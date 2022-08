MÄRKTE USA/Wall Street dürfte mit Abschlägen starten

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften am Dienstag mit Abschlägen in den Handel starten. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 gibt aktuell 0,6 Prozent nach.

Für Nervosität bei den Anlegern sorgt der geplante Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Die US-Politikerin soll am Dienstagabend (Ortszeit) in Taiwan eintreffen. Es wird befürchtet, dass sich durch die Visite die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter verschlechtern könnten. Peking beansprucht Taiwan als chinesisches Territorium und hat im Falle eines Besuches mit Konsequenzen gedroht.

Nach zuletzt schwachen Konjunkturdaten aus China drückt auch die Angst vor einem kräftigen Einbruch der Weltwirtschaft auf das Sentiment. Vor allem die Sorge, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte, bringt Verunsicherung.

Konjunkturseitig stehen keine relevanten Veröffentlichungen auf der Agenda. Erst nach Handelsschluss werden die wöchentlichen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen des privaten American Petroleum Institute (API) publiziert.

Die Berichtssaison läuft indessen munter weiter. Nach Handelsschluss werden auch noch Börsen-Größen wie Starbucks, Advanced Micro Devices, Paypal und Airbnb Einblicke in den Geschäftsverlauf gewähren.

Dupont und Caterpillar nach Zahlen leichter - Pinterest mit Kurssprung

Dupont büßen vorbörslich 2,2 Prozent ein. Der US-Spezialchemiekonzern hat im zweiten Quartal zwar die Markterwartungen übertroffen, mit seinem Ausblick für das laufende Quartal aber enttäuscht.

Caterpillar verlieren 3,4 Prozent. Der Baumaschinenhersteller hat im zweiten Quartal zwar mehr verdient als erwartet, beim Umsatz aber die Analystenerwartungen leicht verfehlt.

Pinterest machen einen Sprung um 18,6 Prozent nach oben. Schützenhilfe erhält die Aktie vom aktivistischen Investor Elliott Management. Dieser hatte mitgeteilt, dass er mit einer Beteiligung von etwa 9 Prozent nunmehr größter Aktionär sei. Die Zahlen für das zweite Quartal sind indessen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

Positiv werden die Zahlen von Avis Budget (+6,0%) aufgenommen. Der Autoverleiher hatte den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr unerwartet kräftig gesteigert. Auch der Umsatz übertraf die Erwartungen des Marktes.

Dollar fester

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Die Spannungen zwischen den USA und China dürften als sichere Häfen geltende Währungen wie dem Dollar, dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken Auftrieb geben, so die Analysten der ING.

Die Ölpreise legen in einem volatilen Umfeld nach dem deutlichen Rückgang am Vortag aktuell leicht zu. Schwache Konjunkturdaten aus China und damit verbundene Nachfragesorgen hatten die Preise zuletzt unter Druck gesetzt. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI erhöht sich um 0,7 Prozent, Brent notiert 0,1 Prozent höher.

Am Anleihemarkt geben die Renditen bei steigenden Notierungen nach. Die Rendite 10-jähriger Papiere liegt 3,9 Basispunkte niedriger bei 2,53 Prozent.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,81 -4,9 2,86 208,5

5 Jahre 2,58 -6,2 2,64 131,5

7 Jahre 2,58 -3,7 2,61 113,7

10 Jahre 2,53 -3,9 2,57 102,2

30 Jahre 2,87 -4,4 2,92 97,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:26 Uhr Mo., 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0216 -0,4% 1,0240 1,0126 -10,2%

EUR/JPY 133,52 -1,1% 134,03 138,32 +2,0%

EUR/CHF 0,9727 -0,2% 0,9752 0,9753 -6,2%

EUR/GBP 0,8363 -0,1% 0,8387 0,8421 -0,5%

USD/JPY 130,69 -0,7% 130,84 136,60 +13,5%

GBP/USD 1,2215 -0,3% 1,2212 1,2024 -9,7%

USD/CNH (Offshore) 6,7772 -0,1% 6,7745 6,7691 +6,7%

Bitcoin

BTC/USD 22.868,55 -0,7% 22.770,45 20.837,45 -50,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 94,54 93,89 +0,7% 0,65 +32,1%

Brent/ICE 100,15 100,03 +0,1% 0,12 +34,5%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 208,22 199,50 +3,7% 7,42 +229,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.787,91 1.772,23 +0,9% +15,68 -2,3%

Silber (Spot) 20,49 20,36 +0,6% +0,13 -12,1%

Platin (Spot) 919,35 910,99 +0,9% +8,36 -5,3%

Kupfer-Future 3,53 3,54 -0,5% -0,02 -20,4%

===

