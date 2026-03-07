DAX23.301 -1,2%Est505.633 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +3,8%Nas22.157 -1,0%Bitcoin58.937 +2,9%Euro1,1583 +0,4%Öl102,2 +9,5%Gold5.104 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Wall Street erneut schwach erwartet - Ölpreise legen weiter zu

09.03.26 13:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
American Airlines Inc
9,31 EUR -0,80 EUR -7,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delta Air Lines Inc.
50,00 EUR -2,70 EUR -5,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hewlett Packard Enterprise Co.
18,06 EUR -0,33 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lockheed Martin Corp.
588,30 EUR 9,20 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Northrop Grumman Corp.
665,20 EUR 19,80 EUR 3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Southwest Airlines Co.
35,24 EUR -2,47 EUR -6,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
77,70 EUR -1,35 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Abwärtstendenz an der Wall Street dürfte sich zu Wochenbeginn fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 1,0 Prozent - belastet vom anhaltenden Anstieg der Ölpreise. Händler sprechen von Stagflationsängsten. Im asiatischen Handel waren die Preise von den ohnehin schon stark erhöhten Niveaus nochmals um bis zu 30 Prozent nach oben geschossen. Brent kostete in der Spitze fast 120 Dollar. Inzwischen hat sich die Panik etwas gelegt, das Barrel geht mit 102,83 Dollar um - ein Plus von noch immer 10,9 Prozent. WTI steigt um 11,1 Prozent auf 100,94 Dollar. Entsprechend liegen auch die US-Futures nicht mehr so tief im Minus wie noch am Morgen.

Wer­bung

Auslöser für den Anstieg waren Angriffe auf iranische Öltanker und Öllager am Wochenende durch Israel. "Das ist eine neue Eskalationsstufe. Aber ich gehe davon aus, dass wir heute Nacht die Hochs beim Öl gesehen haben, auch wenn es in den nächsten Wochen extrem schwankungsintensiv bleiben wird", sagt Analyst Jens Klatt von XTB. Er zieht seinen Optimismus aus den US-Zwischenwahlen im November. "Wenn die Republikaner bzw. US-Präsident Trump hier einen Sieg einfahren wollen, muss der Ölpreis zurück unter 100 Dollar - und zwar deutlich", meint er.

Die Rohölrally könnte die Preise auf über 150 Dollar treiben, befinden dagegen andere Analysten wie die von Macquarie Capital. Der Rohölmarkt ist nach deren Ansicht viel zu optimistisch, trotz eines Anstiegs der Brent-Preise um rund 37 Prozent seit Februar. Der Markt sei "ungewöhnlich zurückhaltend" in Bezug auf Angebotsausfälle im Zusammenhang mit der faktischen Schließung der Straße von Hormus. Nach Berichten über Unterbrechungen im Irak und in Kuwait könnten weitere Produktionsstopps folgen, weil Platz zur Lagerung des aufgestauten Rohöls fehlt.

Dazu kommen Konjunktursorgen und schwindende Zinssenkungshoffnungen, nachdem am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Februar unerwartet schwach ausgefallen war. Darauf müsste die US-Notenbank eigentlich mit niedrigeren Zinsen reagieren, jedoch macht ihr dabei die durch die steigenden Ölpreise mutmaßlich steigende Inflation einen Strich durch die Rechnung. In die gleiche Richtung dürften auch kaum vermeidbare Lieferkettenprobleme wirken.

Wer­bung

Gold kann dagegen von seinem Ruf als sicherer Hafen nicht profitieren, der Preis für das Edelmetall fällt um 1,3 Prozent auf 5.103 Dollar, auch belastet vom festen Dollar. Der Dollar-Index erhöht sich um 0,3 Prozent. Auch für die Notierungen am Anleihemarkt geht es abwärts. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 4 Basispunkte auf 4,17 Prozent.

Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Auch gibt es nur wenige Unternehmensmeldungen. Hewlett Packard Enterprise wird nach der Schlussglocke die Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Für die Aktie geht es vorbörslich um 0,7 Prozent nach unten.

Gesucht sind dagegen Rüstungswerte. So steigen die Aktien von Lockheed Martin um 1,2 Prozent und für die Titel von Northrop Grumman geht es um 1,7 Prozent nach oben. Die Ernennung von Mojtaba Khamenei zum neuen obersten Führer des Iran deute darauf hin, dass es keinen schnellen Frieden im Nahen Osten geben und die Nachfrage nach Ausrüstung wie Drohnen, Raketen, Abfangjägern, bemannten Kampfflugzeugen und Tankflugzeugen daher weiter boomen werde, heißt es.

Wer­bung

Dagegen geht es mit den Aktien von US-Fluggesellschaften weiter abwärts. Die Titel von United Airlines Holdings, Delta Air Lines, American Airlines und Southwest fallen um bis zu 3,1 Prozent.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,60 +0,04 3,64 3,59

5 Jahre 3,76 +0,04 3,81 3,75

10 Jahre 4,17 +0,04 4,22 4,16

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:30

EUR/USD 1,1562 -0,5 -0,0056 1,1618 1,1595

EUR/JPY 183,15 -0,1 -0,1100 183,26 182,9200

EUR/CHF 0,9004 -0,1 -0,0011 0,9015 0,9014

EUR/GBP 0,8656 -0,0 -0,0002 0,8658 0,8660

USD/JPY 158,39 +0,4 0,6000 157,79 157,7300

GBP/USD 1,3353 -0,4 -0,0058 1,3411 1,3388

USD/CNY 6,9165 +0,3 0,0200 6,8965 6,8965

USD/CNH 6,92 +0,2 0,0153 6,9047 6,9004

AUS/USD 0,7019 -0,2 -0,0011 0,703 0,7014

Bitcoin/USD 68.036,40 +1,2 817,07 67.219,33 68.244,64

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,94 +11,1 10,04 90,9

Brent/ICE 102,83 +10,9 10,14 92,69

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.110,27 -1,2 -59,65 5.169,92

Silber 84,02 -0,4 -0,32 84,33

Platin 2.137,15 +0,1 1,80 2.135,35

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 08:52 ET (12:52 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: American Airlines und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Airlines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Airlines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lockheed Martin Corp.

DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.01.2018Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.10.2017Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
14.11.2016Lockheed Martin BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.11.2016Lockheed Martin BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
25.10.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
25.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2017Lockheed Martin Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2016Lockheed Martin Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.05.2016Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
30.11.2015Lockheed Martin UnderweightBarclays Capital
26.04.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial
28.02.2007Lockheed Martin DowngradeJP Morgan
29.01.2007Lockheed Martin underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lockheed Martin Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen