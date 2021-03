MÄRKTE USA/Wall Street im Wartemodus vor Powell-Anhörung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street bewegt sich am Dienstag zum Handelsbeginn vor einer wichtigen Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell kaum. Die Indizes zeigen sich knapp im Minus - auch die Technologiewerte, die zuletzt ein Eigenleben gezeigt hatten. Die Verschärfung der Beziehungen zwischen China einerseits, den USA, der EU und Kanada andererseits sorgen für Verunsicherung. Der Westen hat Sanktionen gegen Peking wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren verhängt. China reagierte bereits mit Gegenmaßnahmen.

"Wir befinden uns wahrscheinlich in einem zyklischen Aufschwung, aber vielleicht sind wir uns selbst vorausgeeilt. Das ist eine Denkpause: Wie schnell wird diese Erholung tatsächlich sein?", warnt Fondsverwalter Sebastian Mackay von Invesco vor den aktuellen Risiken. Der Dow-Jones-Index verliert im frühen Handel 0,1 Prozent auf 32.688 Punkte, der S&P-500 verliert ebenfalls 0,1 Prozent. Der Nasdaq-Composite liegt noch knapper im Minus.

Als positiv für die Aktienmärkte wird indes die Diskussion über ein großes Infrastrukturpaket der Biden-Regierung gesehen. Hier wird über Investitionen in die marode US-Infrastruktur von bis zu 3 Billionen Dollar nachgedacht. Daneben warten Händler mit Spannung auf die Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses im Sitzungsverlauf. Laut einem vorbereiteten Text will Powell die Wirtschaft weiter unterstützen. Auch Finanzministerin Janet Yellen wird sich den Fragen der Abgeordneten stellen. Zuletzt hatten steigende Inflationserwartungen für anziehende Rentenrenditen gesorgt. Die wiederum hatten die Aktienmärkte belastet.

Aktuell sinkt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 4,5 Basispunkte auf 1,65 Prozent. Anleiheexperten befürchten jedoch, dass durch die enorme Verschuldungsnachfrage gerade im Hinblick auf das Infrastrukturprogramm die Renditen weiter nach oben getrieben werden könnten. Bank of America nimmt ihre Prognose für die US-Zehnjahresrendite deutlich über die 2-Prozentmarke nach oben. Mit großer Nervosität würden die Powell-Aussagen daher daraufhin abgeklopft, ob die Fed gegen den Anstieg der Marktzinsen vorzugehen gedenke. Der Präsident der Federal Reserve Bank von Richmond, Thomas Barkin, will sich indes in den nächsten sechs Monaten nicht von höheren Inflationszahlen schrecken lassen. Sein Kollege Robert Kaplan aus Dallas erwartet, dass die Fed den Leitzins im nächsten Jahr anheben werde.

Biolife kauft zu - Aktie steigt

Unter den Einzelwerten ziehen Biolife Solutions um über 16 Prozent an. Die Biopharmagesellschaft schluckt Stirling Ultracold. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Biolife rechnet aber damit, dass sich der Umsatz 2021 mehr als verdoppeln werde.

Dagegen fallen die Titel von Quantumscape um 7,8 Prozent. Der Batteriehersteller hat eine überraschende Kapitalerhöhung angekündigt. ViacomCBS sinken mit 8,3 Prozent in ähnlicher Größenordnung. Auch der Medienkonzern plant eine Kapitalerhöhung. Die Papiere von Apollo Global Management sinken um 0,2 Prozent. Leon Black, Mitbegründer der Investmentgesellschaft, tritt als Vorstandsvorsitzender zurück.

"Sicherer" Dollar gefragt

Am Devisenmarkt neigt der US-Dollar zur Stärke. Der Greenback legt mit Sorgen über die Stabilität der türkischen Wirtschaft nach der Entlassung des Zentralbankgouverneurs und die Spannungen zwischen Großbritannien und der EU wegen Impfstoffexporten zu und profitiert dabei von seinem Status als "sicherer Hafen". Für den Dollar-Index geht es um 0,4 Prozent nach oben. Der Euro fällt im Gegenzug auf 1,1876 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1941 Dollar.

Die neuen Reisebeschränkungen in europäischen Staaten wegen der Coronapandemie lasten auf den Erdölpreisen. "Der Osterurlaub in Europa dürfte ausfallen", sagt ein Händler. Damit dürfte auch die Nachfrage nach Öl zurückgehen. Zudem mehren sich Hinweise auf eine steigende Förderaktivität in den USA.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.687,87 -0,13 -43,33 6,80

S&P-500 3.936,40 -0,11 -4,19 4,80

Nasdaq-Comp. 13.371,57 -0,04 -5,97 3,75

Nasdaq-100 13.109,70 0,18 23,19 1,72

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,15 -0,4 0,15 2,8

5 Jahre 0,83 -3,3 0,86 46,6

7 Jahre 1,30 -4,4 1,34 64,6

10 Jahre 1,65 -4,8 1,70 73,1

30 Jahre 2,36 -3,9 2,40 71,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Mo, 19:00 % YTD

EUR/USD 1,1875 -0,49% 1,1928 1,1943 -2,8%

EUR/JPY 128,96 -0,68% 129,69 129,92 +2,3%

EUR/CHF 1,1059 +0,37% 1,1024 1,1028 +2,3%

EUR/GBP 0,8618 +0,11% 0,8615 0,8612 -3,5%

USD/JPY 108,60 -0,19% 108,73 108,80 +5,1%

GBP/USD 1,3780 -0,59% 1,3845 1,3868 +0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,5100 +0,03% 6,5080 6,5058 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 55.380,00 +1,50% 53.583,75 56.910,49 +90,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,18 61,56 -3,9% -2,38 +21,5%

Brent/ICE 62,01 64,62 -4,0% -2,61 +19,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.733,54 1.739,72 -0,4% -6,17 -8,7%

Silber (Spot) 25,30 25,78 -1,9% -0,48 -4,1%

Platin (Spot) 1.186,33 1.186,33 0% 0 +10,8%

Kupfer-Future 4,09 4,14 -1,2% -0,05 +16,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2021 09:47 ET (13:47 GMT)