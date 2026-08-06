MÄRKTE USA/Verhaltener Handelsauftakt - Chipwerte unter Druck

06.08.26 15:45 Uhr

DOW JONES--Die US-Aktien treten zum Start in den Donnerstagshandel auf der Stelle. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 54.387 Punkte. Der S&P-500 steigt um ebenfalls 0,1 Prozent. Der Nasdaq-Composite tendiert kaum verändert. Bremsend wirkten wieder erwachte Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven KI-Investitionen, die vor allem den Chipsektor nach unten zögen, sagen Händler. Übergeordnet stütze aber die Hoffnung, dass die Straße von Hormus bald wieder geöffnet wird. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge stehen der Iran und der Oman kurz vor einer Einigung über die Einrichtung zweier Schifffahrtsrouten, über die die Meerenge in beide Richtungen passiert werden könnte.

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Der Brentölpreis steigt um 1,8 Prozent auf 80,89 Dollar, bewegt sich damit aber in etwa auf dem zuletzt wieder gesunkenen Niveau.

Konjunkturseitig lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche knapp unter der Konsensschätzung von Ökonomen. Sie bewegen sich noch immer auf recht niedrigem Niveau, was von einer guten Beschäftigungslage zeugt. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft stieg im zweiten Quartal stärker als angenommen. Der Anstieg der Lohnstückkosten fiel dabei geringer aus als erwartet.

In Reaktion auf die Daten legen die Anleiherenditen leicht zu. Die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkte auf 4,64 Prozent, steht damit jedoch etwa 10 Basispunkte tiefer als noch am Freitag vergangener Woche. Der Dollarindex tendiert gut behauptet.

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Die Aktien der Speicherchiphersteller Western Digital und Sandisk fallen um 19,5 und 11 Prozent. Beide Unternehmen haben am Mittwoch nach Börsenschluss überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt. Bei Sandisk habe aber die Umsatz- und Margenprognose für das laufende Geschäftsquartal unter den Konsensschätzungen gelegen, heißt es. Der Ausblick von Western Digital werde als konservativ gelesen. Seagate werden in "Sippenhaft" genommen und verbilligen sich um 5,7 Prozent.

Der Ölkonzern Conocophillips hat derweil im Quartal dank höherer Ölpreise mehr verdient als erwartet und den Ausblick bestätigt. Die Aktie steigt um 1,8 Prozent. Nach der Schlussglocke folgt Airbnb.

SpaceX stehen mit dem Ende der Haltefrist für bestimmte Aktienpakete im Fokus. Am Donnerstag endet diese Frist für bis zu 911,5 Millionen Aktien, wie aus dem Prospekt zum Börsengang hervorgeht. Die Zahl entspricht 140 Prozent der unmittelbar nach dem IPO erhältlichen Aktien. SpaceX tendieren 2,2 Prozent höher, hatten allerdings am Mittwoch im Zuge von Gewinnmitnahmen fast 14 Prozent eingebüßt. Vor der Zahlenvorlage am späten Dienstag sei die Aktie hochgekauft worden, so Marktteilnehmer.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 54.386,98 +0,1 +37,86 54.349,12

S&P-500 7.729,41 +0,1 +5,86 7.723,55

NASDAQ Comp 26.360,78 -0,0 -2,66 26.363,44

NASDAQ 100 29.305,72 -0,6 -182,07 29.487,79

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,21 +0,04 4,22 4,18

5 Jahre 4,35 +0,03 4,36 4,32

10 Jahre 4,64 +0,02 4,65 4,60

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:15

EUR/USD 1,1540 -0,1 -0,0011 1,1551 1,1548

EUR/JPY 182,2 -0,0 -0,0400 182,24 181,9800

EUR/CHF 0,9341 +0,2 0,0018 0,9323 0,9320

EUR/GBP 0,8564 -0,2 -0,0014 0,8578 0,8572

USD/JPY 157,88 +0,1 0,1400 157,74 157,5400

GBP/USD 1,347 +0,0 0,0004 1,3466 1,3467

USD/CNY 6,7488 -0,0 -0,0009 6,7497 6,7497

USD/CNH 6,7468 -0,0 -0,0013 6,7481 6,7476

AUS/USD 0,7036 -0,3 -0,0021 0,7057 0,7057

Bitcoin/USD 64.254,35 -0,9 -547,94 64.802,29 64.575,91

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 76,16 +1,3 0,94 75,22

Brent/ICE 80,89 +1,8 1,44 79,45

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.256,77 +0,3 11,37 4.245,40

Silber 61,57 -0,8 -0,51 62,08

Platin 1.727,80 -0,4 -7,06 1.734,86

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)