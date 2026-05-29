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MÄRKTE USA/Wall Street dürfte Rekordserie fortsetzen

01.06.26 13:22 Uhr
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Taylor Morrison Home Corp (A)
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DOW JONES--Die US-Börsen dürften zum Start in die neue Woche auf Rekordkurs bleiben, auch wenn die Kursgewinne zunächst eher klein ausfallen dürften. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen vorbörslich etwa 0,2 Prozent im Plus. Die Anleger setzen offenbar weiter auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran, auch wenn sich beide Seiten neue Scharmützel geliefert haben. Zusätzlich erschwert werden die Verhandlungen über eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus durch einen neuen Vorstoß israelischer Streitkräfte in den Libanon.

Der Ölpreis zieht am Montag in Reaktion auf die Nachrichtenlage wieder an. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 3,2 Prozent auf 94,06 Dollar, notiert damit aber immer noch deutlich unter den Höchstständen, die der Preis seit Beginn des Kriegs gesehen hat. Der Dollar verzeichnet als Fluchtwährung in Krisenzeiten etwas Zulauf. Der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent. Am Anleihemarkt legen die Renditen leicht zu; im Zehnjahresbereich geht es um 1 Basispunkt nach oben auf 4,47 Prozent. Die steigenden Marktzinsen und der festere Dollar drücken den Preis für die Feinunze Gold um 0,7 Prozent auf 4.505 Dollar.

An Konjunkturdaten werden am Montag der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die Bauausgaben jeweils aus dem April veröffentlicht. Unternehmensnachrichten sind rar. Nach Börsenschluss wird Hewlett Packard Enterprise die Zahlen des zweiten Geschäftsquartals vorlegen.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht erneut der Chip-Sektor. Hier steigt die Aktie von Nvidia vorbörslich um 2,1 Prozent. Nvidia hat auf der Computex-Konferenz in Taiwan ihren neuen Superchip vorgestellt, den das Unternehmen als den "effizientesten jemals gebauten PC-Chip" bezeichnet. Der Chip soll in Computern zum Einsatz kommen, auf denen KI-Agenten laufen sollen.

Davon profitieren auch die Aktien von Unternehmen, in deren Laptops der neue Nvidia-Chip verbaut werden soll. Dell Technologies gewinnen nach ihrem Kurssprung um rund 33 Prozent am Freitag nun weitere 1,8 Prozent. Microsoft verbessern sich um 3,8 Prozent. Aktien von Nvidia-Wettbewerbern geben derweil nach. Intel verbilligen sich um rund 7 und Advanced Micro Devices (AMD) um 4,5 Prozent. Qualcomm büßen 9,6 Prozent ein. Der Softwarehersteller hatte in den vergangenen Jahren einen Vorstoß in das PC-Geschäft unternommen.

Die Aktie von Taylor Morrison Home springt um rund 23 Prozent nach oben auf 71,85 Dollar. Berkshire Hathaway übernimmt das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen zum Preis von 72,50 Dollar je Aktie.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,04 +0,02 4,04 4,03

5 Jahre 4,17 +0,02 4,18 4,17

10 Jahre 4,47 +0,01 4,47 4,46

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:42

EUR/USD 1,1645 -0,1 -0,0014 1,1659 1,1672

EUR/JPY 185,7 +0,0 0,0200 185,68 185,7900

EUR/CHF 0,9126 +0,3 0,0023 0,9103 0,9121

EUR/GBP 0,8648 -0,2 -0,0013 0,8661 0,8666

USD/JPY 159,46 +0,1 0,2000 159,26 159,1700

GBP/USD 1,3462 +0,0 0,0003 1,3459 1,3468

USD/CNY 6,765 -0,0 -0,0012 6,7662 6,7662

USD/CNH 6,7633 0,0 0,0000 6,7630 6,7625

AUS/USD 0,7174 -0,1 -0,0009 0,7183 0,7191

Bitcoin/USD 72.601,42 -1,4 -1.051,67 73.653,09 73.982,23

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,65 +3,8 3,29 87,36

Brent/ICE 94,06 +3,2 2,94 91,12

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.504,69 -0,7 -31,13 4.535,82

Silber 75,70 +0,6 0,45 75,26

Platin 1.940,20 +1,2 23,16 1.917,04

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2026 07:23 ET (11:23 GMT)

In eigener Sache

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