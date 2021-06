MÄRKTE USA/Wall Street in Rekordlaune

NEW YORK (Dow Jones)--Die Zinssorgen des Vortages verschrecken am Donnerstag an der Wall Street nicht mehr. Sowohl der S&P-500 (+0,6%) als auch der Nasdaq-Composite (+1%) erreichen neue Allzeithochs. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,7 Prozent auf 34.115 Punkte. Nach den falkenhaften Aussagen zur Geldpolitik vom Präsidenten der US-Notenbankfiliale von Atlanta, Raphael Bostic, am Vortag scheint die Angst wegen einem Schwenk der Geldpolitik hin zu mehr Straffung und wegen der hohen Inflation schon wieder abgedimmt. Marktteilnehmer sind zunehmend überzeugt, dass die Zinsen für eine ganze Weile noch nicht angehoben werden dürften. Zudem erwartet eine Mehrheit unter Rentenmanagern ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe nicht vor dem ersten Quartal 2022, wie eine Umfrage offenbart.

Die Aussicht, dass die Zeit des billigen Geldes noch nicht unmittelbar vorbei ist, hat in der laufenden Woche vor allem die Technologie-Aktien an der Nasdaq nach oben gejagt. Der Nasdaq-Composite hat an zwei Tagen in Folge Rekordhochs auf Schlussbasis erreicht. Aber selbst eine Straffung der Geldpolitik wird von vielen Marktteilnehmern nicht unbedingt als beängstigend gesehen. "Im Umfeld eines starken Wachstums können die Märkte eine etwas weniger stützende Geldpolitik verdauen", sagt etwa Fondsverwalter Sebastian Mackay von Invesco. Die Aussichten für die Unternehmenszahlen seien ziemlich gut und die Notenbanken könnten darüber nachdenken, von der ultralockeren Geldpolitik zurückzurudern.

Neue Daten geben dieser Sorge aber wenig Nahrung. Wöchentliche Daten zum gegenwärtig stark beachteten Arbeitsmarkt fielen etwas schwächer aus als erwartet. Die schwachen Daten der Vorwoche hatten bereits für einigen Schrecken gesorgt. Zugleich legte der aktuelle Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter etwas weniger stark zu als Experten auf dem Schirm hatten, stieg aber noch immer solide an. Die Daten sprechen nicht für Handlungsdruck in Richtung Anziehen der geldpolitischen Schraube.

Am Devisenmarkt steigt der Dollarindex nach den Bostic-Aussagen des Vortages um weitere 0,1 Prozent. Mit dem leicht anziehenden Dollar sinkt der Goldpreis leicht, zudem sah Bostic die Zinswende bereits im kommenden Jahr. Der Ölpreis bewegt sich wie auch Gold kaum, bleibt aber auf hohem Niveau. Die Zehnjahresrendite bei Staatsanleihen tendiert nahezu unverändert, nachdem die Bostic-Aussagen hier am Vortag für Rückenwind gesorgt hatten. Mit der Aussicht auf eine Zinserhöhung 2022 notieren die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen auf dem höchsten Niveau seit 14 Monaten. Das kurze Ende des Marktes reagiert sensibler auf Zinsspekulationen.

H.B. Fuller mit Ausblick leichter

Der Klebstoffhersteller H.B. Fuller hat in seinem zweiten Quartal besser abgeschnitten als prognostiziert. Das Unternehmen erwartet aber einen höheren Anstieg der Rohstoffkosten als bislang angenommen. Die Aktie sackt um 3,9 Prozent ab.

Gestützt von guten Nachrichten macht die Aktie von Eli Lilly einen Sprung um knapp 7 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat gemeldet, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA sein Alzheimermittel als bahnbrechende Therapie einstufe. Diese Entscheidung dürfte die Entwicklung des Medikaments und das Zulassungsverfahren beschleunigen.

Das Papier von Mitbewerber Biogen bricht hingegen um 6,2 Prozent ein. Biogen hat Anfang des Monats die FDA-Zulassung für sein Alzheimermittel erhalten. Dafür hatten verschiedene Ärzte und Wissenschaftler die Behörde kritisiert. Nun droht schon Konkurrenz.

Besser läuft es für Steelcase (+3,9%), nachdem der Büroausstatter einen 15-prozentigen Umsatzanstieg berichtet hat. Auch das Ergebnis fiel besser aus als Analysten erwartet hatten. KB Home verfehlte trotz eines Umsatzanstiegs von 58 Prozent im abgelaufenen Quartal die noch höhere Konsensschätzung. Dass der Gewinn besser als erwartet ausfiel, hilft nicht, der Kurs kommt um 6,2 Prozent zurück.

Das Technologieunternehmen Confluent steht vor einem fulminanten Börsendebüt. Der Betreiber der gleichnamigen Event-Streaming-Plattform legte den Ausgabepreis auf 36 Dollar je Aktie und damit oberhalb der Preisspanne von 29 bis 33 Dollar fest. Damit wird das Unternehmen aus dem Silicon Valley mit 9,1 Milliarden Dollar bewertet. Mit dem Angebot von 23 Millionen Aktien dürfte Confluent 828 Millionen US-Dollar einnehmen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.115,02 +0,71% 240,78 +11,5%

S&P-500 4.267,13 +0,60% 25,29 +13,6%

Nasdaq-Comp. 14.409,58 +0,97% 137,85 +11,8%

Nasdaq-100 14.423,28 +1,04% 149,04 +11,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,26 0,0 0,26 14,4

5 Jahre 0,91 2,9 0,88 54,8

7 Jahre 1,24 0,3 1,24 59,2

10 Jahre 1,48 -0,5 1,48 56,2

30 Jahre 2,10 -1,0 2,11 45,0

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17.12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1930 +0,02% 1,1927 1,1944 -2,3%

EUR/JPY 132,26 -0,07% 132,18 132,41 +4,9%

EUR/CHF 1,0957 +0,05% 1,0961 1,0956 +1,4%

EUR/GBP 0,8576 +0,40% 0,8542 0,8555 -4,0%

USD/JPY 110,86 -0,11% 110,98 110,86 +7,3%

GBP/USD 1,3912 -0,36% 1,3962 1,3962 +1,8%

USD/CNH (Offshore) 6,4738 -0,08% 6,4831 6,4772 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 34.057,26 +2,00% 32.511,51 33.727,51 +17,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,07 73,08 -0,01% -0,01 +51,1%

Brent/ICE 75,30 75,19 +0,15% 0,11 +46,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.778,25 1.779,00 -0,04% -0,76 -6,3%

Silber (Spot) 26,01 25,88 +0,53% +0,14 -1,4%

Platin (Spot) 1.096,30 1.088,58 +0,71% +7,73 +2,4%

Kupfer-Future 4,30 4,33 -0,73% -0,03 +21,9%

