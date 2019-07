MÄRKTE USA/Wall Street bleibt auf Rekordkurs

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen geht die Rekordjagd am Freitag weiter. Gleich nach Handelsbeginn haben Dow-Jones-Index und S&P-500 neue Allzeithochs erreicht, die allerdings nur geringfügig über den vorigen lagen. Gestützt werden die Märkte von der Aussicht auf eine fortgesetzt lockere Geldpolitik der großen Notenbanken, allen voran der Fed. Deren Chef Jerome Powell hatte in seiner Anhörung vor dem US-Kongress eine Zinssenkung noch im Juli signalisiert, und auch das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung deutete auf die Bereitschaft zu weiteren geldpolitischen Lockerungen hin.

Der Dow steigt aktuell um 0,4 Prozent auf 27.188 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um ebenfalls 0,2 Prozent.

Am Donnerstag war der Dow-Jones-Index erstmals über 27.000 Punkte gestiegen, befeuert von einem Kurssprung der schwergewichteten Unitedhealth-Aktie. Diese gehört auch am Freitag zu den führenden Gewinnern im Index und profitiert mit einem Plus von 1,1 Prozent erneut von einer gesundheitspolitischen Entscheidung der US-Regierung. S&P-500 und Nasdaq-Composite hatten sich am Vortag ihren jüngsten Rekordständen angenähert, diese aber nicht wieder erreicht. Bremsend wirkten die Verbraucherpreise, die im Juni etwas stärker als erwartet gestiegen waren.

Gestiegene Erzeugerpreise wecken keine Zweifel an Zinssenkung

Die am Freitag vor der Startglocke veröffentlichten Erzeugerpreise wiesen ebenfalls einen kleinen Anstieg um 0,1 Prozent auf, während Volkswirte mit stagnierenden Preisen gerechnet hatten. In der Kernrate wurde ein Anstieg um 0,3 statt der prognostizierten 0,2 Prozent verzeichnet. An der grundsätzlichen Erwartung, dass die Fed die Zinsen senken werde, dürften die Daten nach Überzeugung von Beobachtern aber nichts ändern.

Am Anleihemarkt treten die Notierungen mehr oder weniger auf der Stelle. Sie hatten am Donnerstag in Reaktion auf die Inflationsdaten nachgegeben. Besonders am langen Ende waren die Renditen im Gegenzug gestiegen, denn Langläufer gelten als anfälliger für eine höhere Inflation als Anleihen mit kürzeren Laufzeiten, weil die Gefahr größer ist, dass die Teuerung die Rendite auffrisst. Aktuell zeigt sich die Zehnjahresrendite kaum verändert bei 2,13 Prozent.

Gold erholt sich nach dem Rücksetzer vom Vortag. Das zinslos gehaltene Edelmetall war von den gestiegenen Marktzinsen belastet worden. Der Preis für eine Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 1.409 Dollar.

Der Dollar zeigt sich ebenfalls unbeeindruckt von den Inflationsdaten. Für einen Euro werden rund 1,1250 Dollar gezahlt und damit ähnlich viel wie am Vorabend.

Die Ölpreise tendieren in einer engen Spanne uneinheitlich. Übergeordnet stützt jedoch die beginnende Hurrikansaison in den USA in Verbindung mit geopolitischen Spannungen. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI kostet 60,13 Dollar, 0,1 Prozent weniger als am Donnerstag. Brentöl legt um 0,3 Prozent auf 66,73 Dollar zu.

Im Golf von Mexiko wurde die Ölförderung schon um die Hälfte zurückgefahren, weil sich ein tropischer Sturm der Region nähert. Im Blick stehen ferner der Streit um das iranische Atomprogramm und seine Folgen. Teheran hat Großbritannien am Freitag gewarnt, dass es ein "gefährliches Spiel" spiele. In der vergangenen Woche hatte Großbritannien ein iranisches Tankschiff beschlagnahmt, das im Verdacht stand, Öl nach Syrien zu liefern und damit europäische Sanktionen zu unterlaufen. In dieser Woche soll Iran versucht haben, ein britisches Schiff an der Fahrt durch die Straße von Hormus zu hindern.

Unter den Einzelwerten brechen Illumina um gut 15 Prozent ein, nachdem der Gentechnik-Experte seine Umsatzprognose gesenkt hat. Milacron Holdings springen um fast 24 Prozent nach oben. Hillenbrand übernimmt den Plastikhersteller für 2 Milliarden Dollar in bar und in Aktien. Der Übernahmepreis enthält eine Prämie von 33,5 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag. Hillenbrand stürzen um über 11 Prozent ab.

Accenture reagieren verhalten positiv auf die Ernennung von Julie Sweet zum neuen CEO. Die Titel legen um 0,2 Prozent zu.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.187,81 0,37 99,73 16,55

S&P-500 3.004,55 0,15 4,64 19,85

Nasdaq-Comp. 8.213,12 0,21 17,07 23,78

Nasdaq-100 7.915,97 0,24 19,19 25,06

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,85 -2,4 1,87 64,3

5 Jahre 1,87 -1,6 1,89 -5,0

7 Jahre 1,99 -1,7 2,00 -26,1

10 Jahre 2,13 -1,2 2,14 -31,9

30 Jahre 2,65 -0,9 2,66 -41,6

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:42 Uhr Do, 17.24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1245 -0,08% 1,1267 1,1262 -1,9%

EUR/JPY 121,58 -0,42% 122,09 121,94 -3,3%

EUR/CHF 1,1078 -0,57% 1,1123 1,1128 -1,6%

EUR/GBP 0,8964 -0,23% 0,8983 0,8972 -0,4%

USD/JPY 108,12 -0,34% 108,36 108,28 -1,4%

GBP/USD 1,2545 +0,15% 1,2542 1,2553 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 11.673,25 +3,34% 11.684,75 11.765,25 +213,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,13 60,20 -0,1% -0,07 +26,3%

Brent/ICE 66,73 66,52 +0,3% 0,21 +20,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.408,57 1.404,30 +0,3% +4,27 +9,8%

Silber (Spot) 15,13 15,13 +0,0% +0,00 -2,3%

Platin (Spot) 822,85 825,50 -0,3% -2,65 +3,3%

Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,3% -0,01 +1,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2019 09:49 ET (13:49 GMT)