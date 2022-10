MÄRKTE USA/Wall Street dreht ins Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dreht am Mittwoch im Verlauf ins Plus und steuert nach einer fünftägigen Durststrecke nun erstmals wieder Aufschläge an. Für Erleichterung sorgt die relative Ruhe bei den Anleihen, denn die Renditen neigen tendenziell zur Schwäche, was dem Aktienmarkt zu Gute kommt. Dabei gäbe es durchaus Gründe für steigende Marktzinsen, denn die Erzeugerpreise sind höher als erwartet ausgefallen. Nur die Kernrate entsprach den Prognosen. Anleger warteten aber auf die am Donnerstag anstehenden und wichtigeren Verbraucherpreise für September, heißt es mit Blick auf die wenig bewegten Renditen. Auch das am Abend anstehende Sitzungsprotokoll der US-Notenbank könnte neue Impulse setzen.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent auf 29.155 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 0,3 bzw. 0,2 Prozent. Zuletzt hatte die anhaltende Sorge über weitere Zinserhöhungen der Fed die Indizes auf Jahrestiefstände gedrückt. Die Verkaufswelle der vergangenen Tag hat den technologielastigen und damit besonders zinsempfindlichen Nasdaq-Composite besonders hart getroffen; er fiel von seinem Rekordhoch um 34 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Juli 2020 zurück. Und die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen, die zu Jahresbeginn bei 1,65 Prozent lag, beträgt nun 3,93 Prozent.

Der Ausblick für den Aktienmarkt bleibt trotz der leichten Erholung am Mittwoch trüb: "Wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession im Jahr 2023 jetzt bei über 50 Prozent liegt", urteilt Geschäftsführer Greg Bassuk von AXS Investments. Er glaubt an eine weitere Zinserhöhung der Fed im November um weitere 75 Basispunkte. Weitere Zinserhöhungen dürften den konjunkturellen Abschwung noch befördern. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte seine globalen Wachstumsprognosen am Dienstag gesenkt und sieht steigende Risiken für die Finanzstabilität. "Die Stimmung war schon düster genug, und es bedurfte kaum der Erinnerung des IWF, dass die Risiken für die Finanzstabilität zugenommen haben", sagt Marktstratege Ian Williams von Peel Hunt.

Intel fest

Die Intel-Aktie legt 1,4 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern will einem Bericht zufolge tausende Mitarbeiter entlassen. Einzelheiten dazu könnten bei der Vorlage der Quartalsergebnisse am 27. Oktober bekannt gegeben werden. Zudem gibt Intel sich eine neue Struktur und strebt eine stärkere Trennung der Entscheidungsgremien zwischen den Bereichen Chipdesign und den Chipfabriken an.

Der Getränke- und Snackhersteller Pepsico hat ein über den Erwartungen liegendes Quartalsergebnis verzeichnet und seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Titel steigen um 4,5 Prozent. Die Aktien von Applied Blockchain gewinnen nach Zahlenausweis für das erste Geschäftsquartal 1,1 Prozent. Das Unternehmen will seinen Namen in "Applied Digital Corporation" ändern.

Renditen nur kurz im Aufwind

Am Anleihemarkt steigen die Notierungen auf Tagessicht, die Renditen geben somit leicht nach. Spekulationen auf steigende Leitzinsen hatten die Renditen nur kurz befeuert. Lediglich die besonders zinsreagiblen Kurzläufer weisen einen leichten Renditeanstieg auf. Anleger setzten offensichtlich darauf, dass die Verbraucherpreise am Donnerstag eine etwas nachgebende Inflation zeigten, heißt es im Handel.

Der Dollar legt etwas zu, kommt aber mit den zurückkommenden Marktzinsen ebenfalls von den Tageshochs zurück. Der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent.

Die Ölpreise stürzen erneut ab. Das Erdölkartell Opec hat den Ausblick für das Nachfragewachstum gesenkt. Damit reagiert die Gruppe auf die globalen Rezessionsannahmen. Den nächsten Impuls dürften die wöchentlichen API-Daten zu den Lagerbeständen in den USA am späten Mittwoch liefern.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.381,40 +0,5% 142,21 -19,1%

S&P-500 3.598,01 +0,3% 9,17 -24,5%

Nasdaq-Comp. 10.444,13 +0,2% 17,94 -33,2%

Nasdaq-100 10.828,69 +0,3% 37,34 -33,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,30 +1,3 4,29 357,4

5 Jahre 4,15 -2,3 4,18 289,3

7 Jahre 4,06 -2,1 4,08 262,2

10 Jahre 3,93 -1,3 3,94 242,0

30 Jahre 3,90 -2,2 3,92 200,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:23 Mi, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9690 -0,2% 0,9719 0,9708 -14,8%

EUR/JPY 142,37 +0,6% 142,12 142,58 +8,8%

EUR/CHF 0,9676 +0,0% 0,9677 0,9683 -6,7%

EUR/GBP 0,8746 -1,1% 0,8841 0,8766 +4,1%

USD/JPY 146,95 +0,8% 146,20 146,90 +27,7%

GBP/USD 1,1079 +1,0% 1,0990 1,1079 -18,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1809 +0,1% 7,1632 7,1787 +13,0%

Bitcoin

BTC/USD 19.129,82 +0,7% 19.103,18 19.110,57 -58,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,82 89,35 -2,8% -2,53 +23,4%

Brent/ICE 92,00 94,29 -2,4% -2,29 +25,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 159,90 156,78 +2,0% +3,12 +137,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.668,11 1.666,10 +0,1% +2,01 -8,8%

Silber (Spot) 18,89 19,23 -1,7% -0,34 -19,0%

Platin (Spot) 886,78 890,05 -0,4% -3,28 -8,6%

Kupfer-Future 3,43 3,47 -1,3% -0,04 -22,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

