MÄRKTE USA/Wall Street erklimmt in Trippelschritten neue Rekordstände

Von Florian Faust

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der kleinen Weihnachtsrally des Vortages hat sich die positive Grundstimmung an der Wall Street auch am Mittwoch dank deutlich gesunkener Rentenrenditen gehalten. Der feste Glaube an baldige Zinssenkungen hievte Dow-Jones-Index und Nasdaq-100 auf Allzeithochs. Doch mit Erreichen der Rekordstände ging den Indizes mehr und mehr die Luft aus. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,3 Prozent auf 37.656 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite rückten um 0,1 Prozent bzw. 0,2 Prozent vor. abei wurden an der Nyse 1.548 (Dienstag: 2.152) Kursgewinner gezählt, denen 1.280 (690) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 84 (71) Titel.

Der S&P-500 könnte die neunte Woche in Folge mit Kursgewinnen beenden, was seine beste Gewinnserie seit 2004 wäre, nachdem er 2023 bisher um 24,4 Prozent gestiegen ist. "Abgesehen von der üblichen Weihnachtssaisonalität sind Kursgewinne für den Rest der Woche auf die deutlich gestiegene Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung zurückzuführen, die sich aus den jüngsten Konjunkturdaten ergibt", sagte ein Teilnehmer. Anleger gingen zuletzt aber vor allem deshalb in Aktien, weil sie hofften, dass die US-Notenbank im Frühjahr die Zinsen senken werde, nachdem die Inflation sich wieder in der Nähe des 2-Prozentziels bewegt hatte. Allerdings sahen einige Händler bereits Übertreibungen: "Der Aktienmarkt ist zu optimistisch, was die Anzahl der für 2024 erwarteten Zinssenkungen angeht", warnte Chefmarktstratege Michael Landsberg von Landsberg Bennett Private Wealth Management.

Besonders am Rentenmarkt, wo die Renditen auf Talfahrt gingen, wurden die Zinsspekulationen gespielt. Belastet von den deutlich gesunkenen Marktzinsen tendierte der Dollar zur Schwäche, der Dollarindex verlor 0,5 Prozent. Zum Euro fiel der Greenback auf ein Fünfmonatstief. Die Dollarschwäche und gefallene Marktzinsen halfen dem Goldpreis auf die Sprünge, am Terminmarkt wurden Rekordpreise gezahlt. Aber auch der Gazakrieg stütze den vermeintlich sicheren Goldhafen, hieß es.

Ölpreise kommen zurück

Die Ölpreise kamen nach ihren Vortagesaufschlägen auf die höchsten Stände seit rund einem Monat wieder etwas zurück. Einige Reedereien erwogen eine Wiederaufnahme des zivilen Schiffsverkehrs durchs Rote Meer. Wegen der zunehmenden Zahl von Überfällen durch jemenitische und vom Iran kontrollierte Huthi-Rebellen hatten Handelsschiffe den Schiffsverkehr durch dieses Meer jüngst eingestellt, was die Ölpreise getrieben hatte.

Den Einzelwerten erholten sich Apple (+0,1%) kaum von der jüngsten Schwäche. Der Technologieriese hatte im Patentsreit um seine Uhren einen Achtungserfolg verbucht. Ein Gericht hatte das von der US-Regierung verhängte Importsverbot für einige Watch-Modelle außer Vollzug gesetzt. Allerdings war die Entscheidung nur temporärer Natur, eine dauerhafte Entscheidung stand noch aus. Wegen Patentstreitereien durfte Apple die meisten Uhrenmodelle zuvor nicht mehr in die USA einführen. Die Papiere der Medizintechnikfirma Masimo, mit der Apple den Patentstreit austrägt, büßten nach dem Gerichtsentscheid 4,6 Prozent ein.

Tesla zogen um 1,9 Prozent an, laut einem Bericht plant der Elektroautokonzern eine Überarbeitung seines Modells Y in China. Die Titel der New York Times gewannen 2,8 Prozent. Der Verlag hat Microsoft und OpenAI wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen verklagt und damit einen Rechtsstreit über Technologien der generativen KI mit weitreichenden Folgen für die Zukunft der Zeitungsbranche losgetreten. Microsoft sanken um 0,2 Prozent.

Bewegung im Pharmasektor

Cytokinetics schnellten um 82,6 Prozent auf ein 19-Jahreshoch dank positiver Studienergebnisse in die Höhe. Mit einem Kurssprung von 23,6 Prozent reagierten Coherus Biosciences auf die Zulassung einer weiteren Darreichungsform des Krebsmedikaments Udenyca durch die Gesundheitsbehörde FDA. Nach Aussetzung einer Studie durch die FDA brachen Iovance Biotherapeutics dagegen um 18,7 Prozent ein.

Altisource Asset Management stiegen um 6,7 Prozent, nachdem das Unternehmen den langjährigen Chairman William Erbey zum neuen CEO ernannt hatte. Eine Reihe von Führungskräften hatte Altisource in jüngster Zeit den Rücken gekehrt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.656,52 +0,3% 111,19 +13,6%

S&P-500 4.781,58 +0,1% 6,83 +24,5%

Nasdaq-Comp. 15.099,18 +0,2% 24,60 +44,3%

Nasdaq-100 16.906,80 +0,2% 28,34 +54,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,23 -12,6 4,36 -18,6

5 Jahre 3,79 -10,4 3,89 -21,5

7 Jahre 3,81 -11,1 3,92 -16,1

10 Jahre 3,79 -11,2 3,90 -9,3

30 Jahre 3,94 -10,4 4,05 -2,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:28 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1107 +0,6% 1,1049 1,1022 +3,8%

EUR/JPY 157,50 +0,2% 157,76 156,90 +12,2%

EUR/CHF 0,9358 -0,8% 0,9435 0,9425 -5,5%

EUR/GBP 0,8678 +0,0% 0,8676 0,8661 -1,9%

USD/JPY 141,82 -0,4% 142,78 142,35 +8,2%

GBP/USD 1,2799 +0,6% 1,2734 1,2726 +5,8%

USD/CNH (Offshore) 7,1519 +0,1% 7,1471 7,1520 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.427,77 +2,2% 42.461,95 43.716,64 +161,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,92 75,57 -2,2% -1,65 -3,1%

Brent/ICE 79,53 81,07 -1,9% -1,54 -2,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,255 34,55 +2,1% +0,71 -59,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.078,33 2.068,29 +0,5% +10,04 +14,0%

Silber (Spot) 24,29 24,23 +0,3% +0,07 +1,4%

Platin (Spot) 999,95 981,50 +1,9% +18,45 -6,4%

Kupfer-Future 3,96 3,90 +1,4% +0,05 +4,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

