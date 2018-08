MÄRKTE USA/Wall Street bewegt sich vor Fed-Protokoll kaum

NEW YORK (Dow Jones)--Der S&P-500-Index wird am Mittwoch den längsten sogenannten Bullenmarkt in der Geschichte der Wall Street schreiben. Er wird dann definitionsgemäß seit dem 9. März 2009 im Vergleich zum jüngsten zyklischen Hoch auf Schlusskursbasis nicht ein einziges Mal wieder 20 Prozent an Wert eingebüßt haben. Damals war er vor dem Hintergrund der tobenden Finanzkrise auf 666 Punkte abgesackt, aktuell bewegt er sich im Bereich um 2.864 Punkte und damit dicht am Rekordhoch.

Insgesamt wird das Geschäft als abwartend beschrieben. Denn am Mittwoch beginnen die viel beachteten Handelsgespräche zwischen den USA und China, außerdem steht am Abend noch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank auf der Agenda. Aktuell werden wegen der sehr gut laufenden US-Wirtschaft für 2018 mehrheitlich am Markt noch zwei weitere Zinserhöhungen erwartet. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit notiert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent im Minus bei 25.801 Punkten. Der S&P-500 pendelt ebenfalls um den Schlusskurs des Vortages und gewinnt 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite legt um 0,3 Prozent zu.

Trump unter Druck

Für etwas Gegenwind spricht der zunehmende Druck auf US-Präsident Donald Trump . Weil deshalb der Dollar auf breiter Front schwächelt, kommt indirekt auch etwas Rückenwind für US-Aktien. Innenpolitisch wird es für Trump derweil wieder ungemütlicher, die Medien in den USA bringen wieder offen eine mögliche Amtsenthebung ins Spiel. Denn nach Gerichtsverhandlungen gegen zwei seiner engsten Vertrauten sieht sich der US-Präsident Vorwürfen der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt.

Der langjährige Trump-Anwalt Michael Cohen räumte seine Schuld unter anderem in fünf Anklagepunkten wegen Steuerbetrugs und in zwei wegen Verletzung der Gesetze zur Wahlkampffinanzierung ein. Er deutete dabei an, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Trump als Mitverschwörer fungiert habe. Parallel wurde Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort wegen Betrugs in acht Anklagepunkten schuldig gesprochen.

"Das Ergebnis der Gerichtsverhandlungen nimmt der positiven Aktienmarktstory etwas von ihrem Glanz", sagt CMC-Analyst David Madden. Die Vermögensverwalter von Columbia Threadneedle halten derweil eine Korrektur am US-Aktienmarkt in den kommenden sechs Monaten für unwahrscheinlich. Zwar sei der aktuelle Bullenmarkt nun der längste in der Geschichte der Wall Street, die Wirtschaft befinde sich aber in einer robusten Verfassung.

Dollar schwächelt weiter

Der Dollar neigt mit den Schlagzeilen um Trump weiter zur Schwäche. Belastet wird der Dollar aber auch weiterhin von einem recht taubenhaften Zinsausblick des US-Notenbankers Robert Kaplan, nachdem Trump zuvor schon die Straffung der US- Geldpolitik kritisiert hatte. Der Euro legt auf 1,1593 Dollar zu nach Wechselkursen um 1,1572 am Vorabend.

Kräftige Gewinne gibt es am Ölmarkt - auch gestützt von der Dollarschwäche. Doch der entscheidende Impuls kommt von den Lagerbestandsdaten in den USA. Nachdem der US-Branchenverband API am späten Vorabend über einen unerwartet deutlichen Rückgang der US-Lagervorräte berichtet hat, zeigen auch die offiziellen Regierungsdaten einen unvorhergesehen deutlichen Lagerbestandsabbau. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 2,7 Prozent auf 67,63 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 2,4 Prozent auf 74,34 Dollar.

Gold stagniert auf Tagessicht bei 1.196 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall habe in jüngster Zeit fast nur auf die US-Geldpolitik reagiert, insofern dürfte das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Abend die nächsten Impulse liefern, heißt es im Handel.

Der US-Rentenmarkt profitiert etwas von den politischen Unsicherheiten rund um die Präsidentschaft von Donald Trump. Dazu gesellen sich noch schwache Daten vom Immobilienmarkt, die Verkäufe bestehender Häuser im Juli verfehlten die Markterwartungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verliert knapp einen Basispunkt auf 2,83 Prozent.

Quartalsberichte bewegen am Aktienmarkt

Am Aktienmarkt bewegen Quartalsberichte die Kurse unter anderem von Urban Outfitters, La-Z-Boy und Lowe's. Nach überraschend guten Geschäftszahlen steigt der Kurs des Bekleidungshändlers Urban Outfitters um 3,6 Prozent. Der Innenausstatter La-Z-Boy hat in seinem Berichtsquartal mehr umgesetzt als erwartet. Die Aktie schießt um über 11 Prozent nach oben.

Die Baumarktkette Lowe's will sich derweil künftig auf das Kerngeschäft mit Heimwerkern konzentrieren und sich von ihren 99 Läden unter dem Namen Orchard Supply Hardware trennen. Im zweiten Quartal buchte sie aus dem Grund eine Belastung von 230 Millionen Dollar. Weil weitere Kosten anfallen werden, senkt Lowe's den Ausblick. Trotz allem steigerte die Handelsgruppe im Quartal den Gewinn mehr als erwartet. Der Kurs steigt um 7,4 Prozent. Die Wettbewerber-Aktie Home Depot tendiert 0,5 Prozent höher. Target gewinnen 4,8 Prozent und klettern auf Allzeithoch, nachdem der Einzelhändler das höchste Umsatzwachstum seit 13 Jahren verbucht hat.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.801,20 -0,08 -21,09 4,38

S&P-500 2.864,77 0,06 1,81 7,15

Nasdaq-Comp. 7.883,31 0,31 24,14 14,19

Nasdaq-100 7.418,79 0,29 21,56 15,98

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,59 -0,8 2,60 138,5

5 Jahre 2,71 -0,2 2,71 78,5

7 Jahre 2,78 -0,4 2,78 52,8

10 Jahre 2,83 -0,4 2,83 38,4

30 Jahre 2,99 -0,5 2,99 -7,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:55 Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1593 +0,18% 1,1514 1,1565 -3,5%

EUR/JPY 128,15 +0,52% 126,80 127,68 -5,3%

EUR/CHF 1,1400 +0,03% 1,1379 1,1388 -2,7%

EUR/GBP 0,8981 +0,13% 0,8977 0,8976 +1,0%

USD/JPY 110,54 +0,34% 110,15 110,41 -1,9%

GBP/USD 1,2909 +0,04% 1,2828 1,2885 -4,5%

Bitcoin

BTC/USD 6.673,66 +2,7% 6.422,63 6.695,19 -51,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,92 65,84 +3,2% 2,08 +15,7%

Brent/ICE 74,72 72,63 +2,9% 2,09 +16,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.195,72 1.196,10 -0,0% -0,39 -8,2%

Silber (Spot) 14,74 14,79 -0,3% -0,05 -13,0%

Platin (Spot) 793,90 796,00 -0,3% -2,10 -14,6%

Kupfer-Future 2,67 2,70 -0,8% -0,02 -19,9%

