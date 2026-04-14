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MÄRKTE USA/Wall Street in Seitwärtsbewegung erwartet

15.04.26 14:56 Uhr
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Aktien
Bank of America Corp.
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DOW JONES--Die US-Börsen dürften zum Start in den Mittwochshandel auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Stimmungstützend wirken weiter optimistische Erwartungen an Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem erste Gespräche am Wochenende ergebnislos abgebrochen worden waren, hat US-Präsident Donald Trump nun die Möglichkeit einer zweiten Gesprächsrunde angedeutet. Das Ende des Kriegs sei "sehr nahe", sagte er.

Die am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise legen aktuell leicht zu, liegen aber weiter klar unter der Marke von 100 Dollar. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt aktuell um 0,8 Prozent auf 95,59 Dollar. Der Dollar tendiert gut behauptet. Am US-Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,27 Prozent. Gold verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 4.812 Dollar je Feinunze.

Konjunkturdaten dürften eher wenig bewegen, nachdem am Vortag unerwartet günstig ausgefallene Erzeugerpreisdaten Inflations- und somit Zinserhöhungserwartungen etwas gelindert hatten. Der Empire State Manufacturing Index erhöhte sich im April wider Erwarten auf plus 11,0 Punkte, während Volkswirte einen Rückgang auf minus 0,5 erwartet hatten. Der Anstieg der Importpreise war im März mit 0,8 Prozent geringer als die von Ökonomen vorhergesagten 2,4 Prozent. Im Späthandel steht der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank auf dem Kalender.

Auf Unternehmensseite haben mit der Bank of America und Morgan Stanley zwei weitere große US-Banken Geschäftszahlen veröffentlicht. Beide Geldhäuser haben im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Für Morgan Stanley geht es vorbörslich um 2,7 Prozent aufwärts. Bank of America gewinnen 1,2 Prozent.

Broadcom rücken im vorbörslichen Handel um 2,2 Prozent vor, nachdem der Chiphersteller den Ausbau seiner Partnerschaft mit Meta bekanntgegeben hat. Broadcom wird die Facebook-Mutter in noch größerem Umfang mit speziell angefertigten KI-Chips beliefern. Meta tendieren etwas fester.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,76 +0,01 3,77 3,74

5 Jahre 3,89 +0,02 3,89 3,86

10 Jahre 4,27 +0,01 4,27 4,24

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20

EUR/USD 1,1784 -0,1 -0,0011 1,1795 1,1797

EUR/JPY 187,48 +0,1 0,2100 187,27 187,3600

EUR/CHF 0,9218 +0,1 0,0010 0,9208 0,9208

EUR/GBP 0,8693 -0,0 -0,0001 0,8694 0,8689

USD/JPY 159,06 +0,2 0,2900 158,77 158,8100

GBP/USD 1,3551 -0,1 -0,0013 1,3564 1,3575

USD/CNY 6,8205 +0,1 0,0049 6,8156 6,8157

USD/CNH 6,8172 +0,1 0,0074 6,8098 6,8074

AUS/USD 0,7138 +0,2 0,0015 0,7123 0,7136

Bitcoin/USD 74.390,95 +0,4 264,89 74.126,06 74.855,48

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,40 +0,1 0,12 91,28

Brent/ICE 95,59 +0,8 0,80 94,79

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.811,88 -0,6 -28,46 4.840,34

Silber 78,62 -1,1 -0,91 79,53

Platin 2.100,03 -0,2 -3,62 2.103,65

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 08:57 ET (12:57 GMT)

In eigener Sache

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27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
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12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

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