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MÄRKTE USA/Wall Street dreht mit steigenden Ölpreisen ins Minus

13.03.26 17:02 Uhr
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DOW JONES--Die Wall Street bleibt am Freitag ein Spielball der Erdölpreise. Zwar stabilisieren sich diese im Großen und Ganzen, drehen aber gleichwohl wieder leicht ins Plus und die US-Börsen geben zuvor gesehene Aufschläge wieder ab. Die Korrelation zwischen Aktien und Öl bleibe hoch, heißt es im Handel. Der Preis für die Nordseesorte Brent zieht um 0,7 Prozent auf 101,18 Dollar je Barrel an. Bei WTI beträgt der Aufschlag 0,9 Prozent.

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Zwar gibt es eine Reihe von Versuchen, den Ölpreisanstieg zu stoppen - diese zeigen aber nur mäßigen Erfolg. Nach der Freigabe der strategischen Ölreserven durch die Internationale Energieagentur versuchen die USA nun, durch eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland den anhaltenden Preisanstieg zu dämpfen. Laut Berichten verhandeln zudem europäische Staaten und auch Indien mit dem Iran über eine Passage von Rohöl durch die extrem unsichere Seestraße von Hormus.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit stagniert der Dow-Jones-Index bei 46.686 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite drehen 0,3 bzw. 0,6 Prozent ins Minus. Auch der Anleihemarkt dreht leicht. Nach dem jüngsten Anstieg klettert die Rendite im Zehnjahresbereich um 1 weiteren Basispunkt auf das Tageshoch von 4,28 Prozent. Die hohen Ölpreise schüren weiter Inflationssorgen und lassen Zinssenkungen immer unwahrscheinlicher erscheinen.

Selbst schwache Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter, ein nach unten revidiertes US-BIP und eine eingetrübte Stimmung der US-Verbraucher ändern an dieser Sicht der Dinge offenbar nichts. Das von der US-Notenbank favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), fiel im Großen und Ganzen wie erwartet aus, bewegt sich aber gleichwohl weiter klar über dem 2-Prozentziel der Fed und liefert somit auch keine Argumente für Zinssenkungen. Nicht ganz ins Bild passen deutlicher als gedacht gestiegene offene Stellen in den USA im Januar.

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Von seinem Status als "sicherer Hafen" in unruhigen Zeiten profitiert erneut der Dollar, der auf den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten klettert. Für den Dollar-Index geht es um 0,6 Prozent nach oben. Der Goldpreis steuert dagegen auf einen Wochenverlust zu, der Preis für die Feinunze sinkt um 0,5 Prozent - im Fahrwasser des festen Greenbacks und weiter steigender Marktzinsen.

Bei den Einzelwerten sinkt der Aktienkurs von Adobe um 6,9 Prozent - der Abgang von CEO Shantanu Narayen überschattet positive Erstquartalszahlen und einen ebensolchen Ausblick auf das laufende Quartal. Für Analyst Brent Thill von Jefferies ist die Entscheidung aber die richtige für das Unternehmen. Narayen wird nach 18 Jahren an der Spitze des Softwarekonzerns ausscheiden.

Ulta Beauty stürzen um 11 Prozent ab. Der Kosmetik- und Parfümhändler prognostiziert für dieses Geschäftsjahr eine Verlangsamung des Wachstums. Dass der Umsatz für das vierte Quartal über den Erwartungen lag, hilft dem Kurs nicht. SentinelOne ziehen um 1,3 Prozent an. Das Cybersicherheitsunternehmen meldete einen Umsatzsprung von 20 Prozent. Insulet büßen 6,1 Prozent ein - der Anbieter von Insulinpumpen kämpft mit Herstellungsproblemen.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 46.686,18 +0,0 +8,33 46.677,85

S&P-500 6.653,24 -0,3 -19,38 6.672,62

NASDAQ Comp 22.180,84 -0,6 -131,14 22.311,98

NASDAQ 100 24.433,98 -0,4 -99,60 24.533,58

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,73 -0,03 3,76 3,69

5 Jahre 3,87 -0,01 3,89 3,82

10 Jahre 4,28 +0,01 4,28 4,23

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:14

EUR/USD 1,1441 -0,6 -0,0069 1,1510 1,1517

EUR/JPY 182,55 -0,5 -0,8700 183,42 183,4200

EUR/CHF 0,9031 -0,2 -0,0017 0,9048 0,9037

EUR/GBP 0,8643 +0,2 0,0017 0,8626 0,8631

USD/JPY 159,55 +0,1 0,2200 159,33 159,2800

GBP/USD 1,3236 -0,8 -0,0105 1,3341 1,3341

USD/CNY 6,8961 +0,4 0,0272 6,8689 6,8689

USD/CNH 6,9011 +0,3 0,0210 6,8801 6,8807

AUS/USD 0,701 -0,9 -0,0064 0,7074 0,7079

Bitcoin/USD 72.347,56 +3,1 2.154,22 70.193,34 70.094,98

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 96,56 +0,9 0,83 95,73

Brent/ICE 101,18 +0,7 0,72 100,46

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.052,19 -0,5 -26,70 5.078,89

Silber 80,80 -3,5 -2,96 83,76

Platin 2.055,46 -3,6 -76,54 2.132,00

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 12:02 ET (16:02 GMT)

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14.09.2018Adobe HoldPivotal Research Group
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