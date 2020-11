MÄRKTE USA/Wall Street in Erholungsbewegung freundlich erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Zum Wochenausklang stehen die Zeichen an der Wall Street auf Erholung. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes tendieren vorbörslich freundlich. Mehr als eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag dürfte aber nicht drin sein, vermuten Marktteilnehmer. Denn die Entwicklung der Corona-Pandemie in den USA mit rekordhohen Infektionszahlen und einer drastisch gestiegenen Zahl von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern sei alles andere als geeignet, die Anleger zum Kaufen zu animieren.

Daneben wüchsen die Befürchtungen, dass ein neues Hilfspaket der Regierung - so sich die streitenden Parteien überhaupt einigen könnten - zu spät auf den Weg gebracht werde, um gravierenden Schaden von der US-Wirtschaft abzuwenden.

Und nicht zuletzt hat die Euphorie wegen des von Biontech und Pfizer entwickelten hochwirksamen Impfstoffs nachgelassen, die zu Wochenbeginn eine regelrechte Hausse ausgelöst hatte. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Impfstoff für breite Bevölkerungsschichten zur Verfügung steht. Darauf hat am Donnerstag auch der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, beim Forum der EZB hingewiesen.

An Konjunkturdaten wurden vor der Startglocke die Erzeugerpreise aus dem Oktober veröffentlicht. Sie stiegen im Vergleich zum Vormonat insgesamt um 0,3 Prozent und in der Kernrate um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um jeweils 0,2 Prozent gerechnet.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index für die Verbraucherstimmung der Universität Michigan. Ökonomen erwarten, dass er in der ersten Umfrage im November auf 81,5 von 81,8 Punkten im Vormonat gesunken ist.

Cisco überzeugt mit Zahlen und Ausblick

Unter den Einzelwerten werden die Aktien von Cisco Systems vorbörslich 7,3 Prozent höher getaxt. Quartalszahlen und Ausblick des Unternehmens waren etwas besser ausgefallen als erwartet.

Der Unterhaltungskonzern Disney hat sein viertes Quartal mit einem geringeren Verlust abgeschlossen, als Analysten vermutet hatten. Für die Aktie geht es um 3,5 Prozent aufwärts.

Ein negativer Analystenkommentar drückt den Kurs von Dow Inc um 1,5 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Titel des Chemiekonzerns ebenso wie die des Wettbewerbers Lyondellbasell auf Hold von Buy zurückgestuft. Lyondellbasell tendieren unverändert.

Konjunktursorgen und Überangebot belasten Ölpreise

Die Ölpreise stehen unter Druck, belastet von den am Donnerstag gemeldeten Daten zu den Rohölvorräten der USA. Diese waren überraschend deutlich gestiegen. Daneben schüren die steigenden Corona-Fallzahlen Befürchtungen, dass sich die Erholung der Wirtschaft länger hinziehen könnte und die Nachfrage nach Öl entsprechend lange niedrig bleiben werde. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigt sich um 1,8 Prozent auf 40,38 Dollar. Der Preis für die europäische Referenzsorte Brent sinkt um 1,4 Prozent auf 42,92 Dollar.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro wenig verändert bei etwa 1,1810 Dollar. Die Gemeinschaftswährung hat nur vorübergehend etwas von dem kräftigen Wirtschaftswachstum profitiert, das die Eurozone im dritten Quartal verzeichnete. Der Dollarindex gibt derweil um 0,1 Prozent nach.

Die Notierungen der US-Anleihen treten mehr oder weniger auf der Stelle. Die Zehnjahresrendite zeigt sich kaum verändert bei 0,88 Prozent. Gold ist dagegen gesucht. Die Feinunze verteuert sich um 0,6 Prozent auf 1.889 Dollar.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,17 -0,4 0,17 -103,3

5 Jahre 0,39 0,0 0,39 -153,1

7 Jahre 0,64 0,5 0,64 -160,5

10 Jahre 0,88 0,1 0,88 -156,1

30 Jahre 1,63 -0,8 1,64 -143,3

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:31h Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1812 +0,05% 1,1805 1,1815 +5,3%

EUR/JPY 123,90 -0,18% 123,92 124,22 +1,6%

EUR/CHF 1,0803 +0,02% 1,0800 1,0794 -0,5%

EUR/GBP 0,8974 -0,30% 0,8976 0,8996 +6,0%

USD/JPY 104,90 -0,22% 104,99 105,14 -3,6%

GBP/USD 1,3162 +0,33% 1,3148 1,3136 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,6141 -0,03% 6,6272 6,6039 -5,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.294,25 +0,37% 16.255,50 16.099,00 +126,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,38 41,12 -1,8% -0,74 -28,5%

Brent/ICE 42,92 43,53 -1,4% -0,61 n.def.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.888,82 1.878,00 +0,6% +10,82 +24,5%

Silber (Spot) 24,70 24,33 +1,5% +0,37 +38,4%

Platin (Spot) 895,95 883,98 +1,4% +11,98 -7,2%

Kupfer-Future 3,17 3,15 +0,8% +0,03 +12,2%

