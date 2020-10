MÄRKTE USA/Wall Street auf breiter Front schwächer erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die coronabedingte Talfahrt der Wall Street dürfte sich auch am Mittwoch fortsetzen. Der Aktienterminmarkt deutet eine schwache Eröffnung am Kassamarkt an. Auch der Technologiesektor, der sich am Vortag noch gegen den negativen Gesamttrend gestemmt hatte, dürfte diesmal nachgeben. Händler sprechen von steigenden Unsicherheiten über den Konjunkturverlauf. Denn die immer neuen Rekorde bei den Corona-Neuinfektionen führten erkennbar zu verstärkten staatlichen Abriegelungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Verbraucher halten sich zurück und auch Unternehmen überdenken ihre Investitionen. Die wirtschaftliche Erholung gerät ins Stottern.

"Vor einem Monat hieß es am Markt noch, dass die Lockdowns begrenzt und zielgerichtet seien und somit einen geringeren Einfluss auf die Wirtschaft hätten. Aber nun sehen wir allgemeinere Bedenken, dass die Lockdowns umfassender sein und weitreichendere Auswirkungen haben könnten", erklärt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management den Stimmungsumschwung. In 36 US-Bundesstaaten ist die Belegungsrate der Krankenhäuser mit Coronapatienten in den vergangenen sieben Tagen rasant gestiegen. Angesichts des düsteren Ausblicks schmerze es umso mehr, dass die Politik kein weiteres Konjunkturpaket in den USA auf den Weg bringe, ergänzt ein Marktteilnehmer.

Berichtsperiode setzt nicht immer Akzente

Die laufende Berichtssaison gerät angesichts der Konzentration auf die Coronakrise etwas in den Hintergrund. Mit Microsoft hat ein Schwergewicht berichtet, die Titel geben vorbörslich um 2,3 Prozent ab. Zwar übertraf der Softwarekonzern mit Gewinn und Umsatz die Markterwartungen im ersten Geschäftsquartal. Marktbeobachter verweisen aber auf den schwächer als erhofft ausgefallenen Ausblick auf die laufende zweite Periode.

Boeing geben 0,9 Prozent ab. Der Flugzeughersteller ist im dritten Quartal massiv in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust fiel aber geringer aus als von Analysten befürchtet.

Der Paketdienst UPS hat im dritten Quartal von einem starken Lieferaufkommen profitiert. Der US-Konzern steigerte Gewinn und Umsatz deutlich stärker als erwartet. Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr traut sich United Parcel Service (UPS) aber unter Verweis auf die coronabedingte Unsicherheit nicht zu. Die Titel geben daher 2,2 Prozent nach.

Selbst ein Corona-Auftrag kann Eli Lilly nicht stützen, die Papiere sinken um 0,8 Prozent. Der US-Pharmakonzern wird der US-Regierung 300.000 Ampullen mit einem neutralisierenden Antikörper zur Verfügung stellen, mit dem Covid-19 behandelt werden könnte. Der Deal könnte ein Volumen von 375 Millionen US-Dollar haben.

Der Industriekonzern General Electric hat im dritten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie sowie einen positiven Cashflow aus dem Industriegeschäft erzielt und damit besser abgeschnitten als erwartet. Die Titel ziehen um 5,2 Prozent an.

Fiat Chrysler verlieren trotz positiver Geschäftszahlen 3,3 Prozent. Analysten halten den Automobilkonzern ohne Fusion mit einem Partner wie Peugeot nicht für überlebensfähig.

Akamai Technologies stürzen um 6,2 Prozent ab, obwohl das auf Technologiesicherheit spezialisierte Unternehmen die Analystenerwartungen übertroffen hat. Händler haben wenig zu bemängeln, verweisen aber auf die gerade erst angekündigte Übernahme der irischen Asavie. First Solar machen einen Satz um 11,1 Prozent. Der Anbieter von Photovoltaikprodukten kommt mit seinem neuen Ausblick gut an. Zudem fielen die Drittquartalszahlen besser als gedacht aus.

Dollar bremst Goldpreis aus

Am Devisenmarkt zieht der Dollar mit der coronabedingten Verunsicherung an, der ICE-Dollarindex gewinnt 0,6 Prozent. In Krisenzeiten zögen Anleger weiter den Greenback anderer Währungen vor, heißt es.

Der sehr feste Dollar lässt Gold teurer werden, folglich sinkt der Preis der Feinunze um 1,3 Prozent auf 1.880 Dollar. Noch stärker geraten die Erdölpreise ins Rutschen: Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI gibt 4,6 Prozent auf 37,74 Dollar ab, europäisches Referenzöl der Sorte Brent notiert 4 Prozent tiefer bei 39,56 Dollar. Die coronabedingten Lockdowns entfachen Nachfragesorgen. Für Druck sorgt auch, dass in den USA die Rohöllagerbestände in der zurückliegenden Woche deutlich gestiegen sind, wie aus Daten des Brancheverbandes API hervorgeht. Auch die Benzinbestände erhöhten sich deutlicher.

Mit den Corona-Sorgen bleibt die vermeintliche Sicherheit des US-Rentenmarktes gesucht. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt im Gegenzug um weitere 1,9 Basispunkte auf 0,75 Prozent.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,14 -0,1 0,15 -105,8

5 Jahre 0,32 -1,1 0,33 -160,5

7 Jahre 0,53 -2,1 0,55 -172,2

10 Jahre 0,75 -1,9 0,77 -169,0

30 Jahre 1,53 -2,0 1,55 -153,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 08:28 Uhr Di, 17:43 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1721 -0,50% 1,1784 1,1824 +4,5%

EUR/JPY 122,38 -0,61% 122,70 123,51 +0,4%

EUR/CHF 1,0696 -0,15% 1,0715 1,0724 -1,5%

EUR/GBP 0,9063 +0,22% 0,9023 0,9054 +7,1%

USD/JPY 104,40 -0,10% 104,25 104,45 -4,0%

GBP/USD 1,2932 -0,73% 1,3056 1,3061 -2,4%

USD/CNH (Offshore) 6,7329 +0,23% 6,7149 6,7016 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 13.257,50 -3,52% 13.633,25 13.597,75 +83,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,73 39,57 -4,7% -1,84 -33,2%

Brent/ICE 39,56 41,20 -4,0% -1,64 -35,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.881,22 1.904,70 -1,2% -23,48 +24,0%

Silber (Spot) 23,69 24,28 -2,4% -0,59 +32,7%

Platin (Spot) 866,00 879,85 -1,6% -13,85 -10,3%

Kupfer-Future 3,04 3,09 -1,7% -0,05 +7,4%

===

