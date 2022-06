MÄRKTE USA/Wall Street dürfte Vorwochengewinne ausbauen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Montag an die Vorwoche anknüpfen und ihre Aufwärtstendenz fortsetzen. Unerwartet schwache Konjunkturdaten hatten die Hoffnung befeuert, dass die US-Notenbank weniger harsch vorgehen könnte als bislang befürchtet.

"Die Märkte gehen weiterhin davon aus, dass das Schlimmste für die US-Anleihemärkte vorbei ist und dass das Ende der Zinserhöhungen der Fed früher eintreten wird, da sich die Wirtschaft in den USA und anderswo in der zweiten Jahreshälfte 2022 stark verlangsamen wird", sagt Jeffrey Halley, Analyst beim Broker Oanda.

Die Commerzbank geht nun von einer Rezession in den USA aus und rechnet damit, dass die Fed bereits 2023 mit Zinssenkungen beginnen wird. Allerdings weisen Händler darauf hin, dass zunächst einmal die aggressive Bekämpfung der Inflation im Blickpunkt der Fed steht.

JP Morgan-Stratege Marko Kolanovic vermutet indes, der Markt könne in dieser Woche 7 Prozent zulegen, im Zuge der Portfolioanpassung zum Halbjahresende. In der laufenden Woche steht eine ganze Reihe von Daten und Terminen auf der Agenda, unter anderem ein Treffen von Fed-Chef Jerome Powell mit den Zentralbanken der EU und Großbritanniens.

Biontech gesucht

Epiyzyme haussieren um 60 Prozent, nachdem das französische Biopharma-Unternehmen Ipsen eine Vereinbarung zur Übernahme getroffen hat. Biontech liegen 2,8 Prozent fester. Der Kurs profitiert von einem Zwischenbericht des Unternehmens zu seinem Corona-Impfstoff, der positive Ergebnisse gegen die neuen Varianten des Coronavirus zeigte.

In dem risikofreudigen Umfeld ist der Dollar wenig gefragt. Der Dollarindex verliert 0,2 Prozent. Auch Anleihen werden verkauft, sie stehen im Schatten des Aktienmarkts. Die Zehnjahresrendite steigt um 5,7 Basispunkte auf 3,19 Prozent.

Bei den Ölpreisen tut sich wenig. Sie steigen ganz leicht vor dem Hintergrund von G7-Diskussionen über die Festlegung eines Höchstpreises für russisches Öl. Solange Länder wie Indien und China hier nicht mitspielten, dürfte dieser Plan kaum Wirksamkeit zeigen, kommentieren Beobachter.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,11 +3,5 3,07 237,6

5 Jahre 3,24 +5,8 3,18 198,2

7 Jahre 3,27 +6,3 3,20 182,5

10 Jahre 3,19 +5,7 3,13 168,1

30 Jahre 3,33 +6,7 3,26 142,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:29 % YTD

EUR/USD 1,0572 +0,2% 1,0560 1,0550 -7,0%

EUR/JPY 143,28 +0,4% 142,53 142,55 +9,5%

EUR/CHF 1,0145 +0,3% 1,0115 1,0075 -2,2%

EUR/GBP 0,8620 +0,2% 0,8603 0,8585 +2,6%

USD/JPY 135,51 +0,2% 134,97 135,11 +17,7%

GBP/USD 1,2263 -0,1% 1,2277 1,2290 -9,4%

USD/CNH (Offshore) 6,6874 +0,0% 6,6834 6,6835 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 21.268,28 -0,5% 21.192,61 20.951,28 -54,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 108,19 107,62 +0,5% 0,57 +49,9%

Brent/ICE 113,97 113,12 +0,8% 0,85 +51,1%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 131,60 129,50 +2,4% 3,10 +52,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.832,86 1.827,10 +0,3% +5,76 +0,2%

Silber (Spot) 21,40 21,15 +1,2% +0,25 -8,2%

Platin (Spot) 911,34 909,95 +0,2% +1,39 -6,1%

Kupfer-Future 3,76 3,74 +0,4% +0,01 -15,5%

===

