MÄRKTE USA/Versöhnlicher Wochenausklang - Ross Stores stürzen ab

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine festere Eröffnung ab. Damit dürften die Kurse aber nur einen Teil der Verluste wettmachen, die sie an den beiden Vortagen eingefahren hatten. Anleger hatten Aktien massiv abverkauft aus Sorge, dass die rigorose geldpolitische Straffung, mit der die US-Notenbank die hohe Inflation bekämpfen will, die US-Wirtschaft in eine Rezession führen könnte.

Als Stimmungsaufheller wirkt zum Wochenausklang eine für viele Marktteilnehmer überraschende Zinssenkung der chinesischen Notenbank (PBoC). Diese senkte den Leitzins für die Kreditvergabe (Loan Prime Rate - LPR) im Fünfjahresbereich um 15 Basispunkte auf 4,45 Prozent und ließ ihn im Einjahresbereich bei 3,70 Prozent. Mit dem Schritt wird eine Reihe von Maßnahmen der Zentralbank zur Stützung der schwächelnden chinesischen Wirtschaft fortgesetzt. Die chinesische Wirtschaft leidet derzeit unter der Null-Covid-Politik der Regierung in Peking, die mit strengen Kontakt- und Bewegungseinschränkungen einhergeht.

Derzeit dominierten Wachstumsängste die Börsen, sagt Arun Sai, Multi-Asset-Stratege bei Pictet. Um diese Sorgen zu lindern, bedürfe es weiterer Beweise, dass eine "weiche Landung" der Wirtschaft möglich sei.

Quartalszahlen mit Licht und Schatten aus dem Einzelhandel

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Freitag nicht zur Veröffentlichung an. Allerdings kommt eine neue Hiobsbotschaft aus der Einzelhandelsbranche. Nachdem im bisherigen Verlauf der Woche schon mehrere Branchenunternehmen enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt und berichtet hatten, dass die hohe Inflation den für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum beeinträchtigt, vermeldete nun Ross Stores einen Umsatzrückgang im ersten Quartal und warnte vor weiter sinkenden Erlösen im zweiten. Die Aktie bricht vorbörslich um 24 Prozent ein.

Auf der anderen Seite hat aber die auf Sportschuhe spezialisierte Einzelhandelskette Foot Locker (+4,3%) mit ihrem Quartalsausweis positiv überrascht. Das Unternehmen ist zudem zuversichtlich, das obere Ende seiner Prognosespannen erreichen zu können.

Für Palo Alto Networks (+12,4%) lief es im dritten Geschäftsquartal dagegen besser als erwartet. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist das auf Netzwerksicherheit spezialisierte Unternehmen optimistischer als der Analystenkonsens.

Applied Materials (-1,1%) hat Umsatz und Gewinn im zweiten Geschäftsquartal nicht so stark gesteigert wie von Analysten vorhergesagt, doch berichtete das Unternehmen von einer nie dagewesenen Nachfrage. Wegen der Lieferkettenprobleme gab das Unternehmen jedoch für das laufende Quartal eine Umsatzprognose ab, die unter den kursierenden Schätzungen liegt.

Dollar stabilisiert sich

Der Dollar hat nach dem jüngsten Rücksetzer einen Boden gefunden. Der Dollar-Index zeigt sich behauptet. Befürchtungen einer Konjunkturschwäche in den USA bremsen den Greenback jedoch.

Anleihen sind angesichts der zu erwartenden Gewinne am Aktienmarkt nicht gefragt. Vor allem am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve legen die Renditen deutlicher zu.

Etwas fester tendieren die Ölpreise, die am Morgen im asiatisch dominierten Handel noch im Minus gelegen hatten. Der Ölmarkt bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Rezessionssorgen und der Hoffnung, dass eine baldige Lockerung der Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen in China die Nachfrage nach Öl wieder steigen lässt.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,63 +5,0 2,58 189,9

5 Jahre 2,84 +1,4 2,83 158,4

7 Jahre 2,88 +1,3 2,86 143,6

10 Jahre 2,85 +0,9 2,84 134,3

30 Jahre 3,06 +0,3 3,05 115,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0574 -0,1% 1,0582 1,0587 -7,0%

EUR/JPY 135,21 -0,1% 135,17 134,91 +3,3%

EUR/CHF 1,0279 -0,1% 1,0269 1,0296 -0,9%

EUR/GBP 0,8475 -0,1% 0,8482 0,8465 +0,9%

USD/JPY 127,90 +0,1% 127,91 127,43 +11,1%

GBP/USD 1,2477 +0,0% 1,2469 1,2507 -7,8%

USD/CNH (Offshore) 6,6881 -0,6% 6,6952 6,7209 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 30.279,39 +0,1% 30.083,11 30.133,37 -34,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 112,58 112,21 +0,3% 0,37 +53,4%

Brent/ICE 112,37 112,04 +0,3% 0,33 +47,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.845,13 1.841,94 +0,2% +3,19 +0,9%

Silber (Spot) 21,97 21,92 +0,2% +0,05 -5,8%

Platin (Spot) 964,55 964,90 -0,0% -0,35 -0,6%

Kupfer-Future 4,31 4,28 +0,7% +0,03 -3,2%

