgehen. Die US-Sorte WTI legt 24,1 Prozent zu auf 15,32 Dollar. Für die europäische Sorte Brent geht es um 12,4 Prozent nach oben auf 22,99 Dollar.

Am Devisenmarkt kommt der Dollar etwas zurück. Der Euro steigt auf 1,0866 von 1,0838 Dollar am Vorabend.

Gold als vermeintlich sicherer Hafen gibt mit der gestiegenen Risikoneigung der Anleger 0,4 Prozent nach auf 1.701 Dollar. Am Anleihemarkt sinkt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen mit steigenden Notierungen um 2,0 Basispunkte auf 0,59 Prozent.

