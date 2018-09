MÄRKTE USA/Wall Street dreht ins Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Anleger an der Wall Street fassen wieder etwas Mut, auch wenn weiterhin die Handelsstreitigkeiten als Damoklesschwert über dem Aktienmarkt schweben. Jederzeit kann es hier zu einer weiteren Verschärfung kommen. So könnte US-Präsident Donald Trump weitere Importzölle auf chinesische Importe verhängen. Dagegen gibt es zwischen der EU und den USA immerhin Gespräche zur Beilegung des Handelskonflikts, die US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström als "konstruktiv" und "vorwärtsgerichtet" charakterisierten. Einen Durchbruch gibt es aber nicht.

Gleichwohl drehen die US-Indizes ins Plus: Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag US-Ostküstenzeit 0,6 Prozent auf 26.005 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 0,5 bzw. 0,8 Prozent zu. "Europa ist eine sehr exportorientierte Wirtschaft und der Handel ist für Europa wahrscheinlich wichtiger als für die USA", versucht Chefaktienstratege Eddie Perkin von Eaton Vance die moderaten Aufschläge an der Wall Street zu erklären.

Wichtige US-Konjunkturdaten gibt es keine. Dagegen schauen Investoren weiter gespannt auf die Entwicklung von Wirbelsturm "Florence", der am Vorabend auf die Kategorie 4 hochgestuft worden ist. Er soll voraussichtlich am Donnerstag die Südostküste der USA erreichen. Die US-Hauptstadt Washington hat den Notstand ausgerufen.

Chip-Sektor mit Milliarden-Übernahme im Blick

Auf Unternehmensseite steht vor allem der Halbleitersektor im Blick. Der japanische Chiphersteller Renesas Electronics übernimmt für 6,7 Milliarden Dollar Integrated Device Technology (IDT). Mit dem Schritt wollen die Japaner ihr Geschäft mit Halbleitern für die Automobilindustrie ausbauen. Analysten bewerten die Übernahme generell positiv. Der Gesamtpreis entspricht 49 Dollar je Aktie. Die Aktie von Integrated Device Technology schießt um 11 Prozent auf 46,69 Dollar nach oben.

Die Papiere des Elektroautobauers Tesla geben nach einer Abstufung und einem negativen Analysten-Kommentar, in dem von einem "erratischen Verhalten" von CEO Elon Musk die Rede ist, um 3,8 Prozent nach. Der US-Börsenneuling Sonos hat im dritten Geschäftsquartal bei niedrigeren Erlösen einen deutlich höheren Verlust verbucht als im Vorjahreszeitraum. Die Aktie bricht um 18,4 Prozent ein. Dem Kurs des Software-Herstellers Nutanix beschert dagegen der größte Auftrag der Firmengeschichte ein Kursplus von 1,5 Prozent.

Francesca's Holdings stürzen um über 32 Prozent ab. Der Einzelhändler schockt Investoren mit schwachen Zweitquartalszahlen unter Markterwartungen und einem gesenkten Ausblick. Beim Industrieunternehmen Pentair hat der aktivistische Investor Nelson Peltz vom Hedgefonds Trian Fund Management seinen Posten im Verwaltungsrat aufgegeben. Die Titel büßen 0,9 Prozent ein.

Casey's General Stores verteuern sich um 8,2 Prozent, nachdem der Einzelhändler in der abgelaufenen Periode besser als prognostiziert abgeschnitten hat. Yum China Holdings brechen um 13,3 Prozent ein. Laut einem Bericht verfolgt ein Konsortium die Übernahmepläne des Schnellrestaurantkettenbetreibers wie Pizza Hut und KFC in China nicht weiter.

Ölpreise steigen mit Libyen-Entwicklungen

Für die Ölpreise geht es nach oben. Händler verweisen zur Begründung auf die jüngsten Entwicklungen in Libyen, wo es am Montag offenbar zu einem Terroranschlag auf den Hauptsitz der staatlichen Ölgesellschaft (NOC) gekommen war. Dazu kämen die immer deutlicher zu Tage tretenden Auswirkungen der Iran-Sanktionen. Zudem besteht die Sorge, dass die "Florence" auch die Erdölbranche in den USA treffen könnte. Der Spread zwischen der US-Sorte WTI und der globalen Marke Brent läuft dabei immer weiter auseinander. Der Preis für ein Barrel WTI gewinnt 2,2 Prozent auf 69,01 Dollar, für Brent geht es um 1,7 Prozent auf 78,72 Dollar nach oben.

Der Euro zeigt sich wenig verändert knapp unter der Marke von 1,16 Dollar. Zwischenzeitlich kletterte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1644 Dollar, konnte dieses Niveau aber nicht behaupten. Der besser als erwartet ausgefallene ZEW-Index in Deutschland hat kaum Einfluss. Das britische Pfund gibt einen großen Teil der Vortagesgewinne wieder ab und notiert bei 1,30 Dollar. Hoffnungen auf eine baldige Einigung auf die Modalitäten des Brexits hatten das Pfund am Montag bis auf 1,3050 Dollar nach oben getrieben.

Mit Abgaben zeigen sich die US-Anleihen. Für die Rendite zehnjähriger Papiere geht es um 3 Basispunkte auf 2,97 Prozent nach oben. US-Rentenpapiere folgen ihren europäischen Pendants. Investoren rüsteten sich für die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag, heißt es.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.002,95 0,56 145,88 5,19

S&P-500 2.892,03 0,52 14,90 8,17

Nasdaq-Comp. 7.984,76 0,76 60,60 15,66

Nasdaq-100 7.517,66 0,94 69,98 17,53

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 2,74 3,3 2,71 153,8

5 Jahre 2,86 4,3 2,82 94,0

7 Jahre 2,92 4,0 2,88 67,6

10 Jahre 2,97 3,3 2,93 52,3

30 Jahre 3,11 3,2 3,08 4,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.45 Uhr Mo, 17:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1585 -0,10% 1,1608 1,1607 -3,6%

EUR/JPY 129,31 +0,32% 129,39 128,95 -4,4%

EUR/CHF 1,1285 -0,23% 1,1314 1,1291 -3,6%

EUR/GBP 0,8907 +0,01% 0,8898 0,8914 +0,2%

USD/JPY 111,63 +0,48% 111,46 111,11 -0,9%

GBP/USD 1,3006 -0,17% 1,3047 1,3021 -3,8%

Bitcoin

BTC/USD 6.277,55 -0,9% 6.363,32 6.338,85 -54,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,27 67,54 +2,6% 1,73 +18,0%

Brent/ICE 78,91 77,42 +2,0% 1,54 +20,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.195,49 1.195,88 -0,0% -0,40 -8,2%

Silber (Spot) 14,09 14,17 -0,6% -0,08 -16,8%

Platin (Spot) 791,30 787,50 +0,5% +3,80 -14,9%

Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,7% -0,02 -22,4%

