DOW JONES--Neuerliche Verluste im Technologie-Sektor drücken die Wall Street am Mittwochmittag (Ortszeit) ins Minus. Gleichwohl erholen sich die Indizes etwas von ihren Tagestiefs. Der Dow-Jones-Index verliert 0,6 Prozent auf 49.742 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 fällt um 1,7 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis 3,0 Prozent abwärts. Nachdem die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-CEO zu Wochenbeginn noch für ein Kursfeuerwerk gesorgt hatte, kam es am Vortag erneut zu deutlichen Abgaben bei den Technologie-Werten. Im Vorfeld von "Thanksgiving" am Donnerstag, an dem in den USA kein Handel stattfindet, dürften sich die Anleger zudem zurückhalten. Am Freitag findet nur eine verkürzte Sitzung statt.

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Für anhaltende Verunsicherung sorgt die Anthropic-Aktie, die am Vortag, ihrem vierten Handelstag, unter den Ausgabepreis von 83 Dollar gefallen ist. Hier geht es um weitere 0,5 Prozent auf 81,56 Dollar abwärts. Im Tagestief hatten die Papiere allerdings schon deutlich tiefer notiert. Viele Anleger beschäftigten sich weiterhin mit den ungelösten Fragen nach dem Tempo des KI-Ausbaus und der Wahrscheinlichkeit, dass die größten Branchen-Akteure die Gewinnerwartungen erfüllen könnten, heißt es. Im Fokus stehe dabei Anthropic.

Die Nvidia-Aktie fällt um weitere 6,8 Prozent. Die Aufmerksamkeit richte sich nun verstärkt auf Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen von US-Exportbeschränkungen für Chips und neuen Zöllen gegen China. Auch die Fähigkeit von Nvidia, hohe Summen zur Beschleunigung des KI-Wachstums auszugeben, werde infrage gestellt, heißt es.

Das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, der PCE-Index, beschleunigte sich im Oktober auf Jahresbasis auf 3,8 Prozent und entsprach damit den Erwartungen der Ökonomen. Dies war das jüngste Anzeichen für einen anhaltenden Preisdruck. Bei der Kernrate lag der Anstieg auf Jahressicht mit 3,3 Prozent leicht über der Marktschätzung von 3,2 Prozent. "Da eine Zinserhöhung der Fed im Dezember nahezu vollständig eingepreist ist, sind die Daten für die Wahrscheinlichkeiten im Januar wichtiger als für den Zinsentscheid im nächsten Monat, auch wenn wir die Risiken kurzfristig weiterhin nach oben gerichtet sehen", merkte Monex schon vor Bekanntgabe der Daten an.

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Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 stärker gewachsen als zunächst berichtet. Das Bruttoinlandsprodukt stieg auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet, nach einer ersten Schätzung von plus 3,4 Prozent. Dagegen lagen die wöchentlichen Erstanträge leicht unter der Markterwartung.

Dazu kommt erneut die Zoll-Thematik. Die USA haben neue Zölle gegenüber China und dutzende weitere Länder angekündigt, die nach Ansicht der Trump-Regierung amerikanischen Unternehmen schaden, indem sie ihre heimische Industrieproduktion unterstützen. Den Plänen zufolge könnten die US-Abgaben für China auf 40 Prozent steigen, sollten die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern scheitern.

Dell verlieren mit dem Technologie-Ausverkauf 4,0 Prozent. Der Konzern hat seine Prognose angehoben, nachdem sich der Umsatz im dritten Quartal verdoppelt hat. Der Ausbau der KI treibt die Nachfrage nach den Servern des Unternehmens weiterhin an. HP (+11,4%) hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Umsatz verzeichnet.

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Für die Ölpreise geht es nach oben. Das Barrel der Sorte Brent steigt um 2,0 Prozent auf 93,19 Dollar. Die Ölpreise verharren jedoch weiter in der Nähe ihrer Mehrmonatstiefs, heißt es. "Die Situation im Nahen Osten bleibt weiter fragil, und erneute Spannungen könnten eine starke Preiserholung auslösen", sagt Konstantinos Chrysikos von Kudo.com.

Die Renditen der US-Anleihen zeigen sich mit Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 7 Basispunkte auf 4,83 Prozent. Mit der Bekanntgabe der PCE-Inflationsdaten weiteten sich die Abgaben der Renditen leicht aus.

Der Goldpreis baut seine Verluste weiter aus und rutscht unter das Niveau von 3.500 Dollar je Feinunze. Die Daten hätten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen verstärkt, heißt es. Teilnehmer verweisen zudem auf Sorgen über potenzielle US-Zollpläne. Die Feinunze verliert 1,8 Prozent auf 3.488 Dollar.

Der Dollar gibt anfängliche leichte Gewinne wieder ab. Die vermeldeten US-Konjunkturdaten bewegten den Greenback kaum, heißt es. Der Dollar-Index fällt um 0,2 Prozent. Der von Nvidia angeführte Optimismus beginne nachzulassen, was den Dollar nach Erreichen eines 20-Monats-Hochs am Montag zuletzt zu einem kleinen Rücksetzer veranlasst habe, so die Analysten von Monex.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.742,18 -0,6 -276,52 50.018,70

S&P-500 7.079,31 -1,7 -121,78 7.201,09

NASDAQ Comp 23.089,15 -2,7 -644,39 23.733,54

NASDAQ 100 25.438,42 -3,0 -775,75 26.214,17

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,62 -0,05 4,68 4,58

5 Jahre 4,64 -0,07 4,73 4,60

10 Jahre 4,83 -0,07 4,93 4,80

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:35

EUR/USD 1,0979 +0,1 0,0015 1,0964 1,0971

EUR/JPY 174,4 -0,1 -0,2200 174,62 174,7200

EUR/CHF 0,9112 -0,5 -0,0048 0,9160 0,9164

EUR/GBP 0,8377 +0,3 0,0021 0,8356 0,8361

USD/JPY 158,85 -0,3 -0,4000 159,25 159,2500

GBP/USD 1,3102 -0,1 -0,0011 1,3113 1,3118

USD/CNY 6,6752 +0,2 0,0112 6,6640 6,6640

USD/CNH 6,6673 +0,0 0,0025 6,6648 6,6651

AUS/USD 0,6606 -0,5 -0,0032 0,6638 0,6643

Bitcoin/USD 59.189,59 -1,1 -660,69 59.850,28 59.940,98

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,43 +1,7 1,38 82,05

Brent/ICE 93,19 +2,0 1,79 91,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.488,10 -1,8 -65,56 3.553,66

Silber 39,42 -3,6 -1,45 40,87

Platin 1.244,44 -2,5 -31,73 1.276,17

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 25, 2026 12:23 ET (17:23 GMT)