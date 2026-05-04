DAX24.305 +1,3%Est505.840 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,44 +0,7%Nas25.306 +1,0%Bitcoin69.544 +1,9%Euro1,1698 +0,1%Öl111,4 -2,3%Gold4.575 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street eröffnet im Plus -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, AIXTRON, Ballard Power im Fokus
Top News
Meta Platforms-Aktie im Minus: KI soll Kinder unter 13 besser schützen Meta Platforms-Aktie im Minus: KI soll Kinder unter 13 besser schützen
Wachstumsmotor stottert: PayPal-Aktie kämpft nach Prognose-Dämpfer mit Abwärtssog Wachstumsmotor stottert: PayPal-Aktie kämpft nach Prognose-Dämpfer mit Abwärtssog
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Wall Street auf Erholungskurs - Nahost-Eskalation bleibt aus

05.05.26 15:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
238,55 EUR 1,35 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IAC-InterActiveCorp Registered Shs
35,88 EUR -2,49 EUR -6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
91,45 EUR 9,50 EUR 11,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
82,83 EUR -4,83 EUR -5,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
119,00 EUR -5,98 EUR -4,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pinterest
21,20 EUR 3,90 EUR 22,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach den Vortagesverlusten geht die Wall Street am Dienstag auf Erholungskurs. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt - scheint aber aktuell nicht mehr stark zu belasten. Die militärischen Auseinandersetzungen am Vortag schüren zwar Ängste, der Konflikt könnte sich nach Wochen relativer Ruhe wieder verschärfen. Wohlwollend nehmen Händler aber zur Kenntnis, dass US-Präsident Donald Trump bislang darauf verzichtet, Teheran einen Waffenstillstandsbruch vorzuwerfen. Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 0,5 Prozent auf 49.181 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,6 bzw. 0,8 Prozent zu.

Derweil hat ein Containershiff des dänischen Reederei Moller-Maersk die Straße von Hormus mit Hilfe des US-Militärs passiert. Auch Schlagzeilen wie diese schüren Hoffnung, dass die US-Marine Schiffe gegen iranischen Widerstand durch die Meerenge eskortieren könnte. Solange das Weiße Haus und Teheran in Friedensgespräche eingebunden sind, "sollte das ausreichen, um die Risikobereitschaft zu stützen", erläutert Analyst Michael Brown von Pepperstone. Einen Treiber am US-Aktienmarkt stellt nach Aussage von Marktteilnehmern vor allem die Gewinnentwicklung der Unternehmen dar. Für Mike Wilson von Morgan Stanley sind diese derzeit wichtiger als Ölpreis oder Zinstrend.

Für etwas Entspannung sorgen ganz leicht sinkende Renditen am Anleihemarkt, im Zehnjahresbereich geht es um 2 Basispunkte auf 4,42 Prozent nach unten. Am Vortag waren die Renditen stärker gestiegen, angetrieben von Spekulationen über einen steigenden Finanzierungsbedarf im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden entsprechenden Mitteilung des US-Finanzministeriums. Hintergrund sind die Kosten des Kriegs gegen den Iran, dazu kommen mögliche Rückforderungen von Trump'schen Importzöllen, die das Oberste US-Gericht inzwischen als rechtswidrig deklariert hat.

Auf Konjunkturseite stehen im Tagesverlauf noch diverse Daten auf dem Kalender, die für Impulse sorgen könnten - unter anderem nach dem Börsenstart der ISM-Index für den Dienstleistungssektor und Daten über offene Stellen (Jolts).

Die Rohölpreise sinken um rund 3 Prozent, machen aber kaum Anstalten, deutlicher von den hohen Vortagesniveaus zurückzukommen. Der Markt warte auf Klarheit über die Aussichten für eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus, heißt es. Das jüngste Wiederaufflammen der Feindseligkeiten drohe, den Waffenstillstand zunichte zu machen, wodurch die Risikoprämie bestehen bleibe, urteilt Analyst Nikos Tzabouras von Tradu. Während der Dollar stagniert, steigt der Goldpreis, gestützt von nachgebenden Marktzinsen.

Auf Unternehmensseite hat Palantir Technologies den Umsatz um 85 Prozent gesteigert. Das ist der größte bisher verzeichnete jährliche Zuwachs und liegt über den Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn vervierfachte sich, dazu hob Palantir die Umsatzprognose an. Für die Aktie geht es dennoch um 2,6 Prozent nach unten. Die hohe Bewertung bleibe trotz starker Umsätze ein Anlass zur Sorge, urteilen die Analysten von Jefferies. Selbst wenn die ehrgeizigen Umsatzziele im Jahr 2027 erreicht würden, sehe die Aktie überbewertet aus.

Intel werden 6,9 Prozent höher gehandelt. Treiber ist ein Bericht, wonach Apple Sondierungsgespräche mit Intel und Samsung Electronics über die Produktion von Hauptprozessoren für ihre Geräte führt. Hintergrund ist laut Informanten das Bestreben von Apple, sich über den langjährigen Partner TSMC hinaus zu diversifizieren. Apple tendieren knapp behauptet.

Der Halbleiterhersteller ON Semiconductor verringerte zwar den Verlust, schrieb aber weiter rote Zahlen. Der Umsatz stieg, angetrieben durch die Nachfrage von Erbauern von KI-Datenzentren. ON sieht die zyklische Talsohle nun hinter sich. Der Kurs fällt um 3,8 Prozent. Marktteilnehmer vermuten Gewinnmitnahmen. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn fast 90 Prozent im Plus.

Pinterest schießen um 12,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal ein zweistelliges prozentuales Erlöswachstum sowie einen Anstieg der monatlichen Nutzerzahlen. Auch die Ergebnisse und der Ausblick des Social-Media- und Bild-Sharing-Unternehmens übertreffen die Schätzungen. Die Medienholding IAC verzeichnete einen geringeren Umsatz, belastet durch Rückgänge im Suchmaschinengeschäft und bei den Printverkäufen von People. Der Kurs fällt um 3,7 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.180,86 +0,5 +238,96 48.941,90

S&P-500 7.246,01 +0,6 +45,26 7.200,75

NASDAQ Comp 25.280,41 +0,8 +212,61 25.067,80

NASDAQ 100 27.902,26 +0,9 +250,44 27.651,82

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,94 -0,02 3,96 3,92

5 Jahre 4,07 -0,02 4,09 4,06

10 Jahre 4,42 -0,02 4,44 4,41

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 13:50

EUR/USD 1,1702 +0,1 0,0012 1,1690 1,1695

EUR/JPY 184,57 +0,4 0,7600 183,81 183,8300

EUR/CHF 0,916 -0,1 -0,0005 0,9165 0,9174

EUR/GBP 0,8632 -0,1 -0,0007 0,8639 0,8636

USD/JPY 157,71 +0,3 0,4900 157,22 157,1400

GBP/USD 1,3554 +0,2 0,0023 1,3531 1,3540

USD/CNY 6,83 +0,0 0,0027 6,8300 6,8300

USD/CNH 6,829 -0,0 -0,0014 6,8304 6,8278

AUS/USD 0,7182 +0,2 0,0015 0,7167 0,7176

Bitcoin/USD 81.445,64 +1,9 1.514,44 79.931,20 78.806,24

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,60 -3,6 -3,82 106,42

Brent/ICE 111,39 -2,7 -3,05 114,44

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.579,19 +1,3 58,79 4.520,40

Silber 73,68 +1,3 0,97 72,72

Platin 1.975,25 +1,6 30,33 1.944,92

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 09:43 ET (13:43 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen