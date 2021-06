MÄRKTE USA/Wall Street dürfte mit Jobdaten etwas fester eröffnen

NEW YORK (Dow Jones)--Der Aktienterminmarkt lässt eine etwas festere Handelseröffnung an der Wall Street am Freitag vermuten. Die Kontrakte auf die wichtigsten Indizes ziehen vorbörslich mit Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichtes an. Zwar ist die Arbeitslosenquote im Mai niedriger als erwartet ausgefallen, das trifft aber auch auf die neu geschaffenen Stellen zu, während der Anstieg der Stundenlöhne über den Prognosen lag.

Am Vortag hatten überraschend starke Daten vom Arbeitsmarkt Befürchtungen geschürt, die Inflation könnte noch mehr Fahrt aufnehmen und die US-Notenbank zu früheren geldpolitischen Straffungen animieren. Diese Sorgen scheint der Beschäftigungsbericht etwas zu lindern.

Dollar gibt nach - Gold zieht an

Der Dollar gerät mit den Daten etwas unter Druck, der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent. Anleger preisten geldpolitische Straffungen zum Teil wieder aus, heißt es. Dazu passend sinken die Renditen am kurzen Ende des Rentenmarktes, am langen steigen sie hingegen. Den klaren Gewinner stellt Gold. Die Feinunze verteuert sich merklich mit den Daten, was aber zu einem Teil an der Dollarschwäche liegt. Aber Anleger sähen in dem robusten Stellenzuwachs keinen Grund, ihre Inflationserwartungen zu überdenken, heißt es mit Blick auf das Edelmetall.

Die Erdölpreise nehmen die jüngste Rally, die sie auf Mehrjahreshochs getrieben hatte, wieder auf. Der Stellenaufbau in den USA falle trotz allem äußerst robust aus und spreche nicht gegen die Annahme eine steigenden Nachfrage.

Unter den Einzelaktien steigen Ford um weitere 3,2 Prozent, nachdem der Automobilhersteller positive Absatzzahlen bekannt gegeben hat. Broadcom (+0,3%) überrascht positiv mit Geschäftszahlen. Umsatz und Ergebnis lagen im zweiten Geschäftsquartal über den Erwartungen. Zudem gab das Unternehmen einen optimistischen Ausblick auf das laufende dritte Geschäftsquartal.

Die Slack-Aktie (-0,4%) kann nicht von starken Geschäftszahlen profitieren, obwohl das Unternehmen mehr verdient hat als erwartet und einen Rekordzuwachs bei der Nutzerzahl vermeldet hat. Doch die Messlatte in der Branche hänge sehr hoch, heißt es im Handel.

Docusign (+6,3%), ein Anbieter digitaler Vertragshilfsmittel, schnitt mit Quartalszahlen und Ausblick besser als gedacht ab. Five Below springen um 5,7 Prozent in die Höhe, der Einzelhändler verbuchte eine regelrechte Umsatzexplosion von 197,6 Prozent auf Jahressicht. Asana schießen um 9,3 Prozent empor. Die Software-Gesellschaft hob nach Geschäftszahlen klar oberhalb der Marktprognose den Ausblick an.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 -0,4 0,16 4,0

5 Jahre 0,83 -0,6 0,84 47,3

7 Jahre 1,30 -0,2 1,30 65,0

10 Jahre 1,63 0,7 1,62 71,3

30 Jahre 2,31 1,5 2,30 66,5

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:09 Uhr Do, 18:37 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2141 +0,11% 1,2117 1,2123 -0,6%

EUR/JPY 133,49 -0,21% 133,48 133,68 +5,9%

EUR/CHF 1,0943 -0,14% 1,0957 1,0968 +1,2%

EUR/GBP 0,8574 -0,29% 0,8592 0,8595 -4,0%

USD/JPY 109,92 -0,34% 110,23 110,27 +6,4%

GBP/USD 1,4162 +0,42% 1,4092 1,4104 +3,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3988 +0,01% 6,3999 6,3993 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 36.535,76 -5,78% 37.873,51 38.879,26 +25,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,21 68,81 +0,6% 0,40 +42,6%

Brent/ICE 71,62 71,31 +0,4% 0,31 +39,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.879,15 1.870,30 +0,5% +8,85 -1,0%

Silber (Spot) 27,56 27,48 +0,3% +0,09 +4,4%

Platin (Spot) 1.155,35 1.161,50 -0,5% -6,15 +7,9%

Kupfer-Future 4,49 4,46 +0,6% +0,03 +27,3%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2021 09:08 ET (13:08 GMT)