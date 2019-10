MÄRKTE USA/Verhaltener Start erwartet - Quartalszahlen im Blick

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem wenig veränderten Stand dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel gehen. Der Appetit auf riskantere Anlagen wie Aktien ist begrenzt, weil die Unsicherheit um den Brexit lähmend wirkt. Am Berichtstag wird erneut das britische Unterhaus tagen und es könnte möglicherweise zu einer Abstimmung kommen.

Daneben nimmt in den USA die Berichtssaison weiter Fahrt auf. Bislang haben die Unternehmensergebnisse zwar positiv überrascht, allerdings hatten die Analysten ihre Erwartungen nach unten geschraubt.

In der Frage der US-chinesischen Handelsgespräche gibt es einstweilen keine Neuigkeiten, so dass der Markt weiter verhalten zuversichtlich gestimmt ist, bezogen auf einen sogenannten Phase-eins-Deal, der lediglich einen Teil der Streitthemen ausräumen soll.

Am Dienstag haben bereits einige Schwergewichte vorbörsliche Zahlen vorgelegt. Procter & Gamble (P&G) steigen um gut 4 Prozent, nachdem der Konzern die Wachstumsprognose angehoben hat. Auch United Technologies erwartet nach starken Zahlen mehr in diesem Jahr, was die Aktie um 1,2 Prozent nach oben treibt. Dagegen fallen United Parcel Service nach eigentlich starken Zahlen und dem Rücktritt des COO um 3,8 Prozent. Travelers fallen mit rückläufigem Gewinn gut 4 Prozent. Ähnlich reagieren die McDonald's-Aktien auf Quartalszahlen, die die Erwartungen verfehlten. Die Aktie fällt um 3,5 Prozent.

Biogen schießen mit Alzheimer-Präparat nach oben

Biogen haussieren um gut 40 Prozent, nachdem das Unternehmen über den Plan für die Zulassung für ein Alzheimer-Medikament informiert hat. TD Ameritrade steigen um 3,9 Prozent. Der Wertpapierhändler übertraf die Schätzungen für Ergebnis und Einnahmen. Die Gesellschaft hatte wie andere Wettbewerber die Gebühren für die meisten Online-Geschäfte abgeschafft und gewarnt, der Schritt werde zu sinkenden Ergebnissen führen. Diese lagen nun aber auf bereinigter Basis über den Vorhersagen. Del Taco Restaurants dürften dagegen deutlich nachgeben. Der Schnellrestaurantbetreiber verfehlte die Marktprojektionen und senkte den Ausblick.

Am Devisenmarkt geben Pfund und Euro minimal nach, hier herrscht leichte Nervosität vor dem nächsten Akt im Brexit-Drama. Gegen 19.00 Uhr könnte im englischen Parlament eine Abstimmung über eine Brexit-Gesetzesvorlage stattfinden.

Der Ölpreis erholt sich von den Verlusten am Vortag, als Nachfrage- und Rezessionssorgen drückten. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt um 0,6 Prozent auf 53,64 Dollar je Barrel, die global gehandelte Sorte Brent legt um 0,5 Prozent auf 59,26 Dollar zu.

Anleihen steigen nach den Verlusten am Montag. Die Zehnjahresrendite fällt um 3,0 Basispunkte auf 1,77 Prozent. Der Goldpreis steigt um 0,1 Prozent auf 1.486 Dollar je Feinunze.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,59 -2,0 1,61 39,2

5 Jahre 1,59 -1,8 1,61 -33,5

7 Jahre 1,68 -2,5 1,71 -56,8

10 Jahre 1,77 -3,0 1,80 -67,1

30 Jahre 2,26 -2,9 2,29 -80,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.23 Uhr Mo, 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1133 -0,14% 1,1155 1,1142 -2,9%

EUR/JPY 120,91 -0,12% 121,15 120,97 -3,8%

EUR/CHF 1,1002 +0,06% 1,1007 1,1001 -2,3%

EUR/GBP 0,8610 +0,12% 0,8597 0,8581 -4,3%

USD/JPY 108,61 +0,02% 108,60 108,56 -1,0%

GBP/USD 1,2930 -0,26% 1,2977 1,2983 +1,3%

USD/CNH (Offshore) 7,0754 +0,08% 7,0747 7,0723 +3,0%

Bitcoin

BTC/USD 8.258,76 +0,51% 8.203,76 8.209,76 +122,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,64 53,31 +0,6% 0,33 +11,2%

Brent/ICE 59,26 58,96 +0,5% 0,30 +6,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.486,38 1.484,52 +0,1% +1,86 +15,9%

Silber (Spot) 17,60 17,58 +0,1% +0,02 +13,6%

Platin (Spot) 890,24 889,50 +0,1% +0,74 +11,8%

Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,1% -0,00 -0,1%

===

