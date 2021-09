MÄRKTE USA/Wall Street kann Aufschläge nicht halten

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street schafft nach einer zweitägigen Durststrecke am Donnerstag zunächst den Sprung ins Plus. Anschließend werden die Aufschläge wieder abgegeben. Gestützt werden die US-Börsen von positiven Daten und neuen Impfmaßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit dreht der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 35.000 Punkte ins Minus. Auch der S&P-500 verliert 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite gewinnt 0,2 Prozent.

US-Präsident Joe Biden hat zusätzliche staatliche Impfvorschriften angekündigt, um die Impfquote in den USA zu erhöhen. "Ich denke, dass jede Nachricht, die zeigt, dass es mehr Anreize gibt, die Bevölkerung zu impfen, gut für die Wiederbelebung der Wirtschaft ist", sagt Marktanalyst Edward Moya von Oanda. Etwas Unterstützung erhalten die Aktienkurse zudem von ermutigenden Arbeitsmarktdaten. In der vergangenen Woche beantragten weniger Amerikaner als erwartet erstmals Arbeitslosenhilfe. Die Zahl der Erstanträge sank auf das niedrigste Niveau seit Beginn der Pandemie. Allerdings wurde die Zahl aus der Vorwoche nach oben revidiert.

Der Optimismus der Anleger erhält einen Dämpfer durch die Ungewissheit darüber, wann US-Notenbank und Europäische Zentralbank (EZB) damit beginnen, ihre geldpolitischen Stimuli zurückzufahren. Die EZB macht am Donnerstag den Anfang und verkündet eine Verringerung ihrer Anleihekäufe im Rahmen des PEPP-Programms. "Wir sind etwas vorsichtiger", kommentiert Marktstratege Charles Hepworth von GAM Investments die Stimmung. Ein zu frühes Zurückfahren der Anleihekäufe durch die Notenbanken könnte die Erholung abwürgen, befürchtet er.

Gamestop nach Zahlenvorlage schwach - Lululemon haussieren

Auf der Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage erneut dünn. Die Gamestop-Geschäftszahlen bergen Licht und Schatten. Die Aktie fällt um 5 Prozent. Sehr gut kommen dagegen die Geschäftszahlen von Lululemon an, deren Aktie sich um 11,9 Prozent verteuert. Der Anbieter von Sportbekleidung hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Boston Beer verbilligen sich um 4,3 Prozent, nachdem der Brauereikonzern seine Prognose kassiert hat.

Aktien chinesischer Technologie-Unternehmen stehen unter Druck, nachdem Peking die Vorschriften für die Online-Spiele-Branche abermals verschärft hat. Netease verlieren 2,8 Prozent, Bilibili ebenfalls. Mastercard klettern um 0,5 Prozent. Die Kreditkartengesellschaft will CipherTrace, ein Unternehmen aus dem Bereich Sicherheit für Kryptowährungen, übernehmen.

Euro unbewegt

Der Euro bewegt sich auf die EZB-Beschlüsse kaum. Zwar hat die EZB eine Reduzierung der Wertpapierkäufe im Rahmen des PEPP-Programms in Aussicht gestellt. Analysten halten es aber für denkbar, dass dafür das APP-Programm aufgestockt werde, so dass sich am Quantum insgesamt möglicherweise gar nicht viel ändern werde, heißt es. EZB-Präsidentin Christine Lagarde schloss solche Überlegungen nicht aus.

Der Dollar gibt derweil auf breiter Front nach; der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent. Am Anleihemarkt kommen die Renditen abermals etwas zurück.

Die Ölpreise drehen nur kurz ins Minus und zeigen sich kaum verändert. Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich auf Wochensicht verringert, aber weniger deutlich wie erwartet. Dafür sanken die Benzinbestände sehr viel deutlicher als gedacht. Die Ölproduktion in den USA sank auf Wochensicht etwas. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum blieb sie aber stabil.

