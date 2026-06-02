MÄRKTE USA/Verhaltener Handelsauftakt - Marvell weiter gesucht

DOW JONES--Knapp behauptet starten die US-Börsen in den Handel am Mittwoch, bewegen sich damit aber immer noch in der Nähe ihrer jüngst erreichten Rekordstände. Der Dow-Jones-Index sinkt kurz nach der Startglocke um 0,4 Prozent auf 51.121 Punkte. Der S&P-500 verliert 0,2 Prozent. Der Nasdaq-Composite gibt um 0,3 Prozent nach. Ein Ende des Iran-Kriegs scheint wieder weiter in die Ferne gerückt, nachdem sich die Streitkräfte von USA und Iran neue heftige Gefechte geliefert haben, wobei die USA allerdings behaupten, der vereinbarte Waffenstillstand halte. Daneben treibt Anleger die Frage um, ob die Unternehmen ihre angekündigten massiven Investitionen in die KI überhaupt stemmen können. Jüngstes Beispiel ist die am Montag angekündigte Kapitalerhöhung der Google-Mutter Alphabet im Umfang von 80 Milliarden Dollar.

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Der Ölpreis zieht in Reaktion auf die jüngste Eskalation des Iran-Kriegs deutlicher an. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 1,4 Prozent auf 97,38 Dollar. Mit dem Ölpreis steigen die Inflationssorgen, was wiederum am Anleihemarkt die Renditen etwas nach oben treibt. Die Zehnjahresrendite klettert um 3 Basispunkte auf 4,49 Prozent. Der Dollar verzeichnet als "sicherer Hafen" etwas Zulauf; der Dollarindex zieht um 0,1 Prozent an. Gold gibt angesichts des festeren Dollar und der höheren Marktzinsen leicht nach. Der Preis für die Feinunze sinkt um 0,8 Prozent auf 4.450 Dollar.

Konjunkturseitig wurde der ADP-Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlicht. Demnach wurden im privaten Sektor mehr Stellen als erwartet geschaffen, was als Hinweis auf eine nach wie vor robuste Beschäftigungslage gewertet wird. Der Bericht gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Ferner werden die Auftragseingänge der Industrie aus dem April, der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index, jeweils für den Servicesektor und für den Monat Mai veröffentlicht. Später folgt dann der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank. Daneben wird US-Finanzminister Scott Bessent vor dem Finanzausschuss des US-Senats zum Haushalt 2027 sprechen.

Geschäftszahlen wird nach Börsenschluss Broadcom veröffentlichen. Sie könnten der KI-Rally einen weiteren Schub geben, sollte der Chiphersteller wie seine Wettbewerber überzeugen. Die Broadcom-Aktie tendiert gut behauptet.

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Marvell Technology verteuern sich um 7 Prozent, nachdem sie am Dienstag einen Sprung von über 30 Prozent gemacht hatten. Die Titel profitieren weiter von Aussagen des Nvidia-CEO Jensen Huang. Er traut dem Unternehmen einen Börsenwert von 1 Billion Dollar zu.

Die Aktien der Investmentgesellschaft KKR fallen um 4,4 und die von Apollo Global Management um 3,2 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf einen Ausverkauf im Sektor, nachdem der schweizerische Wettbewerber Partners Group den Abzug von Mitteln aus einem seiner Fonds begrenzt hat. Das Unternehmen reagierte darauf auf den massiven Rückzug der Investoren. Am Markt seien neue Zweifel an der Qualität von Private Credit (direkt durch private Investoren oder Fonds an Unternehmen vergebene Kredite) aufgekommen, heißt es.

Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen gewinnen Gamestop 9,4 Prozent. Für Palo Alto Networks geht es hingegen um 6,3 Prozent abwärts, obwohl das Cyber-Security-Unternehmen überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat. Allerdings hat sich der Kurs der Aktie seit Mitte April in etwa verdoppelt.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.121,37 -0,4 -186,42 51.307,79

S&P-500 7.592,05 -0,2 -17,73 7.609,78

NASDAQ Comp 27.024,64 -0,3 -69,26 27.093,90

NASDAQ 100 30.654,24 -0,0 -6,36 30.660,60

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,08 +0,03 4,09 4,05

5 Jahre 4,21 +0,03 4,23 4,18

10 Jahre 4,49 +0,03 4,50 4,45

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 21:17

EUR/USD 1,1604 -0,2 -0,0027 1,1631 1,1631

EUR/JPY 185,61 -0,2 -0,3800 185,99 185,9800

EUR/CHF 0,9164 +0,1 0,0008 0,9156 0,9155

EUR/GBP 0,8638 +0,0 0,0001 0,8637 0,8633

USD/JPY 159,94 +0,0 0,0500 159,89 159,9000

GBP/USD 1,3431 -0,3 -0,0034 1,3465 1,3470

USD/CNY 6,7692 +0,1 0,0070 6,7622 6,7622

USD/CNH 6,7727 +0,2 0,0113 6,7614 6,7627

AUS/USD 0,7147 -0,4 -0,0031 0,7178 0,7180

Bitcoin/USD 66.893,41 -0,9 -599,23 67.492,64 67.131,64

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,92 +1,2 1,16 93,76

Brent/ICE 97,38 +1,4 1,38 96,00

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.449,62 -0,8 -34,97 4.484,59

Silber 73,99 -1,5 -1,12 75,11

Platin 1.906,70 -1,6 -30,05 1.936,75

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)