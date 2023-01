MÄRKTE USA/Wall Street fest im Griff von Rezessionsängsten

NEW YORK (Dow Jones)--Erneut abwärts geht es zum Start in den Donnerstagshandel an den US-Börsen. Rezessionsängste, die schon am Mittwoch die Kurse auf Talfahrt geschickt hatten, beherrschen weiter den Markt. Der Dow-Jones-Index verliert 0,6 Prozent. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite fallen ebenfalls um je 0,6 Prozent.

Auslöser für die Kursverluste am Vortag waren schwache Wirtschaftsdaten und ein eher pessimistischer Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank. Ermutigende Inflationsdaten hatten die Stimmung nur anfangs gestützt. Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen der US-Notenbank verpufften endgültig, nachdem sich der Präsident der Federal Reserve of St. Louis, James Bullard, erneut dafür ausgesprochen hatte, den Leitzins möglichst rasch über 5 Prozent zu bringen. Dann könne die Fed auf Konjunkturdaten reagieren, argumentierte er.

Schwache Konjunkturdaten wären eigentlich gute Nachrichten für den Aktienmarkt, wenn nicht Vertreter der US-Notenbank die Erwartungen einer "taubenhafteren" Geldpolitik zunichte machten, indem sie sich für Zinserhöhungen aussprächen, kommentiert Swissquote das Marktgeschehen.

Die am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturdaten überraschten überwiegend positiv. So dürfte die Lage auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor gut sein. Denn die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der Vorwoche, während Volkswirte eine Zunahme erwartet hatten. Insgesamt verharrt die Zahl der Anträge auf niedrigem Niveau. Der Philadelphia-Fed-Index erholte sich überraschend deutlich auf einen Stand von minus 8,9.

Die Baubeginne gingen im Dezember weniger stark zurück als angenommen, doch wurde bei den Baugenehmigungen ein Rückgang verzeichnet. Das deutet auf eine schwächere Bautätigkeit in der nahen Zukunft hin. Der Immobilienmarkt befinde sich klar in einer Rezession, während das verarbeitende Gewerbe kurz vor einem Abschwung stehe, meint David Donabedian, CIO bei CIBC Private Wealth US. Schon zu Beginn des neuen Jahres zeichne sich ab, dass die Verbraucher vorsichtiger agierten. Und im weiteren Jahresverlauf dürfte sich auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt verschlechtern, prognostiziert er.

Alcoa unter Druck

Nebenbei geht die Bilanzsaison weiter. Hier hat der Aluminiumkonzern Alcoa mit einem kräftigen Umsatzrückgang enttäuscht. Das drückt die Aktie um rund 5 Prozent, obwohl der Verlust im Quartal etwas geringer ausfiel als erwartet.

Procter & Gamble (-1,8%) hat Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen vorgelegt und die Umsatzprognose leicht erhöht. Beobachter bemängeln jedoch, dass die Gewinnprognose nur bekräftigt wurde.

Negativ werden auch die Geschäftszahlen des Klebstoffkonzerns H.B. Fuller (-1,3%) aufgenommen. Vor allem die Nachfrage nach Klebstoffen für das Baugewerbe ist zurückgegangen. Beim Zahlenausweis von Discover Financial (-6%) verstört besonders die Nachricht, dass die Kunden des Finanzdienstleisters mit der Begleichung ihrer Kreditkartenschulden und Darlehensraten immer öfter in Verzug geraten.

Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen etwas von dem kräftigen Rücksetzer des Vortags. Der Dollar ist derweil mit den Sorgen um die Lage der US-Wirtschaft nicht gefragt; der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent.

Die Ölpreise haben anfängliche Verluste mehr als wettgemacht. Übergeordnet belastet jedoch die Befürchtung, dass im Zuge einer Rezession auch die Ölnachfrage sinken könnte. Die Akteure am Ölmarkt warten gespannt auf die offiziellen Lagerbestandsdaten der staatlichen Energy Information Administration, nachdem der Branchenverband API am späten Mittwoch einen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet hat.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.096,73 -0,6% -200,23 -0,2%

S&P-500 3.906,98 -0,6% -21,88 +1,8%

Nasdaq-Comp. 10.895,92 -0,6% -61,09 +4,1%

Nasdaq-100 11.352,91 -0,5% -57,38 +3,8%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,11 +2,1 4,09 -30,6

5 Jahre 3,47 +3,1 3,44 -52,7

7 Jahre 3,43 +2,5 3,40 -54,5

10 Jahre 3,40 +2,5 3,37 -48,3

30 Jahre 3,56 +2,0 3,54 -41,0

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0818 +0,2% 1,0799 1,0828 +1,1%

EUR/JPY 138,79 -0,1% 138,41 139,05 -1,1%

EUR/CHF 0,9915 +0,3% 0,9899 0,9890 +0,2%

EUR/GBP 0,8757 +0,2% 0,8761 0,8750 -1,0%

USD/JPY 128,30 -0,4% 128,15 128,42 -2,2%

GBP/USD 1,2353 +0,1% 1,2326 1,2373 +2,1%

USD/CNH (Offshore) 6,7766 +0,2% 6,7849 6,7537 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 20.780,34 -0,1% 20.819,47 20.767,85 +25,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,00 79,48 +0,7% +0,52 -0,3%

Brent/ICE 85,45 84,98 +0,6% +0,47 -0,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 60,88 61,71 -1,3% -0,83 -13,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.916,52 1.904,20 +0,6% +12,32 +5,1%

Silber (Spot) 23,51 23,53 -0,0% -0,01 -1,9%

Platin (Spot) 1.021,75 1.041,93 -1,9% -20,18 -4,3%

Kupfer-Future 4,22 4,23 -0,3% -0,01 +10,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

