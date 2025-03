MÄRKTE USA/Wall Street gibt leicht nach - Zoll-Sorgen bremsen

DOW JONES--Nach den Aufschlägen zum Wochenschluss zeigt sich die Wall Street am Montagmittag (Ortszeit) mit leichten Abgaben. Anfängliche moderate Gewinne konnten nicht verteidigt werden. Die Ungewissheit um die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle gegen Kanada, Mexiko und China belastet das Sentiment. Sie sollen zwar am Dienstag in Kraft treten, doch die Höhe scheint weiter unklar zu sein, nachdem zunächst 25 Prozent angekündigt worden waren. Doch auch Spekulationen über eine erneute Verschiebung der Zölle machen die Runde am Markt.

Präsident Trump wird am Dienstag vor dem Kongress über den Haushalt sprechen. Spätestens dann hoffen Anleger auf Gewissheit in der Zollfrage. "Wir müssen alle auf der Hut sein. Die Dinge kommen schnell und heftig", so Präsident Joseph Amato von Neuberger Berman zur Sprunghaftigkeit Trumps.

Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 43.795 Punkte. Der S&P-500 reduziert sich um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite büßt 0,4 Prozent ein. Die am Berichtstag veröffentlichten US-Daten fielen schwächer als erwartet aus. Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Februar verlangsamt. Der Rückgang fiel dabei stärker aus, als von Ökonomen prognostiziert. Bei den Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 48,6 (Vormonat: 55,1), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 47,6 (Vormonat: 50,3). Auch die Bauausgaben für Januar gingen zurück, während der Markt hier mit einem erneuen Anstieg gerechnet hatte.

Rüstungstitel legen zu

In Europa haussierten die Rüstungswerte, nachdem Trump noch einmal klar gemacht hatte, dass sich Europa nicht mehr auf den Nato-Schutz der USA verlassen dürfe. Da die Rüstungskapazitäten in Europa begrenzt sind, dürften die Europäer auch in den USA zukaufen, heißt es. Northrop Grumman gewinnen 2,2 Prozent, Lockheed Martin steigen um 0,6 Prozent. Coinbase ziehen um 2,3 Prozent und Microstrategy um 3,7 Prozent an. Die Handelsplattformen für Kryptowährungen steigen, weil Trump eine strategische Reserve in Kryptowährung angekündigt hat.

Die Renditen in den USA zeigen sich wenig verändert, vor allem aber in Europa sprangen die Rentenrenditen deutlich nach oben. Grund ist die Erwartung vermehrter Schuldenaufnahme der europäischen Staaten zur Finanzierung der Aufrüstung. Dies treibt den Euro nach oben, weil die Schritte inflationär wirken und den Spielraum der EZB für Zinssenkungen massiv einschränken. In Folge des festen Euro fällt der US-Dollar, der Dollar-Index büßt 1,0 Prozent ein. Bitcoin zeigt sich mit den Trump-Aussagen zunächst sehr fest, kommt am Montag aber wieder zurück.

Positive Daten aus China stützen indes die Erdölpreise nur kurzzeitig. Nun verlieren die Notierungen für Brent und WTI bis zu 0,4 Prozent. "Ein Friedensabkommen scheint weiter entfernt zu sein als noch vor einer Woche", erläutern die ING-Analysten darüber hinaus die Aufschläge mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Dieser Umstand mindere die Hoffnungen des Energiemarktes auf eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland.

Der Goldpreis profitiert vom schwachen Dollar. Aber auch die Aussicht auf ein massives Ansteigen der europäischen Staatsverschuldung hilft dem Edellmetall als klassischer Inflationsschutz - trotz in Europa steigender Renditen. === INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.795,5 -0,1% -45,38 +3,0% +3,0% S&P-500 5.946,6 -0,1% -7,90 +1,2% +1,2% NASDAQ Comp 18.768,0 -0,4% -79,24 -2,4% -2,4% NASDAQ 100 20.875,6 -0,0% -8,84 -0,6% -0,6%

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0488 +0,8% 1,0403 1,0451 +0,2% EUR/JPY 157,6010 +0,5% 156,7875 157,6940 -4,0% EUR/CHF 0,9412 +0,3% 0,9385 0,9415 +0,3% EUR/GBP 0,8251 -0,1% 0,8262 0,8260 -0,2% USD/JPY 150,2695 -0,3% 150,7120 150,8970 -4,3% GBP/USD 1,2712 +1,0% 1,2591 1,2652 +0,4% USD/CNY 7,1761 -0,1% 7,1830 7,1799 -0,4% USD/CNH 7,2964 +0,1% 7,2911 7,3007 -0,5% AUS/USD 0,6248 +0,6% 0,6210 0,6223 +0,3% Bitcoin USD 90.551,65 -4,1% 94.377,55 92.489,65 -9,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,54 69,76 -0,3% -0,22 -0,5% Brent/ICE 72,81 73,08 -0,4% -0,27 -2,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.891,21 2.857,60 +1,2% 33,61 +8,9% Silber (Spot) 30,33 29,94 +1,3% 0,39 +7,5% Platin (Spot) 911,43 914,14 -0,3% -2,71 +4,7% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/DJN/ros/cbr

March 03, 2025 12:52 ET (17:52 GMT)